Çalsın sazlar oynasın kızlar

Son dünya düzeni içinde düzensizlik almış başını giderken, 'kime neden niçin laf atacağız?' diye kafamızı yormaya devam edelim.

Kimsenin umurunda değil. Hayatın içinde herkes kendine bir yol çizmeye çalışırken, karışık bir yaşamın kıyısında yuvarlanıp duruyoruz. Gözlemcilik büyük bir yetenek. Akıl, mantık ve bir de üstüne duygu ve empatiyi birleştireceksiniz.

Keyifli bir deneyim oluyor sizin için. İlkokul çağlarımızda öğretmenlerimizin dersi anlamadığımız zamanlarda tekrarladığı bir söz vardı: "Çocuklar bakar kör olmayın" Bu söz yıllardır eminim birçoğumuzun kulağına küpe olmuştur. Şimdiki Z kuşağına da dokundurmadan edemiyorum.

Onlar mı garip, diğer alt kuşaklarda bir algı yetersizliği mi var anlayamadık gitti.

Bir hayvansever olarak zor günlerden geçiyorum. Yakın zamanda bir kedimin vefatının hüznü bitmeden ikinci kedimin rahatsızlığından dolayı günlerim neredeyse veterinerde geçiyor. Geçen gün yine canım sıkılmış bir veteriner dönüşü. Cihangir'in en işlek kafelerinden birinde 'biraz stres atayım, bir kahve molası vereyim' düşüncesiyle oturdum. Önümden resmi geçit halinde geçen günümüzün Alfa genç kızlarımızın inanılmaz benzerliklerine baktım da, onları haklı gösterecek bir satır dahi bulmadım. Hepsi android modeli, birbirinin kopyası. Nereden nereye geldik de demek istemiyorum. Allah herkesi farkıyla yaratmış. Kişiyi güzel ve kişilikli yapan da bu özellikleri. Yeni jenerasyon kızlarımızın ekonomiyi canlandırdıkları kesin. Estetik ve güzellik sektöründe ödenen paralar malum. Hatta merdiven altı çalışmalar da payını alıyor ve sonuç olarak reklamın iyisi kötüsü olmaz demek zorunda kalıyoruz. Orijinalliği gitmiş ve doğallığından eser kalmamış garip yüzlerle ortalıklarda dolaşıyorlar.



ARAYIŞ HEP VARDI

Dişi'nin güzellik arayışı yüz yıllardan beri asla bitmiyor ve bitmemeli de.

Adem ve Havva'dan beri tüm hikayelerin ağırlığını maalesef kadın yüklenmiş..

Nedir bu kadın gizemi? 'Sözde eksik etek sendromu'.. Artık biliyoruz, ekonomi denen olayın altında gizli bir kadın egemenliği olduğunu. Kadın imgesi olmasa biz kime ne satacağız. Dünya pazarı kadını öne sürerek, erkek egemenliğinin parasını ikiye katlıyor. Karşı cinsimiz kendi kendine şişinip dursun.

Siz neymişsiniz be abiler!

Kadının güzeli mi? Cazibe dediğimiz ışıklısı mı? Yine mesleğimin getirdiği teşrik- i mesai durumlarında tanıdığım çok güzel, havalı veya birçok tanımda fiziksel özelliklerinin en üst sınırlarını zorlayan kadınlardan edindiğim sonuç:

'Işıklı kadınlar'ın ipi göğüslediği gerçeği...

Işıklı kişilerin farklı bir havası var.

Onlarla konuşurken ağzı nasıl burnu nasıl diye düşünmezsiniz. Karşınıza oturur ve bir dakikada sizi esir eder. Gözlerinizi ondan ayıramazsınız. Onun yanında zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız.



TADI TUZU YOK Kİ

Yine bir tarihte, karşımda bir "Best of model" kıvamında bir afet ile sohbet ediyoruz. Allah, kızımızı eskilerin deyimiyle boş zamanında yaratmış. Vücut ölçüleri cetvelle milimetrelik bir kusursuzlukla çizilmiş. Yüz ölçüleri ona keza, altın oranda. Gördüğüm kadarıyla dile dökülecek hiçbir kusuru yok. Saatlerce sohbet ettikten sonra düşündüm. Hani çok sevdiğiniz bir yemeği yerken bir şeylerin eksik olduğunu hissedersiniz, ama bir türlü bulamaz ve tuz biber ekleyeyim derken, yemeğe ilaveleriniz bitmez, fakat istediğiniz tadı yakalayamazsınız ya... Eski düğünlerin vazgeçilmez sazları ve çalgıları eşliğinde pistlerimizi süsleyen kızlarımız artık tarihe karıştı.

Güzel olmanın ölçüleri farklılaştıkça, uzaylılar gibi dolaşan zümre geleceğin izlerinden bize haber mi veriyorlar acaba diye düşünceler içindeyim. Bakalım daha neler göreceğiz?

