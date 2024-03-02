Çikolata renkli şarkıcısı Esmeray

Kariyerine tiyatro ile başlayan Esmeray, Toplu İğne Beste yarışmasında eşi Şemi Diriker'in bestesi "Unutama Beni" ile birincilik ödülünü alınca şarkıcılığa geçiş yaptı

Esmeray... Türk popunun ilk çikolata renkli şarkıcısı... Onu TRT'de ilk görüşüm "Gel Teskere" şarkısıyladır.

Her evden birileri askere gider ya da asker yolu gözleyen; bekleyen vardır anlayışıyla hazırlanmış bir parçadır.

Ama onu tanıdıkça bundan çok daha fazlası olduğunu gördüm.

Henüz çocuk denecek yaşta İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye çıkmaya başlar. Oyunculuk kariyerini daha sonra Dormen Tiyatrosu'nda devam ettirir ve 1974 yılına kadar birçok özel tiyatroda, çeşitli oyunlarda sahneye çıkar. 1974 yılı Esmeray'ın hayatında bir dönüm noktasıdır.

Üzerinde adı olmasa da ilk plağı o yıl yayınlanır. Şat Yapım projesi olan Kim Bunlar grubunun solisti olarak girer stüdyoya... Ama asıl büyük fırtınayı o yıl ilk ve son kez düzenlenen Toplu İğne Beste yarışmasında kopartır.

Eurovision yarışmasının öncülü olarak da kabul edilebilen bir yarışmadır Toplu İğne beste yarışması...

Eşi Şemi Diriker'in bestesi "Unutama Beni" ile finale kalır ve yarışmayı birincilikle bitirir. Yarışmada Nilüfer'den, Erol Evgin'e, Ali Kocatepe'ye kadar birçok ünlü ismin arasından sıyrılır. Hemen sonra yayınlanan 45'lik plağın kapağında bu defa adı yazmaktadır ve tüm ülke onu tanımaktadır.



TRT ENGELİNE TAKILIR

"Unutama Beni" hem Esmeray'ın adıyla özdeşleşecek iki şarkıdan biri olacak hem de Türk pop müziği tarihine bir klasik olarak yazılacaktır. Artık yeni bir yolun başındadır Esmeray... Şarkıcı olarak tanınmaktadır. Nitekim ardı ardına doldurduğu plakla bunu pekiştirir.

Hem fiziği hem de sesiyle ama en çok da sahici ve içten şarkı söyleme biçimiyle başka türlü bir etki bırakır dinleyicilerin üzerinde...

Türk popunun gelmiş geçmiş en güzel şarkılarından biri olan "Büyümsün", halk müziği etkileri taşıyan "Oylum Oylum" eğlenceli ve dramatik "13,5" bu dönemde Esmeray'ın pop müzikteki farklı duruşunun altını çizen şarkılar olarak ön plana çıkar. Ne var ki plakları çok satan ve çok sevilen Esmeray şarkıları bir türlü TRT engelini aşıp televizyon ve radyodan dinleyiciye ulaşamamaktadır.

Esmeray bu durumu 1975 yılında yayımlanan albümüne "Yayınlanamaz" adını vererek protesto eder. Plağın arka kapağında TRT Müzik Dairesi ve Denetim Kurulunun kararına da yer verir ve sözünü söylemekten de kaçınmaz: "Sizin halk adına böyle bir karar vermeye yetkiniz yoktur. Bu hak yalnızca halka aittir."



BİR MARŞ GİBİ DİLLERDE

TRT ve Esmeray arasındaki gerginlik 1976 yılında yayınlanan "Gel Teskere" ile son bulur. Şarkı çok sevilir, televizyon ve radyoda yayınlandıkça dillere dolanır. Plak peynir ekmek gibi satılır ve adeta bir marş gibi ezberlenir. 1978 yılında "Yaz Romancı", 1979'da "Oğlum" Long play'leri ile dinleyenlerin kalbine dokunan şarkılar söylemeye devam eder.

1981'de "Süpriz'81" adlı plağı yayımlanır Esmeray'ın... Sonra uzun bir ara verir.

1986'dan itibaren sahneyi de bırakır ve tekrar oyunculuğa geri döner. Son albümü "Kâğıt Mendil" 1993 yılında piyasaya çıkar ama fazla ses getirmez. Devir değişmiştir artık başka tarz şarkıcılar ve şarkılar sevilir olmuştur. 2000 yılında dâhil olduğu Eski Dostlar projesi onu tekrar müziğe döndürür, ancak bu defa da hastalığı gelip dayanır kapıya... 25 Mart 2002'de ardında sımsıcak sesi ve unutulmaz şarkılarını bırakarak hayata gözlerini yumar.

Son yolculuğuna askeri törenle uğurlanır.

Bu albümde Esmeray'ın 70'li yıllarda seslendirdiği şarkılardan bir demet var. Sevgili Esmeray kıvır kıvır saçlarınla, çikolata renkli teninle; unutulmayan şarkılarınla unutamadık seni... Barış ve dostluğa ihtiyacımız olan bu günlerde "Bir Gün Gelecek" şarkısını hep beraber dinlemek dileğiyle...

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