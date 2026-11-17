Kerkük, Türkler için bin yılı aşkın köklü bir tarihi geçmişe sahip kadim bir Türkmen yurdudur. Aziz Milletimizin kültürel hafızanın canlı merkezidir. Komşumuz Irak'ın sınırları içindeki şehir, Irak Türklüğünün siyasi, edebi ve toplumsal kalbi konumundadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ile kurduğu sıcak ilişkiler sayesinde Türkiye-Irak beraberliği stratejik ortaklığa evrilirken, Irak Türkmenlerinin kaderi değişti ve önemli bir konuma kavuştular. Irak Türkmenleri, Ankara ile Bağdat arasında tesis edilen bu yeni diplomasi ikliminin en önemli kazanımlarından birini elde etti. İki ülke arasında terörle mücadeleden enerjiye, su yönetiminden Kalkınma Yolu Projesi'ne kadar pek çok alanda atılan ortak adımlar, bölgesel güvenliği pekiştirirken Türkmen toplumunun siyasi ve toplumsal temsiliyetini de doğrudan güçlendirdi. Bu güzel gelişmeler eşliğinde, Kerkük'te valilik makamının önce Mehmet Seman Ağa, hemen ardından ise önceki gün Kahtan Vindavi ile yeniden Türkmen iradesine teslim edilmesi; yalnızca yerel bir idari nöbet değişimini değil, Türkiye ile Irak arasında olgunlaşan "Terörsüz Bölge" stratejisinin sahadaki somut yansımasıdır. Nöbet değişiminin stratejik anlamı Irak siyasetinde uzun yıllar boyunca çözümsüzlüğün, etnik gerilimlerin ve dış müdahalelerin sembolü haline getirilen Kerkük, 2026 yılı itibarıyla ORTAKLIK zeminine oturmaya başladı. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Mehmet Seman Ağa'nın valilik koltuğuna oturması, kentteki demografik ve tarihsel gerçekliğin kurumsal düzeyde kabulü anlamına geliyordu. Ağa'nın Ekim 2026'da Irak Devlet Bakanlığı görevine getirilmesinden sonra ITC Kerkük İl Başkanı Kahtan Vindavi'nin seçilmesi, bu kazanımın geçici bir konjonktür ürünü olmadığını kanıtladı.

KURUMSAL KİMLİĞE KAVUŞTU

Bölgeyi çok yakından takip eden düşünce kuruluşlarına öre,Vindavi'nin seçilmesi üç temel açıdan kritik önem taşıyor: Türkmenlerin Kerkük yönetimindeki varlığı tek bir isme bağlı olmaktan çıkıp kurumsal bir sürekliliğe kavuştu. Siyasi anlaşma gereği makamın yılbaşında Arap bileşenine devredilecek olmasına kadar geçecek sürede dahi, üst üste iki Türkmen valinin görev yapması, kentin asli kurucu unsuru olan Türkmenlerin yönetim kapasitesini ve Irak Devletine bağlılıkları tescillendi. Vali Vindavi'nin ilk açıklamasında "Hiçbir etnik veya toplumsal kesim arasında ayrım gözetmeden tüm Kerkük halkının sesi olacağı" vurgusu, Kerkük'ü çatışma alanı olmaktan çıkarıp bir arada yaşama modeline dönüştürme iradesine işaret etti. Özellikle petrol şirketlerinde yerel istihdamın artırılması ve kamu hizmetlerinin adil dağıtımı gibi somut hedefler, kentin ekonomik refahını toplumsal barışın teminatı haline getirmeyi amaçlıyor. Kerkük'te Türkmenlerin yönetimde söz sahibi olması, kentin tek taraflı emrivakilerle statüsünün değiştirilmesi girişimlerine karşı en güçlü sigorta özelliği taşıyor. Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğünü esas alan politikasıyla tam uyum içinde olan bu tablo, Bağdat ile Erbil arasındaki gerilim hatlarında Türkmenlerin yapıcı bir "dengeleyici aktör" rolü üstlendiğini gösteriyor

