Yılın son konserlerinden birine İzmir Fransız Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı. O Ses Fransa yarışmasının finalisti olan Derya Yıldırım, Türkiye'deki ilk konserini verdi. Yıldırım, o tarz yarışmalarda boy gösterenlerden biraz farklı. Küçük yaşlarda özel piyano dersleriyle başlayan müzik serüveni, konservatuvar eğitimi ile devam etti. Üniversite diplomasını mimarlık alanında alan Yıldırım, bu dönemde bile piyanodan ayrılmadı, hem çalmaya hem de çocuk öğrencilerine ders vermeye devam etti. 16 yaşındayken "O Ses Türkiye"ye katıldı ancak şansı yaver gitmedi. Pes etmeyip 2016 yılında "O Ses Fransa" yarışmasına katıldı, finale kalmayı başardı. Bugün 3 farklı dilde şarkı yazıp söyleyen Yıldırım'ın İzmir konseri haftanın lezzetiydi.Doğal Yaşam Parkı'nda tuvaletlerdeki suyun sürekli aktığını biliyor musunuz? Bulduğumuz gibi bırakma alışkanlığı olmadığı için oradaki görevliler çareyi böyle bulmuş görünüyor. En azından son 3 ziyaretimde durum böyleydi. İzmir'de o kadar tiyatro salonu olmasına karşın hiçbirinin çocuklara uygun olmadığını biliyor musunuz? Çocuğunuzla bir oyun seyretmek isteseniz, önünüze kimse oturmasa bile o küçümenin sahneyi görmesi imkansız. Peki, siz kent yöneticileri bunu biliyor musunuz? İzmir'in tüm caddelerinin, tüm yollarının tuhaf olduğunu.Hani dünyada başka örneği var mı bilmiyorum. Allah aşkına, evimizden çıkıp bir yere giderken hangimizin kullandığı yol bozuk değil. Ara sokakları geçtim, şehrin merkezi bile böyle. Asfalta yama yaparlar, ya bir karış yüksek olur ya bir karış alçak. Altınyol, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı gibi ana arterlerden bahsetmiyorum. Ki onların da durumunun iç açıcı olduğunu söyleyemem. Mazgalların üzerinden geçersin, sarsıntı beyninde yankılanır. Gerçekten bilmiyor musunuz?Yeni yıl yeni umutlar hepimizi sarmaya başladı. Bunun en güzeli ise İzmir'de yaşandı. İzmir'in çocukları için iki güzel kurum birbiri ardına yardım kermesi düzenledi. Güzel olan kermesin düzenlenmesi değil, kermese İzmirlilerin yüksek ilgisiydi. KİTVAK, Kültürpark Tenis Kulüp'te gıdadan hediyelik eşyaya, el emeği sanat eserlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar, yüzlerce ürünü, hayırsever ve bağışçılara sundu. İnanın adım atacak yer yoktu. Kermesin geliri Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Pediatri Bölümü'nde yapılacak Hücresel Tedavi Merkezi için kullanılacak. KİTVAK Başkanı Ramazan Soncul, bağışlar sayesinde daha fazla çocuğun hayata bağlanacağını söyledi.Ege Engel Siz Yaşam Derneği de yine özel gereksinimli çocuklar yararına Küçük Kulüp'te yöresel ve Organik Ürünler Kermesi düzenledi. Her ürün yine bağışçılardan geldi. Hayırseverlerin desteği kadar İzmirlilerin desteği de muhteşemdi.Elde edilen gelirin tamamı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında bekleme, gözlem ve oyun odalarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılacak.Dernek Başkanı İnci Sancak, hayatın birlikte güzel olduğunu, çocukları da bu hayatın merkezine aldıklarını söylüyor. Her ikiside haftanın alkışını hakediyor.