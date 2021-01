Yeni yıldan tek bir şey diliyoruz o da sağlık. Yeter ki hepimiz iyi olalım, şu virüs kabusundan kurtulalım. Tabi bu bir dilek ama öyle dilemeyle de hiç bir şey olmuyor.

Sağlık istiyorsak bunun gereklerini yapmak gerek. Kısa vadede pandemi kurallarına uymak, aşı olmak bunların ilki. Sonrasında doğaya sahip çıkmak, doğayla uyumlu olmak şart. İkisini yapsak zaten bir çok sorun çözülecek.

Dert tasa kalmayacak. Hepimiz işimize gücümüze bakacağız.

Sağlıktan devam edelim. Bu dönemde sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek az. Virüsü yenmek için tek umudumuz onlar. Peki biz ne yapıyoruz. Hani maske takmayanı, mesafeyi umursamayanı demiyorum.

Onlar için zihinsel devrim de mümkün değil. 2020 yılında 112'ye yapılan çağrıların yüzde 74'ü asılsız çıktı.

Nerde? İzmir'de. Yani depremi yaşayan, pandemi sürecinde vaka yoğunluğu açısından ilk üçte yer alan İzmir'de, bizi hayata bağlayacak tek kontakt olan 112'i arayan her 100 kişiden 74'ü... Ne diyelim? Allah akıl fikir versin.





HER TELEFON HAYAT

İzmir 112'nin çağrı merkezinde 400 kişi çalışıyor. Yani yardım için hazır olan 400 kişi. Günde en az 20 bin, kısıtlama günlerinde ise en az 35 bin çağrı geliyor. Düşünün yaptıkları işi. Sabah evden çıkıyor, mesaiye başlıyor. Her çalan telefonun bir hayat olduğunu biliyor.

O hayatı kurtarmak için tüm yönlendirmeleri yapıyor. İşini hayat kurtarma ciddiyetiyle yaparken, yemek tarifi isteyenden posta kodu sorana kadar tuhaf tuhaf taleplerle arayanlar.. Buraya bi de not düşmek lazım. Çocuklar da 112'yi arayanlar arasında. Anne babalara bu konuda büyük görev düşüyor. Çocuğunuza telefon verirken, anlatın bunu. Çünkü anlatılmadığı net bir şekilde ortada.





ZIHINSEL DEVRIM

O beter yıl 2020'nin son haftası kadın cinayetleri yüreğimizi yaktı.

Yeni yılda zihinsel bir devrim olması en büyük dileğim. Bu dileğin gerçekleşmesi sanki sağlıktan daha zor görünüyor. Çünkü bu şiddet duygusunun altında yatan nedenleri yazarken mantıklı cümleler kurmak imkansız.

Aklımızın, vicdanımız alamayacağı nedenler bunlar. Kurtuluş kadınların elinde. Evet devlet önemli adımlar atıyor ama bu sorunu çözme konusunda toplum olarak yeterli gayreti gösterdiğimizi düşünmüyorum.

Düşünen varsa 2020'de öldürülen 297 kadının yakınlarına anlatsın bunu.

2021 sihirli bir yıl olmayacak. Tıpkı diğerlerinin olmadığı gibi. Dünyayı değiştirmek, sağlığımızı korumak sadece bizim elimizde. Mutlu yıllar.