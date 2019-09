Kendinizi ödüllendirmek için denizin dinginliğinde, martı sesleri eşliğinde, balıkçı teknelerinin yolculuğunu izleyebilirsiniz. Güneşin batışındaki kızıllığın denizin mavisi ile buluştuğu manzarayı enfes lezzetler eşliğinde yaşamanın yeri Yalı Balık

Bu hafta lezzet durağımız İzmir'de en güzel gün batımı izleyebileceğiniz, muhteşem manzara eşliğinde farklı özel sıra dışı lezzetleri ile harikalar yaratan Güzelbahçe'deki Yalı Balık. Yalı Balık son dönemde sayıları artan balık pişiricisi konseptinde bir yer değil. Nezih bir ortamda en özel mezelerin ara sıcakların yapıldığı, dostlarınızla keyifli bir akşam geçireceğiniz bir mekan. Fiyat politikasını da balık pişirici konseptindeki mekanlarla aynı düzeyde belirlemişler.





ŞİİR GİBİ BİR MANZARA



Yalı Balık'ta kendinizi bu güzelliklere kaptırır gidersiniz. Bazen yaşanan onca şeyi bir güneşin batışıyla kalbinizin derinliklerine gömersiniz. Gün batarken ömürden bir gün daha gider usul usul, sessizce kayıp gider. Gün batımı aşkı hatırlatır. Aşıklar birbirine gün batımı ile ilgili sözler gönderir. "O gün batımları ki, akşamın uzun sürmüş hüznünün yerine, bir anlık, göz açıp kapanmasıya bir bahtiyarlık bırakır. Şair odur ki, bu bahtiyarlığı günbatımı vasfında söyler ve gün batımından kalan hakikat de budur: Bahtiyarlık!" Hilmi Yavuz Can Yücel "Vakti gelince gitmenin adıdır gün batımı ömürden, gönülden, günden" demektedir. Nazım Hikmet'te Çok yorgunum, beni bekleme kaptan. Seyir defterini başkası yazsın" demiş. Şair "Ve bir yaz akşamı buhurdan gibi tüten Öyle günler var, öyle anlar, hiç bitmeyen! Bu güzelliklerin hiç bitmesini istemediğiniz Yalı Balık, 3 yıl önce Güzelbahçe'de kurulmuş bugüne kadar 89 bin kişiyi ağırlamış. Kurucusu ve işletmecisi genç yaşta bu sektörde işletmeler kuran bu işe sevgisini ruhunu yüreğini koyan genç dinamik başarılı işletmeci Onur Günay... Mekan, kışın 130, yazın 250 kişi kapasiteli denize sıfır konumda ve otopark sorunu bulunmuyor. Yalı Balık'ın kapısından girdiğinizde çok özel farklı bir atmosferle karşılaşıyorsunuz. Çok özel dizayn edilmiş, harika, ferah, huzurlu, geniş bir mekan. En özel günlerinizi, misafirlerinizi, etkinlik ve toplantılarınızı yapabileceğiniz ortama, donanıma, genişliğe sahip. Geçen yıl yurt dışından gelen 20 savunma bakanını, eşleri ile birlikte ağırlamışlar. Yabancı müşterilerin en çok tercih ettiği mekanlardan biri. Yalı Balık, özellikle yabancı dil bilen personel istihdam ediyor. Yurt dışından gelen müşterilerle Güzelbahçe'nin gelişmesine ve markalaşmasına katkı sunuyorlar.



MEZE VE ARA SICAK



Yalı Balık enfes mezeleri farklı mekana özgü spesiyal ara sıcakları ile ünlü. Müşterileri en çok ara sıcak ve meze dolabının başında zaman geçirir. Soğuk mezelerde 40 çeşit mevcut. Bu mezeleri seçmekte zorlanacaksınız. Ben sizler için bazılarını seçtim. Tabii en başta Atatürk Mezesi; haşlanmış çekilmiş kuru fasulye, tahin, yoğurt, dereotu ve taze soğan karışımından oluşan bu meze üzerinde kavrulmuş bademle servis ediliyor. Kabak Tarama; Zeytinyağlı rendelenmiş kabak, kese yoğurdu badem, ceviz ve safranla servis ediliyor ve benim favorilerimden. Rum ezme; 4 çeşit özel peynir, salça ve çemen cevizi karıştırılarak servis ediliyor. Meze çeşitlerinden fava, patlıcan ezme, kuru börülce, Akdeniz haydarisi, patlıcan dövme ve köpoğlu benim sayabildiklerim. Ara sıcaklarda; Beğendili ahtapot benim favorim. Beğendi ile ahtapotun bu kadar yakışacağını hiç tahmin etmezdim. Deniz mahsullü Şevketi bostan, kalamar şiş, kalamar tava, Şevketi bostanlı karides, yoğurtlu güveç ve ızgara karides en favoriler arasında.



10 ÇEŞİT DENİZ BALIĞI



Her gün 10 çeşit en tazesinden deniz balığı var. Kesinlikle mekanda kültür balığı bulunmuyor. Ana yemekte balığın en özel pişirilme teknikleri uygulanıyor. Mekana özgü deniz mahsullü tepsilerinin içinde 3 çeşit deniz balığı, yeşillik ve üç çeşit deniz ürünü (deniz mahsullü börek, ızgara kalamar şiş ve haşlanmış karides) bulunuyor. Bu harika manzarada kahvaltısını etmek isteyen müşterilerinin isteği üzerine Cumartesi ve Pazar günleri serpme kahvaltı servisi başlamış. Yalı Balık kalite ve güvencesinde yöresel, doğal ürünlerle denizin kenarında kahvaltı keyfini yaşayabilirsiniz. Tatlı olarak ise fırında helva, dondurmalı irmik, incir ve baklava bulabilirsiniz.



SON SÖZ; Her mekanın markanın farklı bir kimliği tarihi kültürü kişiliği vardır. Her markanın mekanın kendine has bir kişilik ve karakteristik özellikleri mevcuttur. Bir markanın bir karaktere sahip olup olmadığını anlayabilmek adına o markayı kişiselleştirebilmek ve bir takım sıfatları atfetmek gerekmektedir. Yalı Balık'ında farklı sıra dışı kendine özel bir kimliği kişiliği vardır. Mutfak kültürümüze gastronomimize ve bölgemize katkılardan dolayı YALI Balık ailesine teşekkür ederiz.