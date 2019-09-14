Sakız Alsancak Restoran Pasaport vapur iskelesinin karşısındaki tarihi binasında, Ege, Akdeniz ve Girit mutfağının örnekleri ile lezzet yolculuğuna çıkarıyor

İzmir... Her günü yeni bir umuttur. Anlatmakla olmaz yaşamak gerek... "Bir annemin süt kokusunda kayboldum İzmir, Bir de, sende her akşam batarken güneşin! Şairin dediği gibi, İzmir Kordon'da denizin kenarında eşsiz lezzetler eşliğinde gün batımını doyasıya yaşamak için adresiniz Sakız Alsancak Restoran. Muhteşem körfez manzarası eşliğinde lezzetli yerel tariflerin ve ödül kazanmış bir mutfağın tadına varacaksınız. Bu hafta Lezzet Durağımız, dünya mutfaklarının en eşsiz ve sağlıklı lezzetlerini barındıran "Akdeniz, Ege ve Girit Mutfağı"nın ve "Balık ve Deniz Menü"lerinin saf lezzetini ortaya çıkarmayı ve doğal hali ile sunmayı amaç edinmiş Sakız Alsancak Restoran.





ŞEHRİN MERKEZİNDE



1993 Yılında, "vejetaryen restoran" olarak "sağlıklı beslenme" düşüncesi ile kurulmuş Sakız Alsancak Restoran. Daha sonra İzmir'de Ege Bölgesi'ne hitap edecek bir mutfağın olmadığını keşfeden mekan sahipleri Hikmet Alpay ve Halil Özdemir, yılların vermiş olduğu tecrübeyle, bu eksikliği gidermek, daha iyi hizmet vermek ve restoranı geliştirme düşüncesi ile "Sakız Alsancak Restoran"ı açmış. Yöreye özgü yemeklerin yapıldığı, şehrin merkezinde muhteşem lezzetlerin sunulduğu farklı özel bir mekan ortaya çıkmış. Etler, Sakız Restoran'ın ortaklarından Halil Özdemir sahibi olduğu Yayla kasabından alınıyor. 1968 yılından itibaren faaliyetine devam eden Yayla kasabı bir tanesi Çeşme'de olmak üzere toplam 4 şube ile hizmet veriyor. Ulaşımı çok kolay, İzmir'in tam göbeğinde ama karmaşasından da bir o kadar uzağında harika bir konum merkezin merkezinde Sakız Alsancak Restoran, Pasaport iskelesinin karşısında deniz ve tarihin buluştuğu en özel noktada deniz kenarında tarihi binadaki değişik ve sımsıcak atmosferi içinde, hem lezzetli hem keyifli dakikalar geçirebileceğiniz, dostlarınızı ağırlayabileceğiniz ayrıcalıklı bir mekan... Sıcacık bir ortam, özel tatlar güler yüz ve muhteşem rebetiko müziği, eki doksanlar, özel yemek müzikleri eşliğinde özel lezzetlerle keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. Sakız Alsancak Restoran'da damak lezzeti önce size değişik görünecek ama tadınca bir o kadar tanıdık tatların bulunduğu menülerden oluşuyor.



HAFİF SEBZELER



Sakız Alsancak Restoran, 200 kişilik mekanda öğlenleri, özel sebze ağırlıklı hafif ve sağlıklı yemekler, her gün farklı 30 çeşit yemek çıkarıyor. Bölgeye özgü zeytinyağlılar, bütün Ege, Girit ve Akdeniz otları, bölgenin kültürünü yansıtan, annemizden dedelerimizden öğrendiğimiz orijinal lezzetleri Sakız Restoran'da tadabilirsiniz. Zeytinyağlı helvacık otu kavurması, yabani pırasa, istifne otu, buğdaylı yer elması, Arapsaçlı kuru fasulye gibi 600'e yakın bölge mutfağının unutulmuş lezzetlerini gün yüzüne çıkarıyor. İnternette ve sosyal medya platformlarında günlük yemek menülerini yayınlıyor. Akşamları da başka yerde tadamayacağınız farklı balık menüleri hazırlanıyor. Balığın her türlüsü farklı ot çeşitleri ile sunuluyor. Soğuk mezelerde Girit tuzlama, peynirli Rum ezmesi, Ege ot tabağı, Enginar ızgara ve rezeneyi tadabilirsiniz. Ara sıcaklarda kalamar kokoreç, karides mantı, sıcak ot tabağı, otlu lorlu karides, balık çöpşiş, feleğen soslu kalamar ızgara... Şevketi bostanlı ve Enginarlı levrek muhteşem. Beğendili ahtapot kuşkonmazlı dil balığı sarma ve balık kokoreç karides mantı. Ayrıca haftanın iki günü (Cuma, Cumartesi) canlı müziği ile tüm İzmirlilerin ve yabancı misafirlerin tercih ettiği bir mekân. İki katlı tarihi mekânda üst kat tamamen özel gün ve toplantı iş, grup yemekleri için düzenlenmiş. Lonely Planet turist rehberi kitabında İzmir /Türkiye bölümünde İzmir'in en iyi restoranı olarak değerlendirilen Sakız Alsancak Restoran Ege, Akdeniz ve Girit mutfağının kaliteli hizmet ve uluslararası tanıtım vizyonu ile faaliyet göstermektedir.

Son söz; Yemek kültürü, bir toplumun kendisini ve yaşama tarzını ifade şekillerinden biri. Yemek kültürü, sofraların etrafında birleşen insanları yakınlaştırır. Ortak bir dil konuşmalarını ve kültürlerin kaynaşmasını sağlıyor. Alsancak Sakız Restoran da, unutulmuş lezzetleri gün yüzüne çıkartarak, farklı mutfak kültürlerini harmanlayarak (füzyon mutfak) modern mutfağı bize sunuyor.