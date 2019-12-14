Yeme içme sektörüne günümüz adıyla gastronomiye olan ilgimi biliyorsunuz. Bugünün turizminde amiral gemisi olan gastronomide İzmir, her ne kadar bir atılım içinde görünse de, gerek Türkiye gerek küresel ölçekte bu atılım, minik bir adımdan öteye henüz gidemedi.



Ama yerimizde de saymıyoruz. Unutulan lezzetlerimizi bir bir ortaya çıkarıyoruz. İnanıyorum ki bu girişimler, ağır ilerleyen İzmir'i sağlam bir zemine oturtacak. İşte bu girişimlerden bir tanesini de her ne hikmetse yine bir kadın gerçekleştirdi. Cinsiyet ayrımı yapmıyorum ama gastronomi turizminde kadınların çok önde olduğu da açık bir gerçek.



Kuruluş hikayesi tamamen bir 'başarı' olan Bornova'daki Buenas, atmosferiyle İzmir'deki en güzel restoranlardan biri. Birçok ulusal ve uluslararası ödülü şimdiden aldı. Başındaki isim Gülper Ergün. Restoranın bulunduğu yer, Levanten kültürünün doğduğu topraklarla çevrili. Bölgede 35'in üzerinde levanten köşkü bulunuyor ve tamamı günümüzde hala hayat dolu.



Gülper Ergün, "Lezzetimizi bulunduğumuz topraklara borçluyuz" diyerek levanten mutfağına kapılarını açtı. Bunun için hiç tanımadığı komşuları olan ve köşk sakinlerinin kapılarını çalarak, onlara sürpriz bir davette bulundu. Levanten aileler, davete icabet etti. Gecede ise onları bir başka sürpriz karşıladı. Gülper Ergün, geceye özel, levanten mutfağının unutulan lezzetlerinden Keftedhes, Brizolakya Pane, sarımsaklı ekmek gibi harika bir menü hazırladı. Katılanların bile unuttuğu bu yemekler, geceye damga vurdu.



Gülper Ergün, gastronominin doğru tarafında yer alan bir isim. Doğduğu toprakların zenginliklerinin yeniden canlanması için çabalıyor. Şimdi ise menüsüne levanten mutfağının eşsiz lezzetlerini ekliyor. Bu güzel yolculuk, levanten kültürünün canlanmasına da mihmandarlık edecektir. Haftanın alkışı Buenas'a.



ASKIDA KARİYERE BUYRUN

Geçtiğimiz hafta LİYAKAT derneğinin yeni projesini duyurmuştum. Türk Eğitim Vakfı işbirliğindeki Askıda Kariyer projesinde hedef, mesleklere özel burs fonu oluşturarak maddi destek için havuz yaratmak şeklinde belirlendi. Aslında projeyle öğrencilerin hedeflediği meslekleri arasında bir köprü kurulacak. En iyi eğitim, tecrübe ile desteklenen ve uygulama içeren eğitimdir. Yani kısaca deneyim.



Okuldan mezun olanların karşısına engel olarak çıkan "Deneyimi yok" duvarını yıkmak için kurulan bu proje için mentör başvuruları başladı.

LİYAKAT Başkanı Berkay Eskinazi, STK tecrübesi olan, lisans mezunu ve mesleğinde 7 yıl ve üzeri deneyime sahip olanların mentör olarak gençlere yol gösterebileceğini söylüyor. İzmir iş dünyası, "deneyimsiz" gençler yerine deneyimli gençleri işe almak istiyorsa bu projeye destek vermeli. Ayda bir saatinizi buna ayırmanız yeterli. Tek yapmanız gereken www.askidakariyer. com üzerinden başvurmak. Bir tık ile gençlere destek olun.



Berkay Eskinazi