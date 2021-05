Bayramın son günü. Ayrıca tam kapanmanın bitimine de bir gün kaldı. Tablo her ne kadar olumlu gitse de, tersine dönmesi çok kolay.

Aslında dönmemesi de çok kolay. Tek şart maske, mesafe, temizlik. Bunu yapamadığımız için kapandık.

Kademeli açılış umduğumuz gibi gitmezse yeniden tam kapanma olacak. Üstelik daha sert tedbirlerle.

Bunun olmaması için yapılacak şey basit. Üstelik artık aşı da var. Aşını ol, mesafeni koru, temizliğine dikkat et, maskeni tak. Hepsi bu. Bunu yap ki bir sonraki bayramı sevdiklerine kutla.

Bu hafta çok güzel haberler aldık.

3 müzemiz, Avrupa'dan ödül aldı. Bu nasıl oldu? Her yarışmanın kriterleri vardır. Bunları sağlamak zorundasınız.

Ama bunları sağlasanız da bu size ödül getirmez. Farklılığınız, öncülüğünüz olmalı. İşte bu farkları nedeniyle 3 müzemiz ödül aldı.



MADALYALI ZEYTINLER

Hadi bu farkı size zeytinyağı ile anlatayım. Zeytindostu Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği 14.

Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri'nde, bu yıl altın madalyayı Antikas Zeytinyağı kazandı. Antikas aslında çok da eski bir marka değil.

Kurucusu Somalı Ertuğrul Özcan.

Zeytine gözü gibi bakmak ödül için önemli bir kriter. Hadi zeytine gözün gibi baktın ama bu yetmez. Bir de zeytinyağının da bin tane kriterini yerine getireceksin. O nefaset o lezzet tam yerinde olacak. Aynı zamanda farklı olacak ki seni ödüle götürsün.

İşte o fark ne biliyor musunuz?

Ertuğrul Özcan'ın kendisi. Gece gündüz bahçesinde çalışır, hasat eder, ürünü zeytinyağına dönüştürür, bunu tattırmak için iki ara bir derede, İzmir'e gelir bunu tattırır. Fikir alır, yorulmaz, gözleri hep güler.

En iyisini arayan bir adamın işini sevgiyle yapması ve paylaşması. Antikas'a ödül aldıran lezzetin sırrı işte bu.

Müzelerimizde de farklı bir durum yok. Avrupa Müze Forumu, pandemi nedeniyle geçen yıl yapılamadı. Bu yıl hem 2020 hem 2021 ödülleri açıklandı.

2020 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülünü, Çanakkale'deki Troya Müzesi aldı. Görmediyseniz, büyük kayıp.

Temel kuruluş amaçlarından birisi, yurt dışına kaçırılmış ve 45'ten fazla koleksiyona dağılmış olan eserlerin geri getirilmesini sağlamak. Bu yüzden müzede kopya eser bulunmuyor. En küçük özelliğinden bahsettim.



DURMADAN ÇALISMAK

2021 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü ise Eskişehirdeki Odunpazarı Modern Müze'nin oldu. Bu müzenin hikayesini de daha önce yazmıştım.

Türkiye'den ve dünyadan modern ve çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği bir buluşma noktası. Bu müze, kendisi de Eskişehirli olan mimar ve koleksiyoner Erol Tabanca'nın bir hediyesi.

İş insanı Kenan Yavuz'u bilirsiniz.

SOCAR eski CEO'su, PETKİM'in eski yönetim kurulu üyesi. Görevlerinden ayrılmadan önce doğup büyüdüğü Bayburt'un Beşpınar Köyü'ne etnografya müzesi kurmak için çalışmaya başlamıştı. İstifa ettikten sonra daha bir dört elle sarıldı. Avrupa Müze Forumu, 2021 Silletto Ödülüne, Kenan Yavuz Etnografya Müzesini layık gördü. Bu ödül, kültür mirasını desteklemede yaratıcı çözümler üreten, halka birlikte hareket edip kültürel zenginliği ortaya çıkaran, sosyal ekonomik hayata katkı sunan müzelere veriliyor.

İşte bu üç müzenin ödül almasının tek nedeni, Antikas ile aynı. En iyisi için durmadan çalışan ve işini sevgiyle yapan insanların, yaptıkları işi paylaşması.

Eğer kontrollü açılışta nereye gitsem diye kafa yoruyorsanız, bu müzeleri görmeden geçmeyin derim.