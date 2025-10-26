Bu hafta heyecanla beklediğim bir filmden bahsetmek istiyorum: The Smashing Machine (Dövüş Efsanesi). Venedik Film Festivali'nde dakikalarca ayakta alkışlanan yapım, şimdiden Oscar adayları arasındaki yerini almış durumda. Benny Safdie'nin senaryosunu yazıp yönettiği filmin başrollerinde Dwayne Johnson (The Rock) ve Emily Blunt yer alıyor. Yardımcı rollerde ise Ryan Bader, Bas Rutten ve Oleksandr Usyk bulunuyor. Dövüş Efsanesi, ünlü MMA dövüşçüsü Mark Kerr'in karma dövüş sanatları dünyasının zirvesine yükselişinin öyküsünü konu ediyor. Ancak sadece kafesin içindeki mücadeleyi değil, özel hayatındaki zorlukları da izliyoruz. MMA kariyeri boyunca vücudu ağır hasar aldı. Günlük hayatını sürdürebilmek için ağrı kesicilere bağımlı hale geldi. Bu bağımlılık yalnızca bedenine değil, Dawn (Emily Blunt) ile olan evliliğine de zarar vermeye başladı. Şu ana kadar izleyenlerden olumlu yorumlar alan film, 2 saat 4 dakika uzunluğunda. Biyografik dram türündeki filmde oyuncuların performansları da çok konuşuluyor. Ama baştan uyarmakta fayda var: Dövüş izlemek için bu filme gitmeyin. İzlerken kendinizi Kerr'in yerine koyun, sahneleri o gözle özümseyin. Siz olsaydınız ne yapardınız? İşte kafanızda bu soruyla geçin ekran karşısına.

DRAM İÇİN HAZIRLANIN

Gişedeki bir başka film ise Türk yapımı O da Bir Şey mi? İlk olarak 1 Şubat 2025'te gösterime giren film, gelen taleplerin ardından geçtiğimiz günlerde yeniden vizyona girdi. Pelin Esmer'in yönettiği filmin başrollerinde Timuçin Esen, İpek Bilgin ve Merve Asya Özgür yer alıyor. Söke Film Festivali'nin konuklarından, İstanbullu ünlü yönetmen Levent, kaldığı otelde kat görevlisi olarak çalışan Aliye'den bütünüyle habersizdir. Oysa kendine yeni bir hayat hikâyesi yazmaya çalışan Aliye, Levent'i ve filmlerini çok iyi tanımaktadır. İşte filmin çatışmaları da tam bu noktada başlıyor. Dram severleri ekran başına çağıran bu yapım, soluksuz izlenecek 2 saatlik bir film.

SİYAH TELEFON DÖNDÜ

Korku severlere de tabii ki haberlerimiz var. İlk filmiyle insanların yüreğine korku salan Black Phone (Siyah Telefon), ikinci filmiyle geri döndü. 17 yaşındaki Fin, esaretten sonraki hayatıyla mücadele ederken, 15 yaşındaki Gwen rüyalarında siyah telefondan çağrılar almaya ve Alpine Lake adlı bir kış kampında takip edilen üç oğlanla ilgili rahatsız edici görüntüler görmeye başlar. Hem kendisi hem de abisi için bu gizemi çözmeye ve işkenceye son vermeye kararlı olan Gwen, Fin'i bir kış fırtınasında kampa gitmeye ikna eder. Fakat hiçbir şey bekledikleri gibi gelişmez. Scott Derrickson'ın yönettiği filmin başrollerinde Madeleine McGraw, Ethan Hawke ve Mason Thames yer alıyor.

KASIM AYI GELİYOR

Ayrıca tekrar izlemek isterseniz ya da daha önce izlemediyseniz, yine harika yapımlar sizler için ekranlara döndü. Haziran ayında çıkan, başrolünde Brad Pitt'in yer aldığı F1 filmi yeniden beyaz perdede. Bunun dışında Buz Devri 2, Hobbit: Beş Ordunun Savaşı gibi filmler sizleri bekliyor. Ayrıca kasım ayı için kendinizi şimdiden ayarlayın. Korku, aksiyon, dram ve komedi türlerinde yerli ve yabancı birçok yeni film beyaz perdede olacak. Nostaljik filmlerin de öne çıkan yapımlarıyla birlikte Kasım ayı bizim ayımız olacak.