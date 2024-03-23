Sevda Karaca’ya çağrı ‘Çık Ortaya Çık’

77 yazı olmalı... Kuşadası Mocamp'tayız... Ailece geçirdiğimiz ve geçireceğimiz nadir tatillerden biri... Çadırda kalıyoruz. Deniz, kum, güneş... Akşam üzeri çay bahçesinde meyve suyumu yudumluyorum. Beyaz demir koltuklara renkli lastik geçirilmiş...Arkadan hoparlörden bir ses yükseliyor : "Selam Ben Geldim Yine " diyor şarkıcı... Sesi çok tanıdık Ajda Pekkan'a benzetiyorum ama hayır bu daha farklı bir ses, kendine özgü...Evet, bu ses Sevda Karaca nüfus kâğıdında yazan ismi ile Hanife Sevda Karaca... Çakmak çakmak gözleri, anlamlı ifadesi ile o tarihten itibaren hep takip edeceğim güzel ve iyi bir ses... 5 Ekim 1956'da Ödemiş'te doğmuş. Çamlıca Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2 yıl Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi'nde iç mimarlık eğitimi almış. Bizlerin onunla tanışması ise 1971 yılına rastlar.Günaydın/Saklambaç Gazetesi'nin düzenlediği sinema güzeli yarışmasına katılır. 1971 Türkiye Sinema Güzeli olarak seçilir.Aynı yıl, ülkemizi İtalya'nın Algero şehrinde temsil eder ve bu sefer de "1971 Avrupa Sinema Güzeli" seçilir.Türkiye'ye döner dönmez film teklifleri alır. Turgut Demirağ'ın "Üç Kızgın Cengâver" filminde oynar. İkinci filmi sinema yaşantısına çok şey katacak bir film olur. Bu sefer karşısında Yılmaz Güney vardır ve "Sahtekâr" ile iyi bir başlangıç yapar. İşte bu arada gazinocular devreye girer. İlk teklif gazinocular kralı Fahrettin Aslan'dan gelir. Okul yıllarında konserlerde şarkı söylediği için sahne fikri korkutmaz onu.Esin Engin ve Rıza Silahlıpoda ile tanışır ve müzik çalışmalarına başlar. En sevdiği caz türü şarkılar söylemektir ama bu tür şarkıları gazino sahnesinde söyleyemeyeceği için yepyeni şarkılar ezberlemeye başlar.Rıza Silahlıpoda ile olan çalışmaları kısa zamanda aşka dönüşür. Bebek Maksim'de Rıza Silahlıpoda Ritm 68 eşliğinde sahneye ilk defa çıkar.Bir süre sonra sesine Ayten Alpman'ın söylediği şarkıların daha iyi uyduğunu düşünür ve repertuarına çoğunlukla Ayten Alpman şarkılarını alır.18 Haziran 1973'te Rıza Silahlıpoda ile ilk evliliğini yapar. 11 ay gibi kısa süren bir evlilik olur. Bu arada Kervan Plak ortaklarından Yaşar Kekava'nın ısrarlı teklifleri devam etmektedir. Nihayet plak yapmaya karar verir. Fikret Şeneş ile tanıştırılır. "Verdiğin Söz Bu muydu /Ayrılan Yollar" ile plak dünyasına girdiğinde takvimler Mayıs 1977'yi göstermektedir.TRT'de görülmeye başlar, "Selam Ben Geldim Yine" diyerek. Fikret Şeneş, o yıllarda Ajda Pekkan'a yazdığı güzel sözler gibi şarkılar yazdığından herkes ister istemez "acaba Ajda Pekkan'ı mı taklit ediyor" der. Oysa bu düşünceler yalnızca şarkı sözlerinden yansıyan hisler olarak kalır.Bu sefer Türk popunun diğer başarılı söz yazarlarından Ülkü Aker vardır Sevda Karaca'nın yanında... "Tanımazsın Beni/ Çık ortaya" şarkıları herkesin diline yerleşir. Bu arada ilk LP çalışması "Selam" piyasaya çıkar. 1979 yılında Pazar günleri TRT'de yayınlanmakta olan "Gong Show"da şarkı söyler, dans eder. Aynı yıl TRT'de oldukça ilgi çeken ve başrollerini Hulusi Kentmen ve Gülistan Güzey'in oynadığı "Parkta Bir Sonbahar Günüydü" dizisinde oynar. 1980 yılında bu defa Kervan Plak'la ortaklığını bitirip Yaşar Plağı kuran Yaşar Kekava hesabına ikinci LP'si olan "Beni Düşün" yayınlanır. TRT denetiminden şarkıları bir türlü geçmez ve bu albüm ile istediği çıkışı yapamaz. Plak sektörü krize girmiş ve birçok şarkıcı plaklarında ve sahne çalışmalarında arabesk okumaya başlamıştır.1980 yılının başlarında ilk defa Kadir İnanır'la "Gazeteci" filmi için kamera karşısına geçer. Türk sinemasında 40'a yakın filmde oynar. Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Fikret Hakan gibi birçok yıldızla film çevirmiş olur. Özel hayatı çalkantılı geçer. Önce Osman Diper, ardından Abdi Ülgen ile evlenip ayrılır. Mart 1999'da pankreas kanserine yakalanır. Kanserle mücadele etmekte kararlıdır ama bu sefer de maddi gücü yetersizdir. İmdada Popsav yetişir.Birçok sanatçı arkadaşının katılımıyla bir gece yapılır. Geliri ile tedavisi gerçekleştirilir.Şimdilerde sağlığı yerinde bir Sevda Karaca var. Televizyon dizilerinde yan rollerde izliyoruz kendisini... Ama daha çok görmek ve hatırlamak istiyoruz onun için de şarkısında dediği gibi sesleniyoruz ona "Çık Ortaya Çık"...