KOÇ

Ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamanız gereken tek nokta, sabır ve taviz gibi iki önemli parametreyi dengede tutmak olmalıdır.



BOĞA

Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizdekileri bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortama adapte olabilmesi için yapması gereken tek şey, çevresiyle iletişim düzeyini yüksek tutmaktır. Bu konuya özen gösterin.



İKİZLER

Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli bir fırsat oluşturacak. Öğle saatlerinden sonra iş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya geleceksiniz. Partneriniz de bu konuda sizinle hemfikir olacak.



YENGEÇ

Bugün maddi konularda iş birliğine ihtiyaç duyabilirsiniz. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek, atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun başarılı çalışmalarınız ses getirecek.



ASLAN

Çok canlı bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyorsunuz. Bugün partnerinizden yardım alabilirsiniz.



BAŞAK

İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünceler içinde olması sizi çok fazla etkilemeyecek. Girişimciliğinizi destekleyen davranışlar sergiliyorsunuz. Bugün karşınıza çıkacak fırsatlar, olumsuzlukları unutturacak.



TERAZİ

Geçmişle ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırıya kaçmamak şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Uzun süredir haber alamadığınız kişileri özleyebilirsiniz.



AKREP

Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyorsunuz. Bugün fazla sorumluluk alıyor ve kendinizi gereğinden fazla zorluyorsunuz.



YAY

Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok fazla cüretkar yapıyor. Fakat mantıklı yönünüz ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi istediğiniz her konuda doğru kullanacaksınız.



OĞLAK

Yaşamın her adımında, bir konuda kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. Bugün her olayın arkasında farklı nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı.



KOVA

Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu durum sizde sürekli bir huzursuzluk yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız. Bugün ters bir bileşke içinde olacaksınız.



BALIK

Bugün yakın arkadaşlarınızla kurduğunuz samimiyeti iş yerinizdeki diğer ortamlara da taşımalısınız. Bu sizi daha da motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, dostlarınız konusunda da seçici davranmanıza neden oluyor.