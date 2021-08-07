Kül oldu. Hepimizin yüreği yandı. Canlar gitti. Günlerdir ağlıyor, kahroluyoruz. Öte yandan bilinen bir gerçek var. Ormanlarımızı yok eden yangınların ilk nedeni biziz. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2011-2020 yılları arasındaki yangınların yüzde 89'u insan kaynaklı. Kendi elimizle ormanlarımızı aleve veriyoruz. Bu sorumsuzluğun bedelini dünya bize ödetiyor. Ormanlarımız yanarken insanların hala sönmeyen sigaralarını arabalardan attığı bir sorumsuzluk yaşıyoruz. Dün Bornova'dan Balçova'ya çevre yolundan giderken saydım. 20 dakikalık yolda 4 araçtan sigara izmariti atıldı. Gözümle gördüm. Plakaları alıp polise söylemek vatandaşlık görevi. Ama trafikte bu pek mümkün değil? Zaten hangi plakayı aklında tutacaksın. Benim gibi kurallara uyuyorsan, yapacağın şey aracı sağa çekmek, polisi aramak. Sağ şerit, emniyet şeridi. O yol da emniyet şeridi ise, E-5'teki gibi vızır vızır.

TATILCI KIM?

Peki ya bayramdaki manzara nasıldı? Tatilcilerin çöplerini nasıl ulu orta bıraktığını hepimiz gördük. Tatilci kim? Biz. Bu işten hepimiz sorumluyuz. Bu dünyada iyi şeyler yapmalı, insanlara, doğaya tüm habitata iyi kalple bakmalıyız. İyi olmak demek aslında işin içinde olmak demektir. Elini taşın altına koymaktır. Bunu yaşam biçimi haline getirmektir. Ara sıra buradan yazıyorum. Alaçatı'daki Alavya Otel'i. Hani öyle güzel, böyle güzel diye değil. Dünyanın en tatlış oteli diye değil. Hizmeti kusursuz diye değil. Yemekleri on numara diye değil. Acayip misafirperverler diye de değil. Ne diye?

13 TON ÇÖP TOPLANDI

Alavya, doğayı ve canlıları korumak için elini taşın altına koymayı dert edinmiş kendine. Neredeyse kurulduğu günden beri bu böyle. Dünyamız, yok edilemeyen ve üzerine sürekli yenileri üretilen plastik çöpler, erimeyen peçeteler, izmaritler, maskeler ve petrol içerikli ürünlerle dolu. Her saniye çevremizi kirletirken, bunun sonuçlarını çeken suçsuz canlılar oluyor. Bunu ben değil Alavya söylüyor. Olaya böyle bakıyorlar ve otelin tüm personeli, çevre esnaf ele ele, Alaçatı'nın dört yanında çöpleri topluyor. Toplanan çöp 13 tonu çoktan geçti. Bu hafta ise flamingo, kırlangıç gibi çeşitli kuş türlerine ev ve göç durağı olan Alaçatı Sulak Alanı'nda temizlik yaptılar. 50 derecede, elleriyle tek tek dünya harikası sulak alından çöp topladılar. Bizim çöpümüzü. O yüzden bir kez daha Alavya'nın "Welavyaalaçatı" adını verdiği bu hareketi hatırlatmak istedim. Elbette oteldeki yaşam biçiminin, hizmet sunma biçiminin de doğaya tam saygı