İnsan vücudundaki kasların içinde en güçlüsü tabanlarımızda yer alıyor. Güçlü ama bir o kadar da hassas. İlk ayakkabıyı kimin bulduğu hala bilinmiyor. Ama geçmişi çok çok eski. Antik Mısır'dan tutun da ilk medeniyetlere kadar ayakkabı konusunda birçok iz var. Fakat ayakkabının yakın tarihini biliyoruz.

1800'lü yıllardan itibaren hızlı bir gelişim yaşandı. Jan Ernst Matzeliger, ayakkabıların seri üretimini başlatan isim. Lyman Reed Blake ise ayakkabı tabanını dikmek için dikiş makinesi icat etti. Charles Goodyear Jr. dikiş botları ve ayakkabılar için yaptığı makinenin patentini aldı. Bizde ise ayakkabı mükemmel bir seyir izledi. Üretene ve satana Kavaf denildiği Osmanlı döneminde ayakkabılara, yapıldığı malzemeye, biçime ve kullanıldıkları yere göre isimler verilirdi. Üstelik çok tatlı isimler. Cimcime, Çapula, Başmak, Çedik, Fotin, Edik, Mest, Yemeni sadece birkaçı.

Bugün dünya ayakkabı sektörü inanılmaz büyük bir pazar. Dünya geneli ayakkabı ihracatı 155 milyar doları, ithalatı ise 150 milyar doları buluyor. 300 milyar doları aşan bu pazarda, Türkiye'nin hedefi 1 milyar dolarlık ihracat. İzmir ise bu işin kalbi. Türkiye ayakkabı üretiminin yüzde 40'ını İzmir yapıyor.

8 Eylül'de Fuar İzmir, 47. kez İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Nam-ı Diğer Shoexpo. Bu yıl fuar, NobelExpo tarafından yapılacak. NobelExpo, fuarcılık sektörüne çok güçlü bir şekilde girdi. İzmir Kitap Fuarı da artık onlara emanet.



AYAKKABISIZ ÇOCUK KALMASIN

Shoexpo, uluslararası alıcıları İzmir ile buluşturacak. Sektörün hedeflerini tutturması için en önemli alışveriş bu fuarda olacak. Ama sadece alıcılar, satıcılar, üreticiler buluşmayacak. NobelExpo, harika bir sosyal sorumluluk projesine de imza atıyor. "Ayakkabısız Çocuk Kalmasın" adı verilen bu projeyle Türkiye ve İzmir'in ünlü simaları podyuma çıkacak.

Hande Erçel, Talat Bulut, Deniz Akkaya, Göksenin Köksal sadece birkaçı. İzmir'in en önemli sivil toplum kuruluşu LİYAKAT üyeleri de podyumda çocuklar için yürüyecek.

Hayırseverlerin yapacağı bağışlarla başta yangın bölgelerindeki çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ayakkabılar gönderilecek. Böylesine güzel bir projeye İzmir'in sahip çıkacağına inanıyorum. Haftanın alkışı, şimdiden podyuma çıkanlara gelsin.