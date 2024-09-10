Harry Potter böyle istedi

İzmir'in kurtuluşunun yıldönümünde kentin gözbebeği Gürsel Aksel Stadı'nda milli maçın ayarlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin temelinde önemli bir dönüm noktası olan 9 Eylül'ün şerefine İzmir'de gün boyu rengarenk görüntüler vardı.

GÖRSEL ŞÖLEN VARDI

Sabah saatlerinde başlayan büyük coşku milli maçın başlama düdüğüyle birlikte tavan yaptı. Tribündeki yerini alan binlerce taraftar, bu önemli günün şerefine harika bir görsel şölen sundu. İzmir kenti milli takımını özlemiş. Maç için stada gittiğimiz sırada üzerinde kendi takımlarının formalarını giymiş, ailesiyle ve arkadaşlarıyla akın eden binlerce insanı görünce daha ilk düdük çalmadan heyecan da artmıştı. Özlediğimiz görüntüler ortaya çıktı.

HEMEN UYUM SAĞLADILAR

Milli takımımız da bu özel güne ve müthiş taraftara uyum sağladı ve henüz 2. dakikada Kerem ile öne geçti. Oyunun kontrolünü elinde tutan ay-yıldızlılar, ilk yarıda maçı koparacak fırsatları harcadı. İlk yarının sonuna doğru bir duran toptan golü yedik. Ay-yıldızlılar ikinci yarıya da hızlı başladı. Kerem, attığı ikinci golle tribünleri ateşledi. Milliler yine gol kaçırma yarışına girerken bir golümüz de iptal edildi.

FİŞİ ÇEKEN İSİM KEREM

Maçın son anlarında bir kez daha sahneye çıkan Kerem Potter fişi çekti.

Böyle duygu yüklü tarihi bir günde büyücüden efsane bir performans geldi. Yani kısaca 'Büyücü böyle istedi' diyebiliriz. Galatasaray'dan Portekiz devi Benfica'ya transfer olmak Kerem'i mental olarak da rahatlatmış.

Bu çok net bir şekilde oyununa da yansıdı. Son olarak İzmirli vatandaşlarımıza tribünden millilerimize açtıkları orta için kocaman bir alkış...