TERÖRSÜZ BÖLGE STRATEJİSİNDE IRAK

Kerkük'te yaşanan bu siyasi normalleşmeyi, Ankara ile Bağdat arasında son dönemde ivme kazanan güvenlik iş birliğinden bağımsız düşünmek mümkün değil Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" vizyonunu sınır ötesine taşıyarak bölgesel bir istikrar doktrinine dönüştürdüğü "Terörsüz Bölge" stratejisi, Irak sahasında somut ve takvime bağlanmış adımlarla ilerliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali Zeydi arasında 23 Eylül 2026'da New York'ta varılan mutabakat ve geçtiğimiz hafta (8 Kasım 2026) yayımlanan ortak bildiri, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. Bu mutabakatın sahadaki yansımaları: PKK'nın Irak ile Suriye arasındaki lojistik geçiş koridoru olarak kullandığı Sincar'da, Irak merkezi hükümetinin devlet otoritesini bütünüyle tesis etmesi ve örgüt unsurlarının varlığına son vermesi süreci resmen teyit edildi. Irak'ın PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan etmesiyle başlayan hukuki zemin, artık doğrudan saha operasyonları ve idari kontrolle pekiştiriliyor. İki ülke, Sincar'da başlayan tasfiye sürecinin ilerlemesini müştereken teyit etmek ve denetlemek amacıyla Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesi'ni resmen faaliyete geçirdi. Bu mekanizma, güvenlik bürokrasilerinin anlık veri paylaşımı ve eşgüdüm içinde hareket etmesini sağlayarak örgütün manevra alanını tamamen daraltıyor. Türkiye, Irak'ın egemenlik hassasiyetlerine duyduğu saygının ve karşılıklı güvenin bir göstergesi olarak, Sincar'daki adımlara paralel biçimde Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümeti'ne kademeli devrini. sağladı Bu adım, Türkiye'nin Irak topraklarındaki askeri varlığının tek amacının terörle mücadele olduğunu ve tehdit ortadan kalktığında iş birliğinin tamamen sivil-ekonomik alana kayacağını kanıtlayan güçlü bir diplomasi hamlesi. Kerkük'te Kahtan Vindavi'nin valilik koltuğuna oturmasıyla perçinlenen yerel istikrar ile Sincar ve Başika hattında kurulan ortak güvenlik mekanizması, aslında aynı stratejik madalyonun iki yüzünü oluşturuyor. Terör örgütlerinin istikrarsızlıktan beslendiği gri alanlar daraldıkça, Irak'ın merkezi otoritesi güçlenmekte; merkezi otorite güçlendikçe Kerkük gibi hassas şehirlerde anayasal ve demokratik uzlaşı zeminleri yeşeriyor. Bu güvenlik ve istikrar ikliminin nihai hedefi ise Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi'nin kesintisiz hayata geçirilmesidir. Kerkük'teki Türkmen valilik iradesi, yalnızca tarihi bir hakkın teslimi değil, aynı zamanda Türkiye-Irak hattında örülen "terörsüz, müreffeh ve bütünleşmiş bölge" vizyonunun en sağlam köşe taşlarından biridir. Bağdat, Ankara ve Kerkük üçgeninde yakalanan bu rasyonel uyum korunduğu sürece, bölgenin kaderi artık çatışma senaryolarıyla değil, ortak kalkınma ve kalıcı barış projeleriyle yazılacak.

MECLİS'TE 17 KİŞİLİKİZLEME KOMİSYONU

Irak ve Suriye'de PKK'nın silah bırakma süreci devam ederken Ankara'da da İzleme Komisyonu'nun kuruluşuna ilişkin hazırlıklarda sona yaklaşıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dahil 17 kişiden oluşacak komisyonun aralık ayının ilk haftasında kurulması planlanıyor. Kurtulmuş'un siyasi partilerle yürüttüğü görüşmelerde üye sayısı konusunda fikir birliği sağlandığı belirtildi. Komisyon, silah bırakma ve örgütün feshi sürecini yasama organı adına takip edecek. İzleme komisyonun görevi; Güvenlik kurumlarının PKK'nın feshi ve silah bırakmasına ilişkin sahada yaptığı tespitler ile MGK'nın teyit kararlarını hukuki çerçevede izlemek. Yürütme bünyesindeki Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun silahsızlanma, örgüt üyelerinin geri dönüşleri ve yapılan başvurulara ilişkin hazırladığı raporları değerlendirmek. Sürecin tıkanması veya yeni hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulması halinde siyasi ve hukuki tavsiyelerde bulunmak.

SONUÇ

CUMHURBAŞKANIMIZ Erdoğan, 9 Kasım 2026 tarihinde Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye" hedefinden geri dönüş olmadığını ve sürecin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, yayımladığı "50 Maddede Terörsüz Türkiye" açıklamasında, sürecin sadece güvenlik odaklı bir adım değil; milli birlik, hukuk, demokratik siyaset ve ekonomik kalkınma zemininde ilerleyen stratejik bir devlet projesi olduğunu vurguladı.