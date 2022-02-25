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Sahika’dan Erdogan çiftine denizin altından kartpostal FİLİZ ÖZKOL

Sahika’dan Erdogan çiftine denizin altından kartpostal

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 25.02.2022, 00:00
Şahika Ercümen, 20 metre derinlikteki Mataking posta kutusundan Külliye’ye kartpostal yolladı

MİLLİ dalgıç Şahika Ercümen, Türkiye'nin spor diplomasisi girişimleri çerçevesinde Malezya'nın Sabah eyaletinde dalış etkinliğine katıldı. Sabah'ın Mataking Adası'nda dalış yapan Ercümen, 20 metre derinlikte bulunan posta kutusundan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a kartpostal gönderdi.

Kartpostalda yer alan mesajı kaleme alan Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı, "Mesajımda Sabah'ın evrensel değerlerine dikkat çektim. Şahika hanımın su altına inmesiyle bu kartpostalı Külliye'ye uğurladık" dedi. Dünyanın akciğerleri olan denizlerin korunmasının önemine dikkat çeken Ercümen de, "Bir tek evimiz var, ona sahip çıkmalıyız. Yeni bir dünya rekoruna hazırlanıyorum. Başarılarımla küresel ısınma ve denizlerin korunması gibi konulara dikkat çekmek istiyorum" diye konuştu.

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