bayrağımızı dalgalandırdı, kürsüde İstiklal Marşımızı okuttu.

Ayşe Begüm Onbaşı, henüz 2.5 yaşındayken spora adım attı. Bu adım, ilk olarak Akhisar Belediyesi'nin düzenlediği bale kursuyla başladı. Milli Sporcu Onbaşı, ailesinin yönlendirmesiyle baleye başladı. İki yıl devam etti. Antrenörü Maria Urdampilleta'nın keşfiyle cimnastiğe geçti. Yine Akhisar Belediyesi'nin artistik cimnastik kursuna geçiş yaptı. Bugün 141 madalya sahibi, dünya şampiyonu bir sporcu.

Ayşe Begüm Onbaşı'nın azmi, yetenekleri, ailesinin özverisi çok önemli.

Ama bu başarının ardında bir o kadar önemli iki konu daha var. Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun katkılarını ayrı tutarak söylüyorum bunu. İlki kentlerin spora olan yatırımı. Akhisar bir ilçe.

Ama sporu seven bir ilçe. Sporcuyu koruyan, ona kol kanat geren bir ilçe.

Biliyor musunuz? Türkiye'de bulunan iki aerobik platformundan birine Akhisar sahip.



HEPIMIZ GURURLANALIM

Yani spor altyapısı güçlü, spor ekonomisi giderek yükselen bir şehir Akhisar. Belki kağıt üzerinde Akhisar hala bir ilçe ama sahip olduğu birçok özelliği nedeniyle kocaman bir şehir.

Bir çok şehirden daha bir şehir. Başarıyı getiren ikinci konu ise sporcuyu yalnız bırakmayanlar. Kim bunlar? Sponsorlar elbette. Ayşe Begüm Onbaşı bir Redbull sporcusu. Bir Alhatoğlu Zeytinyağları sporcusu. Bir Ramiz Köfte Sporcusu. Bir Biocore sporcusu.

Ayşe'nin azmini görüp onun yanında olmak isteyen, ona destek veren, sadece iyi günde değil kötü günde de yanında olan sponsorları. İşte başarıyı bu üçlünün güçbirliği getiriyor. Bu sponsorların herbiri kendi alanında başarılarını kanıtlamış firmalar. Biliyor musunuz? Daha çok Ayşe Begüm Onbaşı'larımız var. Göğsümüzü kabartacak hemen her branşta sporcumuz var.

Ama desteklere ihtiyaçları var.

Örneğin Serbest dalışta dünya rekortmeni ve milli sporcu Birgül Erken.

Sporu seven bir kurumsanız, kapısını çalın. Harika projeleri var. Hem sizi sırtlar hem de Birgül Erken ile hepimizi gururlandırırsınız. Örneğin Didem Kara. Yine serbest dalışta en önemli sporcularımızdan. Hem de memleketlimiz.

Dereceyse derece, kupaysa kupa.

Bu kızlar da zaten bunlar var. Ama bir üst noktaya ulaşmak için destek lazım.

O destek neden siz olmayasınız?