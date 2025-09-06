Mayhoş bir tat geliyor

Merhabalar. Artık sizlerle her hafta sonu bu köşede film ve diziler için buluşacağız. Futboldan sonra bu sayfalara taşınmak içimde değişik duygular barındırıyor. Geçmişten günümüze kadar olan film ve dizi sektörü hakkında fikirlerimi siz değerli okuyuculara aktaracağım. Sadece yeni çıkacak ya da vizyonda olan film ve dizileri değil geçmişe de yolculuk yapacağımız bir serüven olacak. İlk hafta için bunu harmanlayacak bir yazı düşündüm.

Geçmişte hem beyaz perdede hem televizyon veya bilgisayar ekranlarında izlenme rekorları kıran film ve dizilerin ardından aynı başarıyı yakalamak için çekilen senaryoları konuşmak istedim. Aslında geçmişe dönüşün en temel sebebinin artık çekilecek çok fazla konunun kalmamış olmasına bağlıyorum. Ve yeni bir fikir üretip risk almaktansa bu başyapıtların öncesini, sonrasını, sevilen bir karakterin hayatı ya da en baştan yapılması daha kolay ve hedefe giden yolda daha başarılı olacağı düşünülüyor. Fakat son dönemde bu işlere baktığımız zaman genelde hayal kırıklığı yaşıyoruz.



SPİNN-OFF

İlk olarak insan zaten yapısı gereği haz peşindedir. Fakat o ilk film ya da diziden aldığımız haz ve lezzeti bu tarz eserlerde alamıyoruz. Çünkü zaten yapılmıştı. Ve biz onun o halini sevmiştik. İnsan ilişkilerinde olduğu gibi öncesinden izler ararız. Ancak hafif esintiler olsa dahi o tadı alamayız. Ve maalesef ağzımızda mayhoş bir tat kalır. Girişi uzun tuttuk örneklerle anlatırsak daha etkili olabilir. Mesela Yüzüklerin Efendisi serisi. 2001 yılında ilk filmi olan Yüzük Kardeşliği ile çıkış yapan üçleme aradan geçen 24 seneye rağmen hala milyonları ekran başına kilitliyor. Ardından çıkan Hobbit serisi ve yakın geçmişte çıkan Güç Yüzükleri dizisi beklenilen etkiyi yaratamadı. Ki gerçekten önemli bütçeler ve zaman ayrılmasına rağmen. Beğenenler de olmadı değil haksızlık etmeyelim. Fakat o dönemde henüz küçük olan ve hatta daha doğmamış olanlar arasında bu oranın yüksek olması bence başta anlatmak istediğime çok güzel bir örnek olabilir. Şimdi eski ekip yeni bir film için toplanıyor. Umarım bu filmde aynı tadı alabiliriz. Yüzüklerin Efendisi dışında ise Walking Dead, Game Of Thrones ve How I Met Your Mother gibi önemli izlenme rekorları kıran dizilerin de spinn-off dediğimiz yan dizileri çekildi.



HEYECANLA 2026

Hangisinden ilk hallerinden aldığınız tadı alabildiniz? Şimdi iki yeni gelişme var. İlki Harry Potter. Kitaplarından yaşanan patlamanın ardından beyaz perdeye aktarılan ve gişe rekorları kıran bu başyapıt hala daha insanları büyülüyor. Yeni nesilleri bile etkileyen ve ciddi bir turizmi olan bu seri yeniden ekranlara dönüyor. Fakat bu kez dizi olarak. Şu anlık 7 sezon olarak düşünülen ve her sezonun bir kitabı anlatacağı söylenilen seri için şimdiden oldukça büyük tartışmalar yaşanıyor. Aslında ben merakla bekliyorum. Çünkü kitaplarda geçen birçok konu filmlerdeki kısıtlı zaman nedeniyle yer almıyordu. Ya da üstün körü geçiliyordu. Ki bence kitap serisi için konuyu anlamak açısından kritik öneme sahip olan sahnelerdi bunlar. Çekimlerden gelen fotoğraflar açıkçası beni heyecanlandırıyor. İkincisi ise yine Türkiye'de de önemli hayran kitlesine sahip olan Peaky Blinders. 2022'de ekranlara veda eden dizi olaylardan sonrasını anlatan spinnoff'uyla devam edecek. Hatta daha sonra iki sevilen karakter için de onların hayatlarına dair izleyeceğimiz diziler gelmesi bekleniyor. Bakalım heyecanla 2026'yı bekliyoruz. Umarım mayhoş bir tat almayız. Ya da bizim ağzımızın tadı bozulmamıştır. İlk hafta için önemli konulara değindiğimizi düşünüyorum. Sizin de değinmemi istediğiniz bir film ya da dizi varsa geri dönüşlerinizi bekliyorum.