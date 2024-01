Kulaklardan silinmeyen sözler ya seninle ya sensiz

Işıl Yücesoy'u ilk görüşüm tek kanallı siyah-beyaz TRT ekranında heybetli sesiyle Ya Seninle Ya Sensiz şarkısını söylemesiyledir. Ama o sadece bir şarkıcı değildir. On parmağında on marifet olan bir sanatçıdır aynı zamanda...Tıpkı Ayla Algan, Hümeyra, Zühal Olcay, Ayşegül Aldinç gibi... Oyunculuk alanında onu yine siyah-beyaz TRT ekranında ilk görüşüm ise 81-82 yayın döneminde yayınlanan; senaryosu Attila İlhan, yönetmeni Hüseyin Karakaş'a ait "Sekiz Sütuna Manşet" dizisiyleydi.Kadın gazeteci Ümit'in (Sanem Kayra) mafya ile ilişkilerini anlatan bu dizide atlı spor kulübünde onu ata binerken hatırlıyorum...Gerçi şimdiki gençlerde onu hem oyuncu hem de şarkıcı olarak görüyorlar ya, ben zihnimdekileri aktarmış oldum.1945 yılında Kırklareli'nde doğan Işıl Yücesoy, sanatla iç içe bir ailede hayata gözlerini açmış. Babası müzik öğretmeni olan ve bu sayede küçük yaşta piyano çalmayı öğrenen Yücesoy'un dedesi Giriftzen Asım bey, halası ise Türk Tiyatrosunun büyük oyuncularından Muazzez Kurdoğlu idi. İstanbul'da devam ettiği ortaöğrenimi boyunca okulun voleybol takımının kaptanlığını yaptı.Liseyi bitirdiği günlerde Rasim Paşa Spor Kulübü onu transfer etmiş, profesyonel sporcu olma yolunda ilk adımı atmıştı ki, sanat ağır bastı. Ankara Devlet Konservatuarı'nda oyunculuk eğitimi alan Işıl Yücesoy, mezun olur olmaz devlet tiyatrolarında oyuncu olarak sahneye çıkmaya başladı.Altı yıl süren bu dönemden sonra birtakım sorunlar nedeniyle devlet tiyatrolarından ayrıldı.O günlerde gelen teklifleri değerlendirerek 1975 yılında şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı. Aynı yıl ilk 45 'liği "Çalamazsın Mutluluğu/ Köye Geldi Bir Gelin' 'yayınlandı. Bu ilk 45 'liği Işıl Yücesoy kendi imkânlarıyla finanse etmiş, ancak 45'lik Coşkun Plak etiketiyle yayınlanmıştı. Daha ilk plağında kırk yıllık şarkıcılara taş çıkaran şarkı söyleme tekniği ve güçlü sesiyle dikkatleri üzerine çeken sanatçı günlerde tek kanallı televizyonda boy göstererek şöhretini perçinleyecek, herkes bu olağanüstü şarkıcının Türk popu için ne denli önemli bir kazanç olduğu konusunda hemfikir olacaktı. O artık sahnelerin aranan isimlerinden biriydi. İşine gösterdiği özen ve titizlik nedeniyle gün aşırı plak yayınlanan o günlerde, ikinci 45'liğini piyasaya çıkarmak için acele etmeyen Işıl Yücesoy'un 1977 yılı içerisinde iki 45'liği yayınlandı. "İçmeden Sarhoş / Açılmamış Mektup' 've "Sen Seni / Bir Var Bir Yok". Bu plakların masrafları da yine kendisi tarafından karşılanmıştı. Başından itibaren birlikte çalışmakta olduğu Fikret Şeneş'in, yazdığı her şarkı sözünü, söyleyecek şarkının kişiliğine ve şarkıcılık yeteneklerine göre şekillendirmesindeki ustalığı, Yücesoy'un üstün şarkıcılık performansıyla bir araya gelince ortaya yine mükemmel işler çıkmıştı. Her iki plak da yayınlandığı dönemin en kalburüstü çalışmaları olarak müzik tarihine geçti. 1978 yılında kendi firması Orient Plak'ı kuran Işıl Yücesoy, son 45'liğini bu firmadan yayınladı.SAHNE çalışmalarında İngilizce, İtalyanca ve Rusça şarkılar söylemiş, ilk plaklarında Türkçe sözlü yabancı şarkılar seslendirmişti. Üçüncü 45' liğinde yer alan " Sen Seni" plaklarında seslendirdiği ilk Türk bestesiydi.Dönemin gözde bestecisi Selami Şahin 'in imzasını taşıyan bu şarkının kazandığı başarının ardından dördüncü ve son 45'likte bu defa iki Selami Şahin bestesi ve Halit Çelikoğlu - Ahmet Selçuk İlkan'ın muhteşem sözleri yer alacaktı: 'Ya Seninle Ya Sensiz/ Sen İnanma". Bu 45 'lik, özellikle A yüzünde yer alan' 'Ya Seninle Ya Sensiz" o günlerin en gözde plaklarından biri oldu ve yıllar boyu birçok şarkıcı tarafından seslendirilmesine rağmen, Işıl Yücesoy'un tüyleri diken diken eden muazzam yorumuyla Türk popunun en sağlam hitlerinden biri olarak hafızalara kazandı.IŞIL Yücesoy'un ilk ve tek albümü yine Orient plak etiketiyle 1979 yılında yayınlandı.Sadece dört 45'lik plakla Türk popunda kendine ait bir ekol yaratmayı başarmış bu müthiş şarkıcının bir albüm dolusu şarkıyla karşımıza çıkması doğrusu az şey değildi. Bu albümde tıpkı 45'likler gibi Yücesoy'un hiçbir zaman işin kolayına kaçmamasının, her zaman en iyisini bulana dek uğraşıp didinmesinin getirdiği kusursuzluğu taşıyordu.Popun klasikleri arasına girecek Can Arpaç -Selmi Andak imzalı "Çıkmaz Sokak" başta olmak üzere her ��arkısıyla dört dörtlük bu albümde Işıl Yücesoy ilk kez kendi bestesini seslendiriyor, bu alanda da ne denli iddialı olabileceğini ispat ediyordu. 'Bir Evet Yeter" adı verilmiş bu albüm onun şarkıcılık kariyerinin son plağı oldu. Sonrasında kendi isteğiyle müzik piyasasından çekilmiş ve tiyatro-sinema- dizi sektörüne geri dönen Yücesoy'un 1981 yılında kaydedilmiş ancak yayınlanmamış Avni Uygun bestesi "Seviyorum" adlı şarkısı da bu albümle dinleyici karşısına çıkıyor.VE Işıl Yücesoy yine üretiyor çalışıyor...Haziran 2016 da önce "Zamansız " albümü, aynı yıl ve ay da "Çocuk Diskosu" adlı çalışmada "Fış Fış Kayıkçı" çocuk şarkısını seslendirir.Eylül 2017 'de "Hayat Herkese Aynı/ Neden" çalışması yayınlanır. Aralık 2018'de Hani Ben teklisi çıkar Ossi Müzikten. Ya Seninle Ya Sensiz diyor ve Işıl Yücesoy'u dinlemeye ve izlemeye devam lütfen...