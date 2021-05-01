Bugünün önemli konularından biridir, işini doğru dürüst yapmak.

Çünkü bunu başarabilmek için tüm altyapınızın tamam olması gerekir. Ama yetmez. Bir de bu işte öncü olmanız gerekir. O da yetmez.

Fark yaratmanız gerekir. Yetmez.

Başarınızın tasdiklenmesi gerekir.

Arada bir çok da detay vardır. İşinizi yaparken insani değerlerinizin yüksek olması gerekir, dürüst olabilmek büyük fedakarlıklar gerektirir. Yani özetinde işini doğru dürüst yapmak için koca bir ömür çaba gerektirir.

Emirşah Polat böyle biri. Kendisi Rüzgar Sörfü antrenörü. Urla'daki EMR Windsurf'ün kurucusu. Eğitimi beden öğretmenliği, 17 yılı aşkın bir tecrübesi var. Alaçatı'da uzun yıllar rüzgar sörfü eğitmenliği yaptı. Bu sırada 5 yaşındaki oğluna da eğitim veriyordu. Slalom sınıfında eğitim verdiği oğlu, başarılıydı. Bunu geliştirmesi için olimpik sınıfın alt basamağı olan Techno 293 kategorisinde de eğitim alması gerektiğini düşündü. Bu amaçla oğlunu bir spor kulübüne verdi.

Bir süre sonra yanlış giden bir durumu fark etti. Kendi eğittiği oğlu 25, 30 Knot havada güle oynaya sörfe çıkarken şimdi 10 Knot havada çıkamıyordu. Oğlunun antrenmanlarını izlemeye başladı ve anladı ki bu iş böyle yapılamazdı. Kendi spor kulübünü açmaya karar verdi. Urla'daki EMR Windsurf'ün temeli 5 yıl önce böyle atıldı. Bugün kulüp, 5 yaşından ileri yaşa kadar sporcuları alıyor. Optimist sınıfında da eğitimler başladı. İşte bu EMR Windsurf, işini doğru-dürüst yaptığını Türkiye Yelken Federasyonu 2021 Milli Takım Seçme Yarışları'nda yine kanıtladı. Üstelik rekorla. Türk Milli Takımı'na 14 sporcu kazandırarak tarihi bir başarıya imza attı. Dokuz ayrı kategoride beş Türkiye Şampiyonluğu da aldı. Bu haliyle federasyon tarihinin en çok şampiyonluk alan kulübü oldu.

Hedef ise olimpiyatlar. Eğer rüzgar sörfünde madalya alacaksak işini doğrudürüst yapanlar sayesinde alacağız.



Evimdeyim güvendeyim

Tam kapanmada ikinci gün. Durum belli. Türkiye'nin dört tarafından Ege'ye doğru olan yazlıkçı akını, bir sorun olarak karşımıza çıkacak galiba.

Yani böylesine büyük bir hareketlilikte virüsün yerinde saydığını ummak, hayal olur. Muafiyet olayım var, yazlık da var. Yani aslında bu işi fırsata çevirecek her bir olayım var. Ama ben evimde kalmayı tercih ediyorum. Salgınla doğru dürüst mücadelede bu işi zorlaştıran tek konu, tedbirlere doğrudürüst uyulmaması. Bu yaz, geçen yazı arayacağımız şimdiden kesin.