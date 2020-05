Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid19) vakasında önemli yol kat ettik. Ülkemizde alınan tedbirler sonucunda son günlerde elde ettiğimiz veriler umut verici.

Şu gerçeği gördük ki Türkiye, korona virüsü etkili bir şekilde önleme konusunda dünyadaki en iyi performanslardan birini sergileyen ülke oldu. Öncelikle olay en başta ciddiyetle ele alındı, önlemler hızlı bir şekilde hayata geçirildi. Sonuç olarak da Türkiye virüsü şu ana dek kontrol altında tutmayı başardı. Temel amacımız virüsün yayılmasını olabildiğince geciktirmek ve yavaşlatmak oldu.

Dünyanın en güçlü ülkelerinin sağlık sistemlerinin çöktüğü, çaresiz kaldığı salgın karşısında ülkemiz, sağlık teşkilatımız, çalışanlarımız ve devletimiz başarılı bir sınav verdi. Bunda Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından başlayarak köklü gelenekleri olan, kurumsal kimliğe ve hafızaya sahip sağlık sistemine, birikimli, donanımlı sağlık ordusuna ve çalışanlarına sahip olmamız etkili olmuştur. Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrası kademeli olarak Türkiye'nin normalleşme takvimini açıkladı. Normalleşmenin tedbirli olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayılacağını, sokağa çıkma yasağının Mayıs ayında da devam edeceğini belirtti.



VERİLER HAZİRANI GÖSTERİYOR

Hafta sonu sosyal medya hesabımdan ben de bu veriler ışığında almış olduğum farklı disiplinlerde eğitimler ve istatistik olasılık, SPSS ve matematik bilgilerim doğrultusunda bir hesaplama yaptım. 1 Mayıs tarihli verileri baz aldım ve bu verilerin aynı şekilde devam etmesi durumunda 23 gün sonra toplam vaka sayısı ve iyileşen hasta sayısının eşitlendiğini belirledim.

Nitekim son gelen veriler her geçen gün daha da iyiye doğru gidiyor ve vaka sayısı her geçen gün düşüyor, buna bağlı olarak da iyileşen hasta sayısı artıyor. Bu da yaptığım hesaplamaların ve tahminlerin daha erken tutacağı yönündedir.

İşin tıbbi yönü ile ilgili bilim insanlarımız söylenmesi gerekenleri söylüyor. Ben sadece son günlerde gelen verileri baz alıp bir değerlendirme planladım.



Şöyle ki, her bir kovid19 hastasını virüs kanalı olarak kabul ediyoruz. Bu hastanın temas ettiği kişileri kontrol altına almak çok önemlidir. Sağlık Bakanlığımız uyguladığı filyasyon uygulaması ile bunu başarmıştır. Bu kanalları bitirmeye başladıkça sayı azalacaktır.

Koronalı günlük vaka sayısını 2000, günlük iyileşen hasta sayısını ise 5000 olarak alıyorum. 1 Mayıs itibari ile toplam vaka sayısı 122 bin 392, iyileşen toplam hasta sayısı 53 bin 808.

Bu verilerin her gün devam etmesi durumunda 23 gün x 2000 günlük vaka sayısı = 46.000 Vaka + 122.392 (Toplam vaka sayımız) = 168.392 23 gün x 5000 günlük iyileşen sayısı = 115.000 İyileşen hasta + 53.808 (Toplam iyileşen hasta sayımız) = 168.808 Yani 1 Mayıs tarihli verileri baz alarak (ki bu veriler her geçen gün daha iyi gelmiştir) 23 gün sonunda toplam vaka sayımızla iyileşen hasta sayımız eşitlenecektir.



KURALLARA UYMALIYIZ

Bu hesaplamalar ışığında 23 gün sonunda bu iş bitiyor gibi görünüyor. Ancak öyle değil... Kuralları harfiyen uygulamayı sürdürmeliyiz. Yaptığım hesaplamalar sonucunda; eğer tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak, ikinci bir dalga da olmazsa mevcut şartların devam etmesi durumda bayram sonu Haziran başında vaka sayımızın yüzlü rakamlara düşeceğini düşünüyorum. Bunda en büyük pay bu zor günlerde en ön safta büyük emekler veren, canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarının ve alınan tedbirlere uyan Türk halkınındır. Son söz; bunun için evimizde kalarak tedbirlere uymalıyız. Buradan bu süreçte başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.