2020'ye yeni bir rekor beklentisi ile başlayan turizm sektörü korona virüs kabusu yaşadı. Şu an tünelin ucunda ışığın görülmesi ile krizden çıkmanın yolları aranıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Mayıs sonuna kadar aşamalı bir şekilde turistik tesislerin korona sertifikası almasını sağlayacağız" dedi. Bu önemli bir gelişme. İç turizmin merkezi durumundaki Çeşme'de ise turizmciler, sertifikasyon sisteminin Türkiye genelinde uygulanması öncesinde Çeşme'nin bu konuda pilot bölge olması için çağrı yaptı.

Bildiğiniz gibi, Çeşme ülkemizin plajlarıyla, butik otelleriyle, Alaçatı sokaklarıyla, festivalleriyle ünlü tatil beldemiz, ülkemize değer katan bir marka kent... İşte bunun bilincinde olan Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, tedbirleri en üst seviyede uygulamak için tüm Çeşme'nin el ele verdiğini vurguluyor ve "Düzenlemeler öncelikle Çeşme'de uygulanıp hızlı bir şekilde diğer turizm destinasyonları ile paylaşılmalı.

Butik hizmet veren işletmelerden, 5 yıldızlı otellere kadar hepimiz sezonun açılmasını dört gözle bekliyoruz" diyor.



MARKA KENTE YERLİ BAŞKAN

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu ise tedbirlerin uygulanması için en uygun bölgenin Çeşme olduğunu belirterek, "Turistik ilçemiz iç turizmdeki diğer kentler için de çok iyi bir model olur. Bir kere Çeşme'de sezon kısa ve buraya gelen sadece tatil için geliyor. Yani kongre ya da benzeri bir turizm alternatifi yok. Sektörde çalışan eleman sayısı ise diğer yerlere göre oldukça az. Yani sertifikasyon sistemindeki kurallara uyma, kontrol ve denetimi daha kolay. Bu açıdan sektöre yönelik Covid-19 eğitimleri de yine aynı gerekçeyle daha kolay olacaktır" diye konuşuyor. Kentler, medeniyetlerin şekillendiği yaşam alanlarıdır.

Marka kent olmak için fark yatacak fikirlere sahip olunmalıdır. Kentin tüm paydaşlarının ortak faaliyeti, kentini seven onunla bütünleşmiş bir yerel yönetim ve profesyonel bir pazarlama stratejisiyle birleşmektir. Çeşme'yi marka kent yapmak için çalışan bu güzel ilçenin bağrından çıkan ve oradan yetişen bir Belediye Başkanı var Ekrem Oran. Temel hedefi, herkesin işini aşını geliştirmek, Çeşme'nin değerlerini markasını koruyarak gelişimini tamamlamak, uyuyan güzeli uyandırmak, 12 ay yaşayan bir marka kent yapmak için gece gündüz çalışmaktadır. Korona sürecinde de belediye olarak vatandaşına her türlü desteği sunan Başkan Oran, dezenfektan çalışmalarını yakından takip ederek, hep halkın yanında olmuş, sorunları kısa zamanda çözerek farkını ortaya koymuştur.



GELİŞMİŞ BİR ÇEŞME BIRAKMAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ekrem Oran "Turizmde çeşitliliği artırarak, 25 yıl sonra Çeşme Festivali'ni yaparak Çeşme'nin iki yakasını buluşturduk. Sanatın, gastronominin, mübadelenin etkinlikler gerçekleştirdik. Çeşme'de tiyatrolar devam ediyor. Çeşme tarihinde ilk kez "Zorba" 5000 kişiye hitap etti. Hoşgörü kentiyiz, inanç turizmini destekliyoruz. Türk-Rum Ortodoks kilisede ayin yapmasına izin verdik.

Germiyan Ekmek Festivali'ni, Türkiye sörf ligini burada gerçekleştirdik. İlk kez 40 yıl sonra sakız hasadı yapıldı. Zeytinciliği ve Ildır'da balıkçılığı destekledik, üretim çiftliği kurduk. Tarımda kendisine yeten bir belediye olacağız" diyor ve şöyle tamamlıyor:

"En büyük hayalim insanların yüzünün gülmesi. Çocuklarımıza, değerlerini korumuş ve gelişmiş bir Çeşme bırakmak istiyorum." Son söz; marka şehir olmak kentlere büyük avantajlar sağlar. Günümüzde bazı şehirler ülkelerden bile daha popüler hale gelmiştir.

Örneğin Paris Fransa'dan, Floransa, Venedik ve Roma İtalya'dan daha fazla tanınmaktadır.

Çeşme de bir Monaco gibi dünyaca tanınabilir. Bu kent bunu hak ediyor.