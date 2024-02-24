Bize kalan ve bizi biz yapan sarkılar

Sıra dışı ve sevilen Coşkun Demir şarkılarının toplandığı son albüm 2002'de yayınlandı. Bu albüm Coşkun Demir'in yıllar önce sorduğu "Bize Kalan Nedir' 'sorusunu net bir şekilde cevapladı: Bize kalan, bizi biz yapan şarkılar oldu...oğuk ve karlı bir kıştı. Manisa'da idik. Sekiz yaşındaydım. 82-83 öğretim yılında boynumdan bir ameliyat geçirmiştim.15 günlük tatilde okula ara verilince en çok da ameliyatlı halde kartopu oynamayışıma üzülmüştüm. Manisa-İzmir'e her kış kar yağmadığı için olsa gerek... O kış evde, Manisa'daki Ulupark'ın karşısında Ünverdi Plak Stüdyosunda 81-82'de doldurttuğumuz kasetleri dinliyordum. Bir tanesini ezberlemiştim hatta... Ön yüzü pop arka yüzü Türk Sanat müziği şarkılarıydı...Türk Sanat müziği bölümünde:Zeki Müren'den-Gitme Sana Muhtacım, Eskimeyen Dost; Yaşar Özel'den-Kadın, Emel Sayın-Şarkımı Senin İçin, Mediha Şen Sancakoğlu-Sizden Biri ve Serap Mutlu Akbulut-Bir Peri Masalı Pop müziği bölümünde ise: Barış Manço'dan- Arkadaşım Eşek, Atilla Atasoy- Zaman Meyhanesi, Edip Akbayram- Kibar Gelin, Ajda Pekkan-Affetmem Asla Seni, Sezer Güvenirgil-Yıllar Almaz Üste Verir ve yazının konusu olan Coşkun Demir'den Gül Yanaklım vardı.Coşkun Demir'in kişisel hikâyesi ise;1979 yılında Günaydın Gazetesi tarafından düzenlenen son Altın Mikrofon Yarışmasında "En iyi şarkıcı' 'ödülünü almasıyla başlıyor. Müzik dünyasına bu yarışma ile giriş yapmış olan sanatçı, daha sonraki çalışmaları ile de her kesimden insanın takdirini kazandı, pop dünyamız için "klasik" haline geldi. Tekirdağ'da doğan Demir'in Şarköy'de (Tekirdağ) başlayan ilköğrenimi, Bursa'da sona erdi. Bursa Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra da İTÜ'de Elektrik Mühendisliği eğitimine başladı. Üniversite yılları, Coşkun Demir'in müzik yaşamının da başladığı yıllar oldu. O yıllarda sanatçı, Arı Dörtlüsü adlı bir grup kurarak müzik dünyasına adım attı. Araya giren askerlik ve iş yaşamı Demir'i müzik çalışmalarından biraz uzağa savurduysa da tamamen koparamadı.1979 yılında yapılan Altın Mikrofon Yarışması'na katılması, Demir'in seçimini müzikten yana yapmış olmasının bir işaretiydi. Bu yarışmadan elde edilen ödül, Coşkun Demir'in bu konuyla ilgili olarak kafasında kalan son belirsizliği de netleştirdi ve sanatçı zamanının tamamını müziğe ayırarak çalışmalara başladı.Coşkun Demir'in ilk plağı da, bu yarışmadan sonra yayınlandı. Müzik dünyamızın efsanevi yaratıcılarından Selmi Andak'ın "Sevgiye Tutsak" adlı şarkısının yer aldığı bu 45'lik Yavuz Plak tarafından yayınlandı. Bu plağı müteakiben, Coşkun Demir, Ali Kocatepe ile ortak projelere girdi. Bu işbirliğinin ilk ürünü de Ali Kocatepe'nin sahibi olduğu 1 Numara firmasının yayınladığı bir plak oldu. Dönemin en önemli bestecilerinden olan Cenk Taşkan'a ait. Sevgiye Tutsak'ta olduğu gibi bu şarkının da sözleri Özdemir Kaptan'ındı."Bize Kalan Nedir" adlı bu plak sonrası Demir- Kocatepe işbirliği giderek hızlandı.Sanatçı, 1981 yılının Eurovision Türkiye elemelerinde, Kocatepe'nin "Miras" adlı şarkısını seslendirdi.Elemeler sonrası 45'lik piyasamızın çok zayıflamış olması nedeni ile bu şarkıya bağımsız bir plak yapılamadı ve aynı yılın birincisi olan (bir başka Ali Kocatepe çalışması olup Modern Folk Üçlüsü ve Ayşegül Aldinç tarafından seslendirilmiş) "Dönme Dolap" ile aynı plakta yer aldı.Demir, 1982 yılında bütün eleştirmenlerin mükemmel kabul ettiği "Koca Çınar" adlı albümü yaptı. Giderek arabeske teslim olmaya başlamış pop piyasasına rahat bir nefes aldıran bu albüm sonrasında Demir, bir Eurovision elemesine daha katıldı. Sanatçı bu sefer Ali Kocatepe ve Sezen Aksu ile bir araya gelmiş ve "Heyamola" adlı şarkıyı seslendirmişti.Bu ekip, hemen hemen herkes tarafından yarışmanın favorisi olarak gösterilmesine rağmen ipi göğüsleyemedi.Ama son 45'liklerimizden olan "Heyamola" büyük satış rakamlarına ulaştı ve Coşkun Demir adını daha popüler kıldı. Müzik dünyasının tamamen arabeske teslim olduğu yıllarda, Coşkun Demir doğru bildiğini yapmaktan çekinmedi.1984 yılı, Demir'in en parlak yıllarından biri oldu. O yıl, Polonya'da yapılan Sopot Festivali'nde yarışan sanatçı, memlekete (Türkçe seslendirilmiş bir Polonya şarkısı ile) dördüncülük ile döndü.Aynı yıl, Haldun Dormen'in sahneye koyduğu ve Nilüfer'in başrolünde olduğu "Çılgınlıklar' 'adlı müzikalde rol aldı. 1986 yılında yayınlanan "Kim O" adlı albüm Coşkun Demir'in Türk popunun en nitelikli isimlerinden biri olduğunun altını bir kere daha çizdi ama artık "çiğköfte"li oryantal havalar dört bir yanda çınlamaktaydı, bu nedenle de bu albüme gerekli dikkat gösterilemedi.ÇOĞU arkadaşının aksine Coşkun Demir, 90'lı yılları da oldukça aktif geçirdi.1996 yılında Grup G.A.K ile birlikte "Eski Sevdalar" adlı albümü yaptı. Çok sevilen Türk Müziği şarkılarının çok çağdaş yeni yorumlarından oluşan bu albüm, 90'larla birlikte ortaya çıkan genç isimlerin yaptığı birbirinin eşi şarkılarla oldukça tekdüzeleşmiş müzik piyasası tarafından yeni bir yol olarak kabul edildi. Daha önce utangaç bir şekilde kendini göstermiş olan "cover" modası, bu albüm sonrası epeyce hızlandı.1997 yılında Kahire Uluslararası Şarkı Yarışması'na Selma Çuhacı-Mine Mucur'a ait "Hep Bir Yarın Var' 'adlı şarkıyla katıldı ve birinci oldu. Sanatçının yaratıcı yanını gözler önüne seren şarkılardan oluşan son albümü ise 2002 yılında yayınlandı. 1983 Eurovision finalinde seslendirilmiş "Dön Bana", Çiğdem Talu ve Melih Kibar'ın birlikte yarattığı şarkılardan olan "Koca Çınar" ve "Gül Yanaklım", Çiğdem Talu'nun erken vedası üzerine Melih Kibar'ın İlhan İrem ile birlikte yazdığı "Kim O" ve diğer sıra dışı Coşkun Demir şarkıları bu albümde toplandı. Coşkun Demir'in yıllar önce sorduğu "Bize Kalan Nedir' 'sorusunu net bir şekilde cevaplamakta bu albüm.Bize kalan böyle şarkılardır