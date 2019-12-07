Bir yıl daha geride kalıyor. Yeni yıl, yeni umutlar, yeni başlangıçlar. Heyecan giderek yükseliyor. Tıpkı geçen yıl gibi. Yılbaşı, aslında kültürel bir olay. Yeni yılın kutlandığı, insanların sevdikleriyle aynı masada buluştuğu, en güzel dileklerin, en güzel beklentilerin dile getirildiği bir olay.

Bu kültürel olayın merkezinde ise hep bir değişim beklentisi yatar. Değişim beklentisi yeni hedefleri getirir. Sigarayı mı bırakacaksınız, zayıflayacak mısınız, "Artık bunları yapmayacağım" mı diyecekseniz, ne derseniz ne dilerseniz dileyin bir değişim vardır.

Umut işte böyle bir şeydir. Umut, çok güçlü bir değişim isteğidir. Ve genelde sadece bir temenni, bir istek olarak ağzımızdan çıkıverir. Peki kaçımız yeni yılda bu değişim isteklerimizi yerine getirebildik, kaçımız hedefe ulaşabildik?



PLANLAMA ŞART

Umutların gerçeğe dönüşmesini istiyorsak, o hedeflere sadece sıkı sıkı sarılmak yetmiyor. Değişim için hazır olmak da yetmiyor. Değişimi, planlı programlı uygulanması gereken bir iş olarak görmek gerekiyor. Ciddiye almak gerekiyor. Yoksa her yeni yıl, bir önceki umutlarımızı unutup aynılarını dilemekle geçip gidiyor.



KISKANIYORUM

Bu satırları yazarken aslında Türkiye'de değilim. Dünyanın en yaşanılır şehirleri arasında, ilk sırada yer alan Viyana'da bir kafede yazıyorum. "En yaşanılır" demek aslında toplumsal mutluluktan, refahtan, güvenlikten, ulaşımdan, sosyal kültürel zenginlikten nasibini almış demek. Bu şehri kıskanıyorum. Yeni yılda böyle bir İzmir istiyorum. Sokaklarında çöp olmayan, kaldırımları kaldırım, yolu yol olan bir İzmir.

Trafik sorununu olmayan, otopark derdi olmayan, dört yanı müze olan bir İzmir.



HEM COŞKULU HEM ÇEVRECİ

Yeni yılın en çoşkulu adresi yine Alaçatı olacak. Alavya Otel, bu yıl 7. kez yeni yıl şenliğine ev sahipliği yapacak. Eşsiz lezzetler, söyleşiler, sergiler sizi bekliyor. Yılbaşı ağacı yine, tam 77 hafta boyunca yaz kış demeden Alavya ekibinin Alaçatı sokaklarından ve plajlarından topladığı plastik çöplerden oluşturuluyor. Geri dönüşüm felsefesine uygun şekilde, sanatçı Gülnur Özdağlar tarafından pet şişelerden hazırlanıyor.

2020 yılında dünyamıza en güzel hediye sanırım onu temiz tutmaktan geçiyor.



EN GÜZEL YENİ YIL HEDİYESİ

Yeni yılın en güzel hediyesini almak istiyorsanız alın size iki güzel fırsat.

Dünyanın en güzel hediyesi, dünyanın en güzeli çocuklar yararına olanıdır. Hediye için ilk fırsak, KİTVAK'ın 13 Aralık 2019 Kültürpark Tenis Kulüp'te düzenleyeceği kermes. Çocuklar yararına olan bu kermeste, Türkiye'nin bir çok yerinden hediyelik eşya, yöresel ürün, o güne özel koleksiyon ürünlerini bulabilirsiniz. İkinci fırsak ise Ege Engel Siz Yaşam Derneği'nin 17 Aralık Küçük Kulüp Alyans'ta yine çocuklar yarına düzenlediği yöresel ürünlerin yer alacağı kermes. Yılbaşı sofranız için muhteşem lezzetler bu kermeste yer alıyor.