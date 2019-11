Bu haftanın alkışı Ferah Sancak'a.

Gül Sokak'ta "Hich Concept" adını verdiği mağazasını açtı. Alkış elbette mağaza açtığı için değil. Bu mağaza, aslında tasarımların ve tasarımcıların buluşma merkezi. Geçmişten geleceğe taşınan özel ürünler ile onlara hayat verenlerin gururlanacağı bir mağaza. Ferah Sancak, bu mağazayı "Yoktan var olmak, azdan çok olmak" sloganıyla açtı. Size küçük bir örnek vereyim. Burada Gaziantep'in unutulmaya yüz tutan Kutnu kumaşıyla yapılan eşsiz tasarımları da bulabilirsiniz.



KUTNU EKİBİ



Zamanın saray kumaşı olan Kutnu, kısa süre öncesine kadar tarih olacaktı.

Neredeyse 4 tezgaha kalmıştı, ne ustası yetişiyor ne de Kutnu'yu anan vardı. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu kumaşı kurtarmak için kadınları devreye soktu ve başlarına da Jülide Konukoğlu'nu getirdi. Konukoğlu kolları sıvayıp "Kutnu Tanıtım Grubu"nu kurarak kumaşı yaşatmak için herşeyi yaptı. Kutnu ekibi öyle güzel işler başardı ki kurtarmakla kalmadı bir de Kutnia markası doğdu. İki yılda konfeksiyon ve ev tekstilinde bine yakın ürün üretildi.



ARTIK YOK OLMAYACAK



Bugün Avrupa ve Amerika'nın seçkin mağazalarında Kutnu kumaşı satılmaya başladı. İşte özel tasarımlar dediğim de bu. Bize ait olan, bizden olan, kıymeti yok olmayacak olan tasarımlar. Ferah Sancak, Gül Sokak'ta açtığı yeni mağazasında Kutnia markasının ürünlerine de yer veriyor. Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Konukoğlu ile Jülide Konukoğlu'nun da katıldığı Hich Concept'in açılışında bir çok değerli isim de yer aldı. Şimdi sıra sizde. Yılbaşı geliyor, özel bir şeyler arıyorsanız yeri biliyorsunuz.





HER ŞEY BİR AKŞAMÜSTÜ BAŞLADI



Aslında bu konuya eşim daha meraklı. Onun bisikleti ne kadar sevdiğini herkes bilir. Biliyorsunuz İzmir'de ciddi bir bisiklet kullanıcısı oluştu.

Bir dönüşüm yaşanıyor. Peki bu dönüşüm İzmir'de nasıl oldu biliyor musunuz? Bisiklet yolumuzun dahi olmadığı dönemde, Muhlis Dilmaç diye biri çıkıp geceleri bisiklete binmeye başladı. Her perşembe akşamı Göztepe'den yakın arkadaşlarıyla bisiklete binip kenti turladı. Hedefi, bisikleti ve bisikletli ulaşımı herkese göstermekti.

Perşembe Akşamı Bisikletçileri olarak tanınmaya başladılar. Sosyal medyanın da etkisiyle bu buluşmaların sayısını artıkça arttı, Türkiye geneline yayıldı. Buna pazartesi akşamı, salı akşamı, çarşamba akşamı binenler, cuma akşamı binenler eklendi. Grupların sayısı o kadar arttı ki artık görülmemeleri imkansızdı.



AVRUPA BİSİKLET ROTASI



Talepleri oldu. Bisiklet yolu istediler yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Eksikler tabiki var. Raylı sisteme dahil olmak istediler, oldu. Otobüslerde de artık katlanır bisikletleriyle binebiliyorlar. Hükümet bisiklet yolu yapan belediyeye destek verdi.

Bu desteklerin sayısı artarken şimdi İzmir, Avrupa Bisiklet Rotası Ağı'na (EuroVelo) dahil oldu. 500 kilometrelik bisiklet rotamız, EuroVelo 8-Akdeniz rotasının devamı olarak ağa katıldı.



7 MİLYAR EURO'LUK PAZAR



EuroVelo'yu her yıl 5.4 milyon bisikletli turist kullanıyor. Bu turistlerin yarattığı pazar tam 7 milyar Euro. Yüzde 10'unu alsak iki teker ekonomimizin lokomotifimiz olur.

İzmirli bisikleti daha çok sevmeli. Trafikte daha çok saygı göstermeli. Yayaya öncelik hakkına, bisiklete öncelik de eklenmeli. Bu yüzden bisikletli gördüğünüzde ayağınızı gazden çekin.