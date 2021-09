Yazıldı, çizildi, eylemler yapıldı.

Alaçatı'daki gürültü konusunda kimi zaman yer yerinden oynadı kimi zaman yeller esti. Ama sonunda gürültü konusunda denetim, ceza ve tahsilatı tek elde toplandı. Çeşme Belediyesi bu yetkiyi uzun soluklu bir mücadele sonunda aldı.

Pandemi, müzik sektörü başta olmak üzere hepimizi etkiledi. Yasaklar kalktığında gece 24.00 sınırlamasıyla canlı müziğe de izin çıktı. O günden bugüne Çeşme'de ve vitrindeki Alaçatı'da deyim yerindeyse adım atacak yer kalmadı. Günlük 500 bin araç geçişi, 1.5 milyon kişinin ağırlandığı bayram tatili turizmciler dahil herkesin yüzünü güldürdü.

Ama geceleri. Cıs tak cıstak, dum tak dumtak. Her köşeden bir ses.

Müzik gidiyor yerini bir cayırtıya bırakıyor. Hadi bayram dedik, hadi insanlar pandemide kapandı dedik.

Bu yıl Alaçatı'da bir gece kaldım.

Yetti. Gözlemlerimi anlatayım. Daha doğrusu duyduklarımı.

Yetki kimde bilmem ama kimsenin yetkiyi dinlediği yok. Gece yarısından önce, geceyarısında ve sonrasında yüksek sesli ama insanı kusturacak kadar yüksek sesli müzik devam ediyor. Tabi o müzik değil. İnsanı rahatsız ediyorsa müzik olması imkansız. Gürültünün nirvanası. Sağır olsan duyarsın yani.

O gürültüde bizim çıtımız çıkmadı.

Çıkamadı. Kime ne söyleyeceğiz?

Soruyoruz kaldığımız otelin işletmecilerine, "Her gece böyle" diyorlar. Bir de şu durum var. O gürültüde eğlenen insanlar var. Tıka basa dolu. Yani millet o müziğe geliyor kardeşim. Durum bu kadar net.

Hani diskoya yemeğe gitmezsin ama Alaçatı'da her yer disko. Restoran da disko, bar da disko, disko da disko.

Alan memnun veren memnun. Ben hariç. Benim gibilere Alaçatı bir gün yeter. Fazla bile..





HAFTANIN ALKISI

Nerde o eski fuar derseniz, ben de size yuh derim. Eskinin lezzeti, güzelliği, zerafeti muhteşemdi. Ama şimdiki İzmir Enternasyonal Fuarı'nın da hiç bir geri kalır yanı yok. Bu yıl 90. kez kapılarını açan fuar bence gerçekten iyi. Birçok etkinlik var ki geleceğe ışık tutucak nitelikte. Bu fuara, Folkart anasponsor oldu. Sponsorluk, bu dönemde şirketlerin bağlı oldukları kente verebilecekleri en güzel armağan.

Folkart bu açıdan çoktan rüştünü ispat etse de desteğini asla esirgemiyor. Bu yüzden haftanın alkışı Folkart'a.

Hemen ardından aynı şekilde haftanın alkışı Arkas'a. Arkas da kentine, ülkesine ve sporcusuna desteğini hiç esirgemiyor. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları, Marsilya'da düzenlenecek. Arkas ailesinin de kökleri Marsilya'ya dayanıyor. Arkas, Marsilya'daki olimpiyatlar için Türkiye Yelken Federasyonu'na lojistik de tam destek verdi. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas bu konuda anlaşmayı imzaladı. Tokyo Olimpiyatları'nda hepimiz coştuk.

Sporcumuza imkan tanınırsa neler yapabildiğini gördük. İşte Arkas'ın lojistik desteği böylesine önemli. En güzel imkanları sporcusuna sunuyor.

Ellerimiz havada hala alkışlıyoruz.