A Milli Futbol Takımımız, son derece önem arz eden maçta Cebelitarık karşısında mücadeleye hızlı başladı. İlk düdükle birlikte rakip kaleyi abluka altına alan milliler, sağlı sollu ataklarla gol aradı. Grupta puansız ve son sırada yer alan rakibimiz karşısında farklı galibiyetten başka düşüncesi olmayan millilerde buna bağlı stres olmasını bekliyordum. Ancak Bizim Çocuklar beni yanılttı ve Kerem ile maçın ilk bölümünde öne geçtik. Ardından Cebelitarık VAR'dan gelen uyarı sonrası 10 kişi kalınca işimiz iyice kolaylaştı. Burada maça bir ara verip karşılaşmanın hakemi Serhiy Boiko'ya değinmek istiyorum. Gözünün önünde olan pozisyonları çalmamakta ısrar etmesine anlam veremedim. İkinci golümüzden önce Barış Alper'e yapılan faulü de es geçti. Ki bence ilkinden daha çok kırmızı kartlık bir pozisyondu. Dönelim maça milli takım, Halil Dervişoğlu'nun harika performansıyla farkı üçe çıkarıp ilk yarıyı kapattı. İkinci yarıda da baskısını sürdüren Bizim Çocuklar, Merih ile farkı dörde çıkarttı. Ardından Serdar ve Mert Müldür ile sonuca gittik.

MİLLİLER UMUT VERDİ

Milliler, rakibi karşısında oynadığı futbolla Karadağ maçı öncesi umut verdi.

Belki Cebelitarık ile oynadık ölçü olamaz diyenler olacaktır. Fakat şunu unutmamak gerek ilk maçta milliler gol bulmakta zorlanmış ve rakip cesaretlenmiş, kalemizde tehlike yaratmıştı. Bu maçta ise ay-yıldızlılar, baştan sona herkesin beklediği oyunu oynadılar. Norveç'ten gelen beraberlik haberiyle birlikte gözümüz ve yüreğimiz şimdi Karadağ ile oynayacamız maça çevrildi. Gözümüz Karadağ'da kulağımız Hollanda-Norveç karşılaşmasında olacak.

Son olarak bireysel performanslara değinmek istiyorum. Halil Dervişoğlu ve Rıdvan Yılmaz gerçekten harika oynadılar.

Halil'in son vuruşlardaki etkinliği ve Rıdvan bindirmelerinin yanında yaptığı asistleri etkileyiciydi.