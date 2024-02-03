Slow şarkıların yorumcusu: Yeliz

Biz Yeliz'i "Bu Ne Dünya" şarkısıyla tanıyıp sevsek de ona yakışan; "Hayalimdeki Adam"da "Yalan Yalan"da "Oldu Olacak"da olduğu gibi duygusal ve anlam yüklü parçalar yani slow şarkılardı...

Ama başa en başa dönmek gerekirse Yeliz'in şarkıcılık kariyeri daha İtalyan ortaokulunda öğrenciyken başlar.

Yine aynı okuldan tanıdığı ve iki yıl önce bir yarışmayla ünlü olan Nilüfer'den yardım ister, Nilüfer de ona Antuan Şoriz'in telefon numarasını verir; Yeliz numarayı arayarak randevu alır. Ailesine ise kendisine plak teklifi geldiğini söyler ve her şey bu masum oyunla başlar.



İLK EUROVISION'DA

İlk 45'liği;"Hoş geldin Bahar/Sen Olsan Yeter" onu ülkeye tanıttı belki ama asıl büyük şöhreti 1975 yılında Türkiye' de ilk kez düzenlenen Eurovision şarkı yarışması sayesinde geldi... Mahalle komşusu olduğu, kapısını çalıp sık sık ziyaret ettiği Çiğdem Talu'nun sözlerini yazdığı "Hayalimdeki Adam" adlı Selmi Andak bestesi, onun sesiyle elemelere katılır. Yeni tanınmış bir şarkıcı için tek kanallı televizyonda görünmek hiç de kolay değildir.

İşte Eurovision şarkı yarışması Yeliz'in ülke çapında tanınmasını ve şöhreti yakalamasını sağlar. Arkasından 45'lik plaklar ve gazino programları gelir. 1976 yılında yayınlanan "Bu Ne Dünya/Yalan"45'liği kariyerinin dönüm noktası olur ve iki şarkısı da çok sevilen bu 45'lik haftalarca liste başı kalır; büyük satış rakamlarına ulaşır.



ARABESK TARZI SEÇTİ

İşte Yeliz denice akla ilk gelen şarkılardan biri olmasına rağmen Yeliz "Bu Ne Dünya"yı sevmediğini söylemekten kaçınmaz... Çünkü o neşeli-eğlenceli şarkıları değil, duygulu aşk şarkılarını yani slow şarkıları seviyor, onları sesine daha çok yakıştırıyordu.

1980 yılına gelindiğinde demokrasimiz kesintiye uğrar. Yeliz'de bir yol ayrımına gelir. Pop şarkılar yerine arabesk'i tercih eder ve TRT'ye çıkma; ekranda görünme, radyoda dinlenme şansını kaybeder. Çünkü arabesk müzik TRT'de yasaklıdır.



FİLM MÜZİKLERİ YAPTI

İşte "En iyileriyle Yeliz" albümü 1974 ile 1980 yılları arasında yayınlanan yedi Yeliz 45'liğindeki tüm şarkılar ve üç de 1980 yılına ait kayıt;

Erler Film için çekilen "Renkli Dünya " adlı müzikal filmde seslendirdiği şarkılardan oluşuyor.

Başrollerini Erol Evgin ve Gülşen Bubikoğlu'nun paylaştığı "Renkli Dünya" filminde Bubikoğlu'nun söylermiş gibi yaptığı şarkıları aslında Yeliz söyleyecek ve bu şarkılar onun o dönemde pop müzik adına yaptığı son işler olacaktı."Rüya" ve "Deli Divane" Yeliz'in yayınlanan ilk 33'lük plağındaki aynı kayıttan alınırken "Bir Bakışın Yetti" ise filmin plak olarak yayımlanmamış orijinal kopyasından alınmış. Bunun için Ossi Müzik ve Hakan Eren'e ne kadar teşekkür etsek az...

Hayatlarımıza "Hoş geldin Bahar" diyerek giren Yeliz'i bu bahar aylarında dinlerken

kimi zaman gençliğinize kimi zamanda çocukluğunuza döneceksiniz... Tıpkı bu satırların yazarında olduğu gibi...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın