Dizi ve film platformların etkileri

Geçen hafta yayımlanan yazım için konu olarak artık hep geçmiş dizi ve filmlerin tekrarlarının yapıldığını ve öncesi veya sonralarını anlatan içeriklerin çekildiğini söylemiştim. Bugün ise sinema salonları hakkında konuşalım. Köşeye başlayacağım için heyecanla vizyondaki filmlere bakmak istedim. Fakat gördüm ki yeni filmler yerine eskiler tekrardan vizyonda. Evet, belki bu tarz gişe rekorları kırmış filmleri tekrardan nostaljik bir biçimde beyaz perdeden izlemek hoş olabilir. Ancak bunun sebebinin nostalji olmadığı ortada. Özellikle pandemi sonrası film ve dizi sektöründe ciddi değişimler yaşandı. Özellikle dizi ve film izleyebileceğimiz uygulamaların ortaya çıkmasıyla birlikte bir kriz ortaya çıktı. Hatta Hollywood'daki oyuncular arasında büyük bir eylem oldu. Bunun sebeplerinin en büyüğü, yazarlar ile dizi ve film platformları arasında yaşananlar oldu. Anlaşmalarda yeterli bütçenin ayrılmadığını belirten yazarlar ile pandeminin getirdiği ekonomik kriz nedeniyle bütçe açığından bahseden patronlar arasındaki kriz aylar sürdü. Ve birçok proje askıya alınmak zorunda kaldı. Kriz zor da olsa aşıldı. Ancak yine de sektör ciddi bir yara aldı. Bu sebeple açığı kapatmak için eskiye dönüş başladı diyebiliriz. Bu sebeple platformlar insanların evlerinde konfor içinde izleyebileceği içerikler üretmeye başladı. Aslında baktığımız zaman bir şeyleri izleyebilmenin bu kadar kolay olması hoş olarak görülüyor. Ama erişebilirlik bizi tembelleştirdiği gibi bir de eski keyiflerimizi de çaldı.

Düşünün, eskiden bir dizinin tüm sezonunu yayın süresi içerisinde izleyip yeni sezonu için aylarca beklerdik. Ya da bir filmin çıkmasını bekler, fakat sinemada izleyemediğimiz zaman aylarca internete düşmesini beklerdik. Bu yüzden mesela sinemaya gitmek çok daha değerliydi. Arkadaşlarımızla birlikte bir filme gidip izlemek, daha sonra biriktirilen harçlıklarla yemek yerken o film hakkında konuşmak paha biçilemezdi.

TÜKETİM TOPLUMU

Ancak şimdi, tüketim toplumunda olan birçok şey gibi bunu da tükettik. Mesela bir dizi düşünelim; çıkar çıkmaz 10 bölümlük bir diziyi 3 gün içerisinde bitiriyoruz. Ya da filmi ele alalım... "Sinema diyoruz çünkü." Zaten eskisi kadar internete düşmesi uzun sürmüyor. Üzerine sinema fiyatlarının bu kadar fazla olması ve insanların ilgisinin bu platformlara kayması sonrası yapımcılar da zaten beyaz perdeyi tercih etmiyor. Çünkü bir platformla anlaşarak filmi çıkarmak daha kolay. Hazır para ellerinde oluyor zaten.

Şimdi diyeceksiniz, "Sen de iyice öldürdün sektörü." diye. Fakat bir düşünün: En son ne zaman bir film izlemek için sinemaya gittiniz? Özellikle sosyal medyanın gücüyle ünlü olan fenomenlerin bu sektörü ele geçirmeye başlaması iç parçalayan bir görüntü. Ülkemizde bu tarz filmler çok fazla var maalesef. İçi bomboş birçok film beyaz perdeye aktarıldı. Son olarak Kadıköy Boğası diye bir film çıktı. Yine sosyal medyanın gücü sayesinde özel bir vatandaşımızın ünlü olması sonrası sırf para kazanmak için resmen 2 günde çekilip vizyona girdi. Zaten sinemaların bu kadar pahalı olduğu bir dönemde insanlar arkadaşlarıyla veya kendi başlarına bir filme gitmek istediğinde karşısına çıkan filmlere bakın.



PLAN YAPACAKLARA ÖZEL

Ben yine de sizlere vizyonda olan filmleri söyleyeyim. Belki bir plan yaparsınız: Korku Seansı 4: Son Ayin, Hayaller, Kafir 2: Kurban, Canterville'in Gizemli Şatosu, Güneşin Karanlığında Kosova, Meskeci Kız. Bu saydığım filmler yeni çıkanlar. Tabii nostalji yapmak isterseniz alternatifler var. Son olarak yeni gördüğüm bir haberi sizlerle paylaşmak isterim. Ülkemizin en sevilen ve en ikonik isimlerinden olan Türkan Şoray ekranlara geri dönüyor. Ama biraz farklı olarak. Yapay zekanın sektördeki gücünü hepimiz görüyoruz. Şoray'ın yeni bir dizi projesi için geri döndüğü fakat yapay zeka kullanılarak gençliğinin kullanalıcağını öğrendim. Açıkçası eski filmlerini izlediğim böyle önemli bir ismin o dönemdeki görüntüsüyle şimdi izlemek değişik bir tecrübe olacak. Merakla bekliyorum. İlk yazılarımda sektör hakkındaki fikirlerim hakkında içimi döktüm. Bunun amacı biraz da kendimi size tanıtmaktı. Uzun bir yolculuktayız. İyi haftalar dilerim.