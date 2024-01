Sesiyle kraliçe güzelliğiyle taş bebek

"Mektubumu Buldun mu?" Bu şarkıyı Göksel'in 2009 yılında yaptığı albüm ile hatırlayan gençler olabilir ama bu da Göksel'in cover çalışmalardan biriydi. Yanlış anlaşılmasın cover çalışmalara karşı değilim hatta Göksel gibi işini iyi yapan birinin elinden çıkma bu tarz çalışmalara gönlümüzü açıyoruz ferah ferah... Ne diyordum? Evet, bu çalışma Gönül Yazar'ın 1970 yılında yaptığı sözleri Fikret Şeneş'e düzenlemesi Norayr Demirci'ye ait bir 45'liğiydi.2006 yılında Ossi Müzik'ten çıkan 'En İyileriyle Gönül Yazar' albümünde de yer aldı.Gönül Yazar'ın müzikal serüveni 50'li yıllarda düzenlenen bir yarışmada "Ses Kraliçesi" seçilmesiyle birlikte başladı. Bu 'unvan' ya da 'derece'nin ardından, Yazar, kısa bir zaman içinde zirveye ulaştı ve hep orada kaldı. Hala da oradadır. "Taş bebek" unvanını alacak kadar güzelliği dillere destan olan bu sanatçımız sahnelere adım attığı ilk günden itibaren herkesi etkiledi. Yazar, mükemmel ve dokunaklı ses rengi, renkli kişiliği ve hoş sohbeti ile ' Show Dünyası'nın gökte ararken yerde bulduğu bir isim oldu. Yıllar su gibi akıp giderken Yazar ne ününden ne de bu özelliğinden bir şey kaybetti. Hatta aksine, sanatçı her zaman her türden yenilik ya da gelişmeyi takip etti, hiç durmadı ya da oturmadı.Hep çalıştı, hep değişti.Değişmeyen tek şey Gönül Yazar'ın güzelliği ve zarafetiinceliği oldu; bir de, hangi türde söylüyor olursa olsun, seslendirdiği her şarkıya canından can katması o şarkıyı olabilecek en yüksek noktaya çıkartması...Yazar'ın büyük bir kısmı Ossi Müzik'in bu albümüyle (Yıllar yılıdır tozlandıkları, unutulup kaldıkları bantların ve plakların üzerinden kurtarılarak) önümüze getirilmiş 'pop şarkıları' da böyledir. Tamamı renkli, tamamı çok çok iyi seslendirilmiş bu şarkılar, Yazar'ı (bir Türk Müziği yorumcusu olmanın yanında) bir pop şarkıcısı konumuna da getirmişti. Ama öte yandan da bu işten asıl kazançlı çıkan pop müziğin bizzat kendisi olmuştu.60'lı yılların hemen başında ortaya çıkmış ve kendisini geniş kitlelere kabul ettirme savaşı vermekte olan bu müzik türü, Yazar gibi geniş yığınları etkilemiş bir sanatçının sesiyle neredeyse her evde çınlar olmuş, alınması uzun yıllar sürecek bir mesafeyi, Yazar'ın pop şarkıları sayesinde bir iki yıl gibi kısa bir zaman içersinde almıştı.Yazar'ın bu 'pop' işini bir macera gibi görmeyip çok ciddiye aldığına dair sayısız işaret var. Yazar, bu tür şarkıları diğer meslektaşları gibi "Bu gün bunlar var ama yarın olmayacak" diye özetlenebilecek bir 'mecburi seslendirme' olarak görmemiş, bu şarkıları (en az bir pop şarkıcısı kadar) çok ciddiye almış ve bu alanda daha iyi olabilmek için durmadan çalışmış, kendisini geliştirmiştir. Plak firmalarının kendisine sunduklarıyla, önerdikleriyle yetinmemiş; her zaman alanında 'en iyi' olanlarla çalışmayı tercih etmiştir.Söz yazarı olarak Fecri Ebcioğlu, Fikret Şeneş, Ülkü Aker;Aranjör olarak Emin Fındıkoğlu, Norayr Demirci, Esin Engin, Attilla Özdemiroğlu; Orkestra ya da grup olarak Süheyl Denizci orkestrası, Okan Dinçer ve Kontrastlar, Kanat Gür Orkestrası, Durul Gence 5'lisi, Şevket Uğurluer Orkestrası, Selim Özer Orkestrası, Üstün Poyraz Set, Doruk Onatkut Orkestrası'nı tercih etti. Bütün bu isimlerle her şeyin daha iyi olacağını düşündü-gördü ve yanılmadı.Asıl alanı olan Türk Müziği ve sonraki tutkusu olan pop arasındaki 'imaj' farkını da anında görüp tedbir aldı. Bir 'assolist'in giydikleri çıkardıkları, hatta genel olarak 'duruş'u, bir pop şarkıcısından başka olmalıydı.Yazar'ın bu iki alan arasında farklı (saç, makyaj, kostüm ve diğer ayrıntılarla zenginleştirilmiş) 'iki yüz' ile gezinmiş olması, derli toplu ilk imaj çalışmasının da Yazar vasıtasıyla gündemimize getirildiğine işaret ediyor. "Bir işi ya tam yapacaksın ya da yapmayacaksın" der gibiydi Gönül Yazar.Ossi Müzik'in bize sunduğu Gönül Yazar'ın pop diskografisinde, "Buruk Acı"dan "Nisan Yağmuru"na, "Çapkın Kız"dan, "Aşk Hikayesi"ne, "Arkadaşımın Aşkısın"dan "Mektubumu Buldun mu"ya kadar hemen hemen her parlak nokta yer almakta. Yazar'ın ününü, popülerliğini tehlikeye atarak girdiği bir alandan nasıl alnının akıyla çıktığına dair çok iyi bir belge bu albüm. Bu şarkıların her biri çok kıymetli bir mücevher. İster 2009 yılında Göksel coverlasın ister şarkının asıl sahibi 70'ten günümüze 2006'ya taşısın bu albüm yılların dokunamadığı, eskitemediği, yıpratamadığı; bu bir yana değerine değer kattığı onlarca mücevherden oluşan bir hazine.