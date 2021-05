Yarın anneler günü. Hepimize kutlu olsun. Dünyanın en güzel kelimesi. Anne.. Ötesi yok.

Annelerin hayatlarında en mutlu olduğu an ise evlatların mutlu olduğu andır. Bir annenin çocuğu için yapamayacağı, aşamayacağı engel yok. Ama karşılaştıkları zorlukları hafifletmek elimizde. Özellikle de özel çocukların annelerine dokunmak, onlara destek olmak hele böylesine pandemi döneminde yalnız kalmadıklarını göstermek gerekiyor.

Ege Engel Siz Yaşam Derneği bu işte oldukça başarılı. İnci Sancak başkanlığında, kurulduğu günden beri dernek 14 çocuğun eğitim masraflarını karşılıyor. Bu çok da kolay değil. Derneklerin önemli gelir kaynağı kermesler pandemiye takıldı. Kermes olmayınca birçok derneğin geliri düştü. Ege Engel Siz Yaşam Derneği de elbette bundan etkilendi. Ama bir kutu mutluluk ile engelleri aşmaya devam ediyor.



BAYRAM HEDIYESI

'Bir Kutu Mutluk' aslında bayram hediyesi. Özge Güneş'in kurucusu olduğu Mild Chocolate'in de desteğiyle, Ege Engel Siz Yaşam Derneği, bayram hediyesi olarak kendilerinden bir kutu çikolata alanlarla 4 çocuğun daha eğitim hayatını üstlendi. İlk başta İzmirlilerin ilgi gösterdiği Bir Kutu Çikolata hareketi, kısa sürede Türkiye'ye yayıldı. Adana'dan Diyarbakır'a kadar her yerden talep geldi. Sonuçta 3 bin kutu çikolata satılırken, geliri 4 çocuğun eğitim hayatına ayrıldı. Ama hala destek gerekiyor. Çünkü özel çocuklarımızın bu desteğe ihtiyacı var. Siz de bir kutu çikolata isterseniz, 0531 6612102 nolu telefonu arayabilirsiniz. Dernek Başkanı İnci Sancak, özel çocuklar için en önemli konunun eğitim olduğunu söylüyor.

Çünkü bu eğitim onlara yaşam boyu ihtiyaç duyacakları beceleri kazandırıyor. Sadece bu bayram değil önümüzdeki bayram da bir kutu mutluluk hareketi devam edecek. Hadi ağzınızı tatlandırın..



HERKES TEMEL KOTİL OLSA

Geçtiğimiz hafta Prof. Dr. Temel Kotil'e kulak verdim. Bir televizyon programında soruları yanıtlıyordu. Kendisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü.

Nam-ı Diğer TUSAŞ. Uçaklarımız, helikopterlerimiz, insansız hava araçlarımızla ilgili gün geçmiyor ki yeni bir haber duymayalım. Duydukça da gururlanıyoruz. Ama Prof. Dr. Kotil, çok daha güzel bir açıdan alkışı hak ediyor. Hem de öyle böyle değil.

TUSAŞ'ın hedefini açıklarken "Bizim en büyük projemiz insan. Gençleri sisteme dahil etmek" diyor. Biz her şeyi yaparız, laboratuvarlar kurar, onu bunu yaparız ama bizim için en önemli konu gençleri çekebilmek diyor. Bunun için de gençlerin ayağına gidiyor.

Üniversitelerde gençlerle buluşuyor.

Prof. Dr. Kotil, kendi gençliği ile şimdiki gençleri karşılaştırmak için şöyle bir cümle kuruyor. "Ben de gençtim. 10 sene boyunca Maslak'a (İTÜ'den bahsediyor) gidip geldim, hiç koymadı. Ama şimdiki gençler böyle" diyor. Burada Prof. Dr. Kotil'in sanki şimdiki gençlerin az tembel olduğunu söylediğini sanıyorsunuz acayip yanılıyorsunuz. Çünkü şöyle devam ediyor:



DEDIGINI YAPIYOR

"Ben de çocuk, torun sahibiyim.

Benim yaşımdakiler gençlere biraz çamur atıyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor diyor. Hayır normali bu.

Gençleri eleştirmek doğru değil.

Gençlerin ayağına gideceksiniz.

Biz gençleri, projelerimizin başına getiriyoruz. Bazen soruyorlar 'Çok genç değil mi?' diye. Evet, ne güzel işte diyorum. Gençlerimizin ekosisteme dahil olmasından daha güzeli yok" İşte bu yüzden Prof. Dr. Kotil'i alkışlamak gereriyor. Çünkü sadece söylemiyor, sadece konuşmuyor.

Dediğini yapıyor da..