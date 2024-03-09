Hem tarzıyla hem sesiyle gönülleri fethetti

Zerrin Özer'i siyah-beyaz ekranda ilk görüşüm 1979 yılında "Gönül" şarkısını söylerkenki haliyleydi. Janis Joplin hayranı bu genç kız, yuvarlak tel gözlükleri kocaman bilezikleri ile televizyonda arz-ı endam ediyordu. Ama Zerrin Özer bundan çok önce, ilk kez 1975 yılında basında, "TRT'yi karıştıran amatör ses" başlığıyla yer aldı. O dönem, cumartesi günleri öğleden sonraları ekrana gelen "Hafta Sonu" adlı televizyon programının içinde "Modern Folk Üçlüsü İle Birlikte Söyler misiniz?" adında bir köşe yayınlanmaya başlamıştı. Bu köşede daha önce elemeden geçen amatör sesler, dönemin popüler topluluğu Modern Folk Üçlüsü eşliğinde şarkı söyleme şansını yakalıyordu. İlk hafta Kuddusi adında görme engelli bir genç ekrana çıkarılmış ve halk tarafından büyük ilgi görmüştü.Ancak merakla beklenen programın ikinci bölümü yayınlanmadı. Bir sonraki hafta yayınlandığında ise Modern Folk Üçlüsü'nün ekrana çıkardığı genç yetenek Zerrin Özer'di. Sonradan öğrenildi ki o bir haftalık gecikmenin sebebi bizzat Zerrin Özer'in kendisiymiş. Henüz 17 yaşındaki bu genç kız, program öncesinde Ankara'da yapılan elemelerde jüri üyelerine o günlerin çok ama çok popüler Eurovision şarkısı "Seninle Bir Dakika"yı söylemişti. Bu şarkıyla programa katılmaya hak kazanmış ve haliyle çekimlerde de aynı şarkıyı seslendirmişti. Ancak TRT yetkilileri bandı izleyince "Bu kız Eurovision temsilcimizden daha iyi söylüyor.Bunu yayınlayamayız." Diyecek ve programın o bölümü bu yüzden yayından kaldırılacaktı.Daha sonra çekimler tekrar edilmiş ve Zerrin Özer söz konusu şarkının yerine Nilüfer'in sesinden meşhur olan "Göreceksin Kendini' 'adlı şarkıyı söylemek zorunda kalmış. Zerrin Özer'i milyonlarca televizyon izleyicisiyle tanıştıran bu program 19 Nisan 1975 cumartesi günü yayınlandı. "Göreceksin Kendini" ve "Memleketim" şarkılarında gösterdiği üstün performans ekran başındaki herkesi derinden etkilemişti.O yılların popüler şarkıcısı Tülay'ın kız kardeşi olduğunu daha sonra öğreneceğimiz Zerrin Özer, bu ilk ekran deneyimiyle şöhretin kapılarını açacaktı. Takvimler 1976'yı gösterdiğinde ilk 45'liği "Yalvarırım/ Bizler ve Sizler' 'piyasadaydı. Uzun siyah saçları yuvarlak tel çerçeveli gözlükleri, kollarında dirseklerine dek uzayan bilezikleri ve rengârenk kostümleriyle tipik bir 70'li yıllar genç kızıydı Zerrin Özer. Ne sesi ne görüntüsü ablasına benziyordu. Söylediği şarkılar da öyle. Zaten sıkı bir Janis Joplin hayranıydı. Görüntüsüyle benzemeye çalıştığı kadar şarkı söyleme tekniğiyle de ondan izler taşıyordu. Plak piyasasında hüküm süren aranjman çılgınlığının doruğa çıktığı o günlerde onca şuursuz neşeli, sade suya tirit şarkı ve şarkıcı arasında 17 yaşındaki bir genç kız, "Ne biçim dünya böyle, haykırmak istiyorum, biz gençleri anlayan varsa, çıksın ortaya!" diyordu, yaşından hiç beklenmeyecek olağanüstü güçte bir sesle. Plağın A yüzünde yer alan "Yalvarırım" ekranda ve radyoda bir süreliğine Zerrin Özer'in adından söz ettirdiyse de arkası gelmedi. Asıl patlama 1979 yılında yaşanacak ve tek bir şarkıyla Zerrin Özer ismi hafızalara bir daha silinmemek üzere yazılacaktı. Bu şarkı ne ilginçtir ki bir Orhan Gencebay şarkısıydı. Zerrin Özer ilk 45'liğini Kent Müzik hesabına yapmıştı. Bu firma, ablası Tülay'a ardı ardına yaptığı plaklarla zirve yolunu açmıştı.Muhtemelen ticari anlamda başarı kazanamayan ilk 45'liğinden sonra Kent Müzik, Zerrin Özer için de benzeri bir formül uygulamaya karar vermişti. Böylece Zerrin Özer, Janis Joplin'den Orhan Gencebay'a hızlı bir geçiş yapmıştı. Ama beklenmedik şekilde hesap tuttu ve Esin Engin'in günün modası disko ritmine mükemmel bir şekilde adapte ettiği "Gönül" Zerrin Özer'in yorumuyla kısa sürede "hit" haline geldi.Zerrin Özer'in ikinci ve son 45'liği olan Kasım 1979'da yayınlanan bu plak fazla zaman geçmeden bir 33'lükle taçlandırıldı ve 1980 Şubat ayında "Seni Seviyorum" adı verilmiş ilk albüm, Türk popunun çıkmaza girmek üzere olduğu o günlerde yapılmış ender sayıdaki katıksız pop albümünden biri olarak vitrinlerde yerini aldı.60 sonu, 70 başında kıyametler koparmış "Samanyolu"nun o yıllarda Hurşid Yenigün ve Baha Boduroğlu ekolleriyle iki koldan yol bulan "disko - alaturka" akımına uydurulmuş disko versiyonu ve 1974'de Muzaffer Uludağ'ın Toplu İğne Şarkı Yarışması'nda yarıştığı ve daha sonra plak olarak yayınladığı bestesi "Umut" albümdeki diğer "cover "şarkılardı. Dönemin en popüler şarkı yazarı ekiplerinden biri olan Çiğdem Talu ve Melih Kibar'ın imzasını taşıyan beş şarkı vardı albümde' 'Seni Seviyorum" bunlardan en iddialısı olarak albüme adını vermişti. 'Tüm Dünya Ağlıyor", "Son Bir Defa" ,"Nerede O Cennet" ve "Gönül" 45'liğinin B yüzünde yer alan "Yaman Olurum" ise diğer Çiğdem Talu - Melih Kibar şarkılarıydı. Türk popunun sakin ve iddiasız isimlerinden Turgay Merih'in imzasını taşıyan "Hekimden Sorma" albümün en büyük kozlarından biri olacak ve Zerrin Özer uzunca bir süre televizyonda "Seni Seviyorum" ve "Hekimden Sorma" ile boy gösterecekti. Bora Ayanoğlu'nun Sözlerini yazdığı Garo Mafyan bestesi "Bitti" dahil olmak üzere diğer şarkıların hepsi çeşitli sebeplerle TRT denetimine takılacak ve "yayınlanamaz" damgası yiyecekti.Yayımlandığı dönemde uzun süre liste başlarında kalan ve Hey dergisinin 1980 yılı müzik ödüllerinde okuyucu oylarıyla yılın en iyi ikinci yerli albümü olarak seçilen "Seni Seviyorum' 'Zerrin Özer'in "Gönül" ile yakaladığı başarının tesadüf olmadığını, Türk pop müziğinin çok güçlü çok özel, farklı bir ses ve yorumcu kazandığını gösteren bir ses ve yorumcu kazandığını gösteren bir albüm olarak pop tarihinde yerini alacaktı. 2019 yılında çıkan bu tıpkıbasım plak, yıllardır arşivlerde saklı kalmış bu albümü bugünlere ulaştırıyor. Darısı Kent - EMI tarafından yayınlanan "Sevgiler" albümünün başına...