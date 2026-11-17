APEC, Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik iş birliğini, ticareti ve ortak refahı teşvik etmek amacıyla 21 üye ekonomiyi bir araya getiren bölgesel bir forum olarak 1989 yılında kuruldu. Bölgedeki ortak zorlukların ele alınması için diyalog ve iş birliği platformu olmayı hedeflemişti. Hâlihazırda, APEC Ülkeleri toplam hacmi 30 trilyon doları bulan büyüklüğü ile neredeyse dünya mal ve hizmet ihracat ve ithalatının yarısını karşılıyor... Yurtiçi gayri safi milli hasılaları (GSYIH) 62 trilyon dolar...Bu ülkelerde 3 milyar insan yaşıyor, yani dünya toplamının yüzde 36 4'ü...

ÖN TOPLANTILAR YAPILDI

17-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak lider zirvesi öncesi bakanlar düzeyinde ön toplantılar yapıldı. Bu kapsamda 23 Eylül'de ulaştırma bakanları, 21 Ekimd'e maliye bakanları toplandı... Bu toplantılarda, "Birlikte Refah Sağlayacak Bir Asya-Pasifik Topluluğu İnşa Etmek" üzerine odaklanılmış durumda. Küresel, bölgesel ekonomik ve finansal görünüm analiz edilerek, hane halklarını destekleyen mali politikalar, dijital altyapı finansmanı, herkes için finansal erişim ve fırsatlar ile APEC genç finans yetenekleri diyaloğu gibi konular öncelikle ele alındı. Artan belirsizlik ortamında uluslararası ortamın derin değişiklikler geçirdiğini belirtilerek, Jeopolitik çatışmaların yayılma etkileri, küresel ekonomik büyümeye çok sayıda zorluk getirmesi irdelenirken, çözüm yolları da ele alindi .Gelinen noktada, Asya-Pasifik'te ekonomik işbirliğinin önde gelen forumu olarak APEC, üye ekonomiler arasında açıklığı ve işbirliğini aktif olarak teşvik ediyor, makroekonomik politika koordinasyonunu güçlendiriyor ve bölgesel ekonomik entegrasyonu ilerleterek bölgede ortak kalkınmaya ve refaha katkıda bulunuyor. Tüm üyeler, APEC Ekonomik Liderler Toplantısı'nın mutabakatını uygulamaya, çok taraflılığı savunmaya ve pragmatik mali ve finansal iş birliğini derinleştirmeye bağlı kalarak, bölgesel ekonomik ve finansal istikrara ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmaya çabalıyor... Zaten APEC, özellikle ABD ve Japonya'nın destekleriyle, bu amaçlar için kurulmuştu. APEC'in temel hedefleri 1994'te Endonezya'nın Bogor kentinde şu şekilde kararlaştırılmıştı: Ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi, İktisadi ve ticari faaliyetlerin kolaylaştırılması, Ekonomik ve teknik iş birliği...

21 ÜYEDEN OLUŞUYOR

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC), toplam 21 üyeden oluşuyor. Avustralya, Brunei (Brunei Darussalam), Kanada, Şili, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Çin (Özel İdari Bölge), Çin Taipei (Tayvan), Endonezya, Japonya, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Peru, Filipinler, Rusya Federasyonu, Singapur, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Vietnam. Bu seneki APEC zirvesine Çin ev sahipliği yapiyor.17-19 Kasım tarihlerinde, Çin'in 1980 yılında özel ekonomik bölge kapsamında mucizevi bir şekilde yoktan var ettiği yeni Silikon vadisi olan güneydeki Guangdong eyaletindeki Shenzhen metropolünde yapılacak zirveye katılacak 12 ülke lideri, "Refah İçin Asya-Pasifik Topluluğunun İnşası" temasıyla oturumları değişik kararlara imza atacak. Zirvede Fortune Global 500 listesindeki 115 şirketin temsilcileri de olacak. Ancak, zirvede Çin, ABD ve Rusya devlet başkanlarının özel olarak buluşacak olmaları, normal APEC zirvelerine gösterilen ilginin katlanarak artmasına neden oldu...Üçlü zirve, İkinci dünya savaşı sonrası 4-11 Şubat 1945'de Yalta'da yapılan Franklin D. Roosevelt (ABD), Winston Churchill (Birleşik Krallık) ve Josef Stalin (SSCB) buluşmasını akla getirdi ve yeni bir dünya paylaşımı mi kurgulanıyor sorularını da gündeme taşıdı. Nihayetinde o toplantıda savaş sonrası dünya düzeni şekillendirilmişti. Almanya'nın parçalanması ve Birleşmiş Milletler örgütünün yapısına vs. orada karar verilmişti. Şimdi de İran ve Ukrayna savaşından nükleer silahlara ve küresel iklim gelişmelerine onlarca sorun gündemdeki yerini koruyor... Trump, Putin ve Çin Şi Cinping, 33. APEC Zirvesindeki üçlü bir görüşme gündemi doğruladığı kadarı ile şunlar: Nükleer Silahsızlanma ve Silahların Azaltılması; İran Savaşı ve Orta Doğu Krizi, Küresel Ticaret Politikaları ve gümrük tarifeleri ve Ukrayna Savaşının durumu. Birçok maddede bir çözüm bulunması zor görünüyor ancak üçlü görüşmenin ardından 20 Kasım'da Trump ve Şi'nin ikili buluşması daha önemli sonuçları doğuracak potansiyelde... Her ne olursa olsun, dünyanın siyasi nabzı, bir süreliğine Çin'in Shenzhen kentinde atacak ki, zaten ekonomik en büyük güç haline gelen Çin'in siyasi en büyük güç olmasına çok az zaman kaldığının da bir teyidi olacak bu APEC zirvesi.