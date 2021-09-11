Et ve balık menülerinden örnekler bulabileceğiniz Asmalı 1912, merkezde gizlenmiş bir saklı vadi gibi huzur ve lezzet vadediyor

Bu hafta lezzet durağımız kalite, lezzet ve güvenin adı, asırlık çınar ağaçlarının altında sessizliğin adresi "1912 Asmalı Karşıyaka". Bostanlı Atakent'te şehrin merkezinde ama şehir stresinden uzak, dostlarınızla keyif yapabileceksiniz. Ayrıca bu kalite ve huzura enfes et ve balık lezzetini eklemeniz de mümkün. Balık menüsünde de iddialı olan mekan kısa sürede balık severlerin adresi olmayı başardı.

KALİTELİ MÜZİK İÇİN

1912 Asmalı Karşıyaka'yı tanımlamak gerekirse; burada sıcak samimi, sevgi, güven içerisinde bir aile ortamı mevcut. Asmalı Karşıyaka'da kalite oranına göre uygun fiyat politikası ile gönül rahatlığı ile eğlenebilirsiniz. Marka kalite demektir. Markalaşma dinamik bir süreçtir. Bir hayat tarzı yaşam felsefesi sunarak markalaşırsınız. Marka ürüne anlam ve kişilik kazandırmakta, müşteri ile mekan arasındaki iletişimi sağlamaktadır. 1912 Asmalı Karşıyaka kaliteli bir müşteri kitlesine sahiptir. İş yemekleri, bayi toplantıları, doğum günleri ve evlilik yıldönümlerinin kutlandığı mekanda eğitimci bir müzik gurubu bulunuyor. Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri özel müzik grubuyla her türlü müziği dinleyebilir dostlarınızla keyifli akşamlar geçirebilirsiniz. Müzik olduğu akşamlarda o mekânda rezervasyonsuz yer bulmak mümkün değil.

EĞİTİMCİLİK GEÇMİŞİ

Müfit Göçmüş, bir eğitimci olarak ömrünü bu ülkenin değerleri olan çocuklarımızı yetiştirmeye adamış. Naif, kibar, beyefendi. Yaşamayı, eğlenmeyi, yemeyi, içmeyi seviyor. Masa adabını, kültürünü biliyor. Eğitim dünyasında çalıştığı yıllar boyunca, edindiği deneyim ve derinliği işletmecilikte ortaya koymuş. Bu işte sevgisini birikim, kültür ve gözlemlerini kendi açtığı mekânında değerlendirmiş. Bugüne kadar kendisi nasıl mutlu olduysa müşterilerine de onu yaşatmış. İşinizi sevince ruhunuzu verince, müşteriyi kendi yerine koyunca yani empati yapınca bir başarı hikayesi ortaya çıkıyor. Müfit Hocamla, dostluğumuz sevgimiz yıllarca devam etmekte. Başarı hikâyesini hep takip ediyorum.

Dostlarımla ara sıra mekânını şereflendiriyor, hocamla hasbihal ediyoruz. Müfit hoca devamlı yeniliğin ve gelişmenin peşinde. Mekanı gezdirirken, yaptığı yenilikleri anlatırken gözlerinin içi parlıyordu, adeta yaşıyordu. Bir iddiasını ortaya koydu "İzmir'in en şık mekânıyız" diyor. Müfit hoca misafirleri ile tek tek özel olarak ilgileniyor. 40 yıllık masa kültürü ve tecrübesi ile özenle müşterilerini ağırlıyor. Personeli ile arasında kurduğu samimiyet ve sevgi, o enerji müşterilere pozitif yansıyor. Güler yüzlü personel işini sevgi ile yapınca kusursuz bir hizmet ortaya çıkıyor.

EN SEVİLENLER ARASINDA

BALIK MENÜSÜ çok özel. İşletmede çeşit çeşit soğuk mezenin muhteşem görüntüsü insanın iştahını kabartıyor. Biz buraya özgü olan mezelerden beyin salatasını çok beğendik. Sizin de tatmanızı öneririm. Kabaklı ceviz, köpoğlu, acılı ezmenin tadı nefis. Bol sarımsak ve süzme yoğurtlu ıspanak, acı biberli közde patlıcan ve tam yağlı beyazpeynir her masada bulunmalı. Mekana özgü Karşıyaka meze, kapya ve yeşil biber, yoğurt ve brokoli karışımlı enfes lezzet. Girit ezme çok farklı ve özel yapılıyor. İçerisinde Girit kabağı ve üzerinde kavrulmuş cevizle servis ediliyor. Cacıkları da süzme yoğurttan. Bol dereotu ve ince dilim taze soğanlı favaları harika. Sıcak ot tabağı buranın efsanesi. Ara sıcaklarda kaşarlı kasap köfte, kalem pirzola, paçanga böreği ve kaşarlı mantar yer alıyor. Süzme yoğurt yatağında tereyağlı çıtır levrek, kremalı ve levrekli şevketi bostan ve karidesli mevsimine göre özel ot çeşitlerinin yer aldığı ot tabağı nefis. Bu mezelerden sonra sıra etlere geliyor. Ana yemekte kuzu tandır var. Kuzunun ön kol etlerinden seçilip kesilerek bekletiliyor. Gerçekten çok başarılı bir sunum. İçi sulu ve yağı yerinde. Bol kekik yaraşıyor. İsterseniz biraz da pul biber ekleyin, tadına doