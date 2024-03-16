Güzin ve Baha ile yetmişlerin coşkusu

Özellikle Hababam Sınıfı’nın yıl sonu gösterisinde Adile Naşit ve Kemal Sunal’ın unutulmaz performansı “Ateşböceğim”, Güzin ile Baha’nın da en sevilen şarkısı...

1975 tarihli "Hababam Sınıfı", çok önemli bir filmdir. Hem oyuncuları hem de yönetmeni Ertem Eğilmez ve tabi filmin uyarlandığı Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri olması sebebiyle... Bu arada o yılların pop müzik eserleri filmde resmigeçit yapar. İşte filmin yılsonu gösterisinde İnek Şaban (Kemal Sunal) ve Hafize Ana (Adile Naşit) "Gençlik Başımda Duman" , "Ateşböceğim" şarkısını Güzin İle Baha gibi işaret parmaklarını bükerek söylerler. Sadece birlikte söyledikleri şarkılarla değil, ortak imza attıkları prodüksiyonlarla da bir dönem popüler müziğin en yenilikçi en üretken ve çalışkan çifti olmuş Güzin ile Baha'nın yetmişlerin bütün coşkusu ve heyecanını taşıyan şarkılarını dinlerken, o günün kısıtlı şartlarında bin bir emek ve uğraşla ortaya çıkartılmış bu şarkıların, geçen onca zamana rağmen nasıl hala sapasağlam ayakta durduklarına şahit olacaksınız.

TİYATRODA BULUŞTULAR

Güzin Sokullu ilk kez 1961 yılında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak sahneye çıktı. Baha Boduroğlu ise 1963 yılından itibaren çeşitli orkestralarda basgitar çalarak ve şarkı söyleyerek sahneyle tanıştı. İkili, altmışlı yılların ikinci yarısında Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nun oyuncuları olarak aynı sahneyi paylaşacaktı. O günlerde sahnelenen "Üsküdar'ın Karşısında Galata" adlı müzikli oyunda söyledikleri şarkılarla müzik çevrelerinin dikkatini çektiler. Tiyatro haricinde boş kalan zamanlarında da birlikte müzik çalışan ve Baha'nın henüz gün ışığına çıkmamış bestelerini kendi aralarında çalıp söyleyen iki genç oyuncu o günlerde tiyatro eleştirmenliği de yapan Selmi Andak'ın kendilerini dinleyip beğenmesi üzerine, Andak'ında teşvikiyle ikili olarak müziğe atılmaya karar verdi.

Hababam Sınıfı'nın unutulmaz Ateşböceğim sahnesi...

ARANJE TÜRKÜLER

Güzin İle Baha imzasını taşıyan ilk 45'lik "Sivastopol Önünde /Ilgıt Ilgıt"1971 yılında yayınlandı. O günlerin moda akımı pop-folk tarzında yapılmış bu plak, müzik dünyasının dört dörtlük bir ikili ve bir o kadarda sağlam bir besteci kazandığının habercisi gibiydi. Aynı yıl ikinci 45'likleri "Kırmızı /Altın Kafes'i piyasaya süren ikili, bir yandan müzik dünyasında adını duyururken, bir yandan da tiyatro sahnesine çıkmaya devam ediyordu. Gerek aranje edilmiş türkülerin, gerekse halk ozanlarının dizeleri üzerine yapılmış bestelerin büyük ilgi gördüğü o günlerde, ikilinin bu tarza getirdiği taze soluk dikkatlerden kaçmadı

AYSEL GÜREL'İ KEŞFETTİ

Günlerden bir gün Baha Boduroğlu aynı sahneyi paylaştıkları tiyatro oyuncusu Aysel Gürel'in amatörce yazdığı şiirlerle dolu sarı sayfalı defterini fark etti ve Gürel'i bir hayli zor ikna ettikten sonra defterdeki bazı şiirleri bestelemeye başladı. Bu sayede Türk Popunun görüp göreceği en renkli, en usta ve en eşsiz kalemlerinden birinin ilk şarkı sözleri, Baha Boduroğlu besteleriyle birer birer şarkıya dönüşecek ve ikilinin 1973 yılından itibaren plaklarında kullanılmaya başladığı bu şarkılar, pop-folk tarzının dışına çıkan ilk çalışmalar olacaktı. 1972 yılında tiyatroyu bırakarak tamamen müziğe yönelen ikilinin 1975 yılında yayınlanan "Gençlik Başımda Duman /Eski Çamlar Bardak Oldu" 45'liği müzik dünyasına bomba gibi düştü. Bir anda herkes ellerinin başparmaklarını bükerek, birbirinin peşi sıra takip ederek "ateşböceği dansı' 'yapmaya başlayacak ve Türk Popunun en eğlenceli şarkıları arasında en üst sıralarda yer alacak bu iki şarkı, yıllar boyunca dillerden düşmeyecekti. Güzin ile Baha diskografisinin hemen hemen tamamına yakın bu albüm sayesinde tekrar gün ışığına çıkarken, yıllardır herkesin peşinde koştuğu bu iki şarkı, bütün eğlencesi ve keyfiyle hepimizi yine coşturacak.

YOLLARINI AYIRDILAR

1974 yılında müzikteki birlikteliklerini evlilikle perçinleyen ikilinin son 45'liği"Çal Çal/Olamam ki "1977 yılında yayınlandı. Popüler müzikte bir döneme damgasını vurmuş Oktay Yurdatapan (Tuğrul Dağcı) nın imzasını taşıyan "Olamam ki" adlı şarkı, aslında Güzin ile Baha 'nın o günlerde yaşadıklarını özetler gibiydi: "Olamam ki senle de sensiz de olamam ki... "Nitekim bu plağın ardından yollarını ayıran ikili, ortaklıklarını bir zaman daha sürdürseler de, bir daha birlikte plak yapmadılar. O günlerde kurdukları Bip Plak, dönemin en çok ses getiren işlerine imza atan, taverna ve disko-fasıl gibi seksenler boyunca peşinden koşacağımız akımların yolunu açan müzik firması oldu. Güzin ile Baha'yı tekrar bir arada görebilmek içinse 2000 yılında kurulacak olan Eski Dostlar topluluğunu beklemek gerekecekti. Ossi Müzik Güzin ile Baha'nın en iyileriyle cd sini Nisan 2005'te yine plak formatı ile Ateşböceğim Kasım 2023 'te yayınlandı. Ayrıca Baha Boduroğlu'nun "Bir Yaşam Senfonisi" plağı da Aralık 2023'te piyasaya çıktı. 20 Temmuz 2023'te Baha Boduroğlu yakalandığı amansız hastalık nedeniyle aramızdan ayrıldı. Güzin Sokullu'ya uzun ömürler dilerken plakları edinmenizi tavsiye ediyorum.