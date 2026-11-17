Kötü sonuçların ardından oynanan iki maç, Ay-Yıldızlı ekibin geleceği adına bazı olumlu işaretler verdi. Sergen Yalçın'ın dokunuşları, Arda Güler'in liderliği ve Berke Özer'in performansı yeni bir başlangıcın habercisi olabilir. Milli Takım'ı değerlendirirken yalnızca skora bakmak doğru değil. Sahadaki mücadele, oyun anlayışı, oyuncuların sorumluluk alması ve geleceğe dair verdiği mesajlar da önemli. Belçika ve Fransa karşılaşmalarında eksiklerimizi gördük ancak uzun zamandır ihtiyaç duyduğumuz bazı umut verici gelişmelere de tanıklık ettik.Göreve geldikten kısa süre sonra Belçika ve Fransa gibi iki güçlü rakiple karşılaşan Sergen Yalçın için kolay bir başlangıç olmadı. Belçika maçında zaman zaman iyi işler yapan ancak kısa sürede yediği iki golle zorlanan bir takım izledik. Fransa karşısında ise daha disiplinli, rakibin gücünü dikkate alan farklı bir Türkiye vardı. Yalçın'ın iki maçta farklı oyun planlarını denemesi ve takımın ihtiyaçlarını görmeye çalışması önemliydi. Elbette eksikler var.

Ancak yeni bir oyun kimliğinin oluşması için zamana ihtiyaç duyulduğunu unutmamak gerekiyor.

ARDA GÜLER'İN OMUZLARINDA

Arda Güler artık yalnızca geleceğin yıldızı değil, bugünün de en önemli futbolcularımızdan biri. Belçika karşısında attığı gol, kalitesini bir kez daha gösterdi. Top ayağına geldiğinde yarattığı heyecan ve takım arkadaşlarına verdiği güven tesadüf değil. Ancak Milli Takım'ın bütün yükünü Arda'nın omuzlarına bırakmak doğru olmaz. Onun yeteneği kadar çevresindeki oyuncuların da sorumluluk alması gerekiyor. Fransa maçında da fark yaratmaya çalışan Arda'nın yanında takım arkadaşlarının seviyesini yükseltmesi şart. Fransa karşısında güven veren Berke Özer de bu iki maçın önemli kazanımlarından biriydi. Kritik kurtarışlarıyla takımını oyunda tuttu ve rakibin fırsatlarını değerlendirmesine izin vermedi. Berke'nin performansı yalnızca bir maçlık değerlendirilmemeli. Avrupa'da kendisini geliştiren ve milli formayı taşıyabilecek bir kaleci olması önemli. Kalede alternatiflerimizin artması, rekabet açısından da sevindirici.

SABIR VE DESTEK ZAMANI

İki maçta iki mağlubiyet aldığımızı ve Uluslar Ligi A Grubu'nu puansız tamamladığımızı unutmamalıyız. Kötü sonuçları görmezden gelemeyiz. Ancak bu sonuçlar sahadaki olumlu gelişmeleri de yok saymamızı gerektirmiyor. Sergen Yalçın'ın oyun anlayışını yerleştirmesi, oyuncuların birbirini tanıması ve doğru kadronun oluşturulması zaman alacaktır. Arda Güler gibi bir yeteneğimiz, Berke Özer gibi güven veren bir kalecimiz ve takıma yeni bir kimlik kazandırmaya çalışan bir teknik adamımız var. Şimdi önemli olan bu başlangıcın devamını getirmek. Milli Takım'ın ihtiyacı yalnızca iyi bir maç değil, istikrarlı bir futbol anlayışı. Belki iki maçtan puan çıkaramadık ama geleceğe dair umutlarımızı yeniden canlandırdık. Şimdi bu umutları büyütme zamanı.