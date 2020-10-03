Ne kadar şanslı olduğumuzun bazen farkında değiliz.

Dünyada bir yıl içinde dört mevsimi yaşayan ender ülkelerdeniz.

Yazımız cıvıl cıvıl, sonbaharımız romantik, ilkbaharımız ise sevgi kokar. Kış ise hepsini harmanlar işin içine de iş katar. Yani hem çalışır hem tatili düşünürüz.

Turizm ise sanki yaz aylarına sıkışmış kalmış gibi görünse de aslında iyi bir tatilin tadı bu dört mevsimi doya doya yaşamakla çıkar. Alaçatı, ne zamandır 2 ay süren sezonu bir yıla çıkarmak için hummalı bir çalışma içindeydi. Tıpkı gürültü konusunda olduğu gibi uzun bir süredir sektördeki herkes beyin fırtınası yapıyordu. Gürültü konusunda, biliyorsunuz büyük bir gelişme kaydedildi. Gelecek yıl için umut doğdu. Hep istenilen gürültüyü denetleme, ceza kesme ve tahsil etme yetkisi artık Çeşme Belediyesi'nde.

Yani ilk hedef gerçekleşti. Şimdi sıra 12 ay turizm. Alaçatı Turizm Derneği bu konuda da ilk adımı atan oldu.

Alaçatı Dört Mevsim Sanat diyerek yola çıktılar. Geçtiğimiz Perşembe günü 20 otelin bahçesi açık hava sergisine döndü. 40'ın üzerinde sanatçının eserleri görücüye çıktı.

Nitelikli turist de sonbaharın tadını çıkardı. Cumartesi ve Pazar günü için plan yapmadıysanız, bir gidin derim. Çünkü etkinlik 4 gün sürüyor.

Peki bu kadar mı? Elbette hayır.

Sanat turizm dört mevsim devam edecek. Alaçatı'nın o harika sanat geçmişi resmen geri gelecek. Ayrıca meditasyondan doğa yürüyüşlerine, caz konserlerine kadar bir çok etkinlik yine yıl boyunca devam edecek.



MUTLULUKLA GELEN LEZZET

İzmirli sevdiğim bir girişimci var.

Aslında girişimci demek doğru değil. Çalışkan, üreten bir adam.

Adı Mehmet Geren. Wafflecı Akın'ın sahibi. Mutlu olduğu işi yapan ve waffle mutluluktur diyen biri.

Biliyorsunuz, waffle'ın anavatanı aslında Belçika'dır. Üç yıl önce Mehmet beyin waffleları, Belçika'da Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü'nce "Üstün Lezzet Ödülü"ne layık görüldü.

Yani Belçika'yı bu lezzet tahtından indirdi. Bu yıl aynı ödülü yine aldı.

Yani lezzetin tadınının değişmediğini kanıtladı. Bir lezzeti uzun yıllar koruyabilmek, günümüz gastronomi dünyasının en önemli işlerinden biri.

Haftanın alkışı Mehmet beye..