Savunma sanayisi, ülkelerin küresel rekabet gücünü artıran en önemli sanayi dallarındandır. Savunma sanayisi stratejik öneme sahip bir sektördür ve ülkeler bu alanda rekabet güçlerini artırmak için güncel teknolojileri kullanmak isterler. Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ise güncel teknoloji üretmenin en temel yolu olduğundan, her ülke bu alanlardaki çalışmaları ile rekabet güçlerini artırmaya çalışır. Bu alanda geliştirilen bir teknoloji, belli bir süre sadece savunma sanayisinde kullanılsa da, müteakip yıllarda diğer sanayi alanlarında da kullanımı yaygınlaşmakta ve onların gelişimini etkilemektedir.

Literatürde, teknoloji gelişim göstergesi olarak patentler sıklıkla bilimsel çalışmalarda kullanılmaktadır.

Bazı ülkelerin savunma harcamalarının toplam harcama içindeki payı oldukça yüksektir. Bu nedenle, savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmaların, kaynaklarının etkin dağılımını sağlayabilmeleri ve rekabet güçlerini arttırabilmeleri için faaliyet gösterdikleri teknolojileri izlemeleri gerekir



AR-GE YATIRIMLARI ARTIYOR



Savunma sanayisindeki yerlilik oranını artırmayı hedefleyen Türkiye'nin, yeterli nitelikli insan kaynağı, araştırma enstitüleri, Ar-Ge laboratuvarları ve KOBİ gücü bulunuyor. Ar-Ge çalışmaları da yerli savunma sanayisinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor. Başlatılan ulusal projeler, TSK'nin yerli tedarike ağırlık verme politikası, sektör şirketlerinin Ar-Ge harcamalarını artırarak silah geliştirmesi, bu sektördeki patent ve faydalı model başvurularında artışa yol açıyor.

Teknoloji geliştirme çalışmalarıyla yerlilik oranını artıran Türkiye savunma sanayi, dışa bağımlılığı azaltacak adımlar da atıyor. MİLGEM, Altay Tankı, Atak helikopteri, Anka ve Bayraktar insansız hava araçları gibi birçok sistem, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan önemli projeler arasında.



AYAKLARI YERDEN KESECEK



TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı önderliğinde, Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle ilk defa 2018 yılında düzenlenen Teknoloji, Havacılık ve Uzay Festivali'dir. TEKNOFEST; birbirinden heyecanlı ve eğlenceli teknoloji yarışmaları, gösteriler, etkinlikler, sergiler ve seminerler ile ziyaretçilerine dolu dolu bir festival yaşatıyor.

Dünyanın en kapsamlı ve en çok ziyaret edilen festivallerinden biri olmayı başaran TEKNOFEST, 2019 yılında da çok zengin içerikler ve daha büyük hedeflerle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

Milli Teknoloji Hamlesi sloganı ile yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu yıl yine ilklere sahne olacak TEKNOFEST'e 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Festival kapsamında 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları, Dünya Drone Kupası, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Hackİstanbul 2019, Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesen gösterileri, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, havacılık gösterileri, atölye çalışmaları, jandarma emniyet özel gösterileri, Atak Helikopteri Harmandalı, sergiler, konserler ve çok özel sürpriz etkinler gerçekleştirilecek.

Son söz; Tasarım nasıl gözüktüğü veya nasıl hissettirdiği değildir, nasıl çalıştığıdır.

Steve Jobs