Disko topunun temposunu yükselten şarkıcı Nil Burak

Nil Burak'ı ilk görüşüm 1977'yi 1978'e bağlayan yılbaşı gecesiydi.Siyah-beyaz TRT ekranında koyu renk hatta siyah olduğunu düşündüğüm bir kolu açık vücudu saran kıyafetiyle "Birisine Birisine" şarkısını söylüyordu.Şimdi olsa o elbiseyle ekrana çıkabilir mi bilemiyorum? Kıbrıslı bir sanatçı Nil Burak ve zaten bu niteleme, her zaman ismiyle birlikte anıldı. Herkes için, ama özellikle basınımız için o "Kıbrıslı sanatçı Nil Burak"tı. Eğitimini Kıbrıs ve Londra'da tamamladıktan hemen sonra 'şarkıcı 'olmaya karar verdi. Müzik ile amatör bir biçimde de olsa her zaman ilgilenmiştir, katıldığı her balo ya da toplantının "olmazsa olmaz" bir özelliği: Burak mutlaka sahneye davet edilir, şarkı söylemesi rica edilirdi.1975 yılında bir karar vermesi gerektiğini düşündü ve İstanbul'a yerleşti. Eğer müzik ile profesyonel bir biçimde ilgilenecekse, bunun mekânı herhangi bir yer değil, İstanbul'du.İstanbul'daki ilk günlerinde, şansı yaver gitti. bir lokalde, dönemin popüler sanatçılarından Sadri Alışık tarafından sahneye davet edildi. İstanbul sahnelerindeki bu 'ilk an' ile birlikte, her şey çorap söküğü gibi arka arkaya geldi. Burak, popüler müziğimizin iki büyük yaratıcısı Atilla Özdemiroğlu ve Şanar Yurdatapan ile bağlantıya geçti ve bu firmanın, işini müthiş bir biçimde ciddiye alarak hazırladığı ilk plağı ile müzik dünyamıza ilk ciddi selamını verdi: "Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme, senden başkasını görmezdim büyülenmiş gibiydim ben kanardım her sözüne..." Bu ilk plağın birinci yüzünde, Şanar Yurdatapan'ın 'Sus'u vardır. Aslında; hem Şat'ın, hem Burak'ın iyi bir şeyler yapacağını umduğu şarkı, bu (birkaç yıl sonra, Burak'ın 'Yalnızım' ile yeni bir örneğini vereceği) çok dokunaklı şarkı, insanı kendine kitleyengözyaşı döktüren bir şarkıdır. İnsanı tam kalbinden yakalayan hüzün dolu bir şarkı...Ama Nil Burak ismini geniş kitlelere ulaştıran bu değil, arka yüzdeki şarkı, yani "Tatlı Tatlı" olacaktır. Çünkü dışarda müzik değişmiş, tempoyu yükseltmiştir.Donna Summer'ın şahsında cisimleşmiş "Disco müziği" başını alıp gitmek üzeredir.Ve bu rüzgar, bizi de buralarda bulmuş, etkilemiştir. Artık, daha hızlı daha yüksek tempolu şarkılar arar, bekler olmuşuzdur.Ve işte bu nedenle, 'Tatlı Tatlı" adlı şarkı bir anda sivrilmiş ve Burak'ın sesini -yüzünü bütün memlekete ezberletmiştir.Şat Yapım'ın öncülüğünde açılan bu 'parlak kapı 'bir daha hiç kapanmadı; aksine, başka hep başka kapılar açtı. Bu kapıların en önemlisi de "Birisine Birisine" adlı plak oldu.45'LİKLER 45'likleri, LP'ler LP'leri takip edecek, Burak popüler müziğimizin (başta Çiğdem Talu, Melih Kibar, Selmi Andak, Selami Şahin, Cenk Taşkan olmak üzere) büyük isimlerin önemli bir kısmıyla işbirliği yapacaktı.Ne pop müziğimizin arabeskin hâkimiyet altına girdiği 80'li yıllar, ne de 'genç dalganın daha önceki kuşakları evlerine hapsettiği 90'lı -2000'li yıllar Burak'ı etkiledi şarkılarını söyleyebilecek fırsatları her zaman buldu, bulamadığında da yarattı. Bir çok meslektaşı gibi 'başını alıp' gitmedi,bizimle kaldı, şarkılarını söyledi. Onun 'adı şarkıcı', o şarkılarını söyledi- söylüyor o söylemekten bıkmadı, biz de dinlemekten.İster uzak, ister yakın' anıları harekete geçirmenin onları çağırmanın, onlara sığınmanın yollarından biridir Nil Burak... 1975-1985 arası 10 yıllık dönemi anlatan şarkılar, bu albüm, en çok da bunu görmemizi sağlayacak.