Kamu yönetiminin büyük bir hızla değişen çevre koşullarında değişime ihtiyacı vardır. Geleneksel yönetim anlayışından yeni yönetim anlayışına geçmek ise bir kültürel değişimi gerektirir.

Bu kültürel değişimi gerçekleştirebilecek olanlar ise yeni kamu yönetimini anlayabilmiş ve örgüt kültürünü kavrayabilmiş kabiliyetli liderlerdir.

Bugün sizlere işte böyle bir lider kimlikten söz edeceğim.

Kamu yönetimini çok iyi bilen, devleti en iyi şekilde temsil eden, devletin o sevecen, o babacan yönünü halkına hissettiren bir lider idarecidir Kaymakam Gökhan Görgülüarslan...

Devletin mevzuatlarını, kurallarını ve getirdiği yenilikleri bürokratik teamüllere uyarak vatandaşla buluşturan başarılı bir devlet adamıdır... Ayvalık'tan İzmir'in Konak ilçesine atanan Görgülüarslan, devletin soğuk değil, bilakis gülen yüzüdür.

Öncelikle işini çok seviyor; devletine inanıyor, sonra inandığı değerler uğrunda aşkla, şevkle azim ve kararlılıkla millet için, toplum için gece gündüz çalışıyor. Ardından da başarı kendiliğinden geliyor.

AYVALIK'A KATKIDA BULUNDU

Çalıştığı her yerde halkla iç içe olan, halkın sorunlarına gerçekçi çözümler üreten, devletin adalet terazisini bütün vatandaşlara eşit uygulayan başarılı bir idarecidir Görgülüarslan..

Devlet imkanlarında tasarrufu savunan, kalkınmaya öncelik tanıyan, eğitim ve çağdaşlaşmada yenilikçi olan Gökhan Görgülüarslan'ın adı, görev yaptığı yerlerde, bıraktığı eserlerle, bürokraside yarattığı ekolde ve hizmet verdiği binlerce insanın gönlünde yaşamaktadır.

Ayvalık'taki çalışmalarını yakından takip eden biri olarak, Görgülüarslan'ın orada kurmuş olduğu dostlukları, ilçeye katkılarını biliyorum.

Bunun içindir ki, Ayvalık'tan ayrılırken çalışma arkadaşlarının yaşadığı hüzne, halkın kendisine gösterdiği sevgi seline tanık oldum. Bu duygu, bir bürokrata nasip olabilecek en temiz karşılıksız sevgi ve saygı kaynağıdır.

Görgülüarslan'ın yönetim anlayışını, hayata, topluma, devletine bakışını, yaşam felsefesini ve değer yargılarını Ayvalık'ta onuruna verilen veda yemeğinde yaptığı konuşmada bulabiliriz.

BİRLİK VE KARDEŞLİĞİN ÖNEMİ

Ayvalık'ta, Cumhuriyete giden yolda büyük bedeller ödemiş insanların torunlarına ve çocuklarına hizmet etmiş olmanın kendisi için çok büyük bir onur olduğunu vurgulayan Kaymakam Görgülüarslan, "Meslek hayatım boyunca, yöneticilik kimliğimin esasının ve işin sihrinin, birlik ve beraberlik ruhu olduğuna inananlardanım. Bunu gittiğim her yerde de söylerim.

Birliğimizin ve kardeşliğimizin daim olması için hep bir ortam hazırlamaya çalışırım. Bu şehirde de bunu arzuladım.

Bu şehir her şeyin en güzeline layık. Çünkü hepimizin vatandaşı olmaktan büyük onur duyduğu bu büyük devletin, bu büyük milletimizin kuruluşuna giden yolda ecdadınız, atalarınız çok büyük fedakârlıklar yapmışlar. Yaptıkları fedakârlıklarla her biriniz iftihar ediyordur. Onların yattıkları yerde kemiklerini sızlatmak istemiyorsak, onları onurlandırmak istiyorsak, biz bir olmalıyız. Ufak tefek ayrışmalarımızı, ufak tefek farklılıklarımızı öne çıkararak birbirimizi kırmamalıyız diye düşünüyorum. Yoksa o büyük mirasımızı kaybederiz.

Ben görev yaptığım sürece, çeşitli vesilelerle bunu dile getirdim. Bir kez daha söylüyorum; ben, sadakati ülkesine olanlardanım.

Sadakatin ecdadının yaptıklarına, onlara vefa duyulması gerektiğine inananlardanım.

Bu çerçevede cumhuriyetime, cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ten başka kimseye sadakat göstermeyeceğim.

Eğer üzerinizde küçücük bir hakkım varsa, sizlerden tek istediğim odur ki; lütfen birliğinizi ve beraberliğinizi asla bozmayın. Sizin bir olmanızı yürekten isteyenlerdenim" diye konuştu.

Son söz; "Yaptığı işi gönlünde hissedenin içinde ırmaklar çağlar." Mimar Sinan