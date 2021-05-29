79 ilin belediye başkanı erkek.

Çatlayın e mi? Türkiye'nin taa diğer ucunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, OECD'nin şampiyon başkanlar listesine adını yazdırdı. Çatlayın...

Biraz feministçe bir giriş oldu. Kabul.

Ama yapacak bir şey yok. Durum aynen böyle. Bugün birçok belediye başkanı, sadece Türkiye'de değil Dünya genelinde birçok belediye başkanı canla başla çalışıyor. Bu iş, yani bir şehri yönetmek zor. Sürekli hedef tahtasında olmak da ayrı bir konu. İyi yapanı var, kötüsü var.

Beklentileri hüsrana uğratan var. İyi yapana, iyi yaptın diyen çok yok, kötü yapana da zaten su yok. Başkanlık böyle bir durum yani. Fatma Şahin, aslında bir mühendis. Bakanlıktan başkanlığa giden yolda hayatı hep proje üretmekle geçti. İş üretip işini takip eden biri. Hani tek rakibim kendim sözünü hak eden bir isim.

Zaten o da "Benle yarışmak isteyen daha iyisini yapsın" diyor.

Şehrine çok katkı sundu. Fatma Şahin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na (Champion Mayors) Türkiye'den davet edilen ilk belediye başkanı oldu. Dünya genelinde 60'ı aşkın Belediye Başkanının da üye olduğu koalisyon aslında iş üretip işini takip edenlerin merkezi.

Paris, Los Angeles, Liverpool, New York gibi şehirlerin belediye başkanlarının olduğu koalisyona seçilmek öyle kolay değil. Fatma Şahin'in bu koalisyona davet edilmesinde iki büyük etken var.

Birincisi "işbirliği" ile yönetim.

Başkan Fatma Şahin'in ekonomik alanda yaptığı projeleri, şehirde oluşturduğu ortak akıl, toplumun her kesimi ile iş yapabilme kabiliyeti bu işbirliğini tanımlıyor.

İkincisi ise tarafsızlık. Herhalde bunu tanımlamaya gerek yok.

Ekonomiden sağlığa, eğitimden kültürel değerlerin ve tarihin korunmasına kadar bir çok proje de bu davette yine önemli rol oynadı. Yani Fatma Şahin'in karakteristik özellikleri kendisini şampiyon yaptı. Şahin ise bu şampiyonluk için "Ben değil Gaziantep şampiyon. Şampiyon olan buranın işçisi, üreteni, iş vereni, sanayicisidir.

Burada şampiyon olan o kentin çiftçisi, esnafı, emekçisi, oda başkanları, milletvekilleri, valisi, bakanıdır" diyor.

Ben de çatlayın diyorum. Birileri bunu da söylemeli. Rekabet güzeldir.

Bir de erkek şampiyonaları görelim. 79 tanesiniz. Bırakın gönüllerin şampiyonu edebiyatını da şu feminist girişi yapan bendenize "Öyle değil böyle şampiyon olunur" diyerek icraatınızı gösterin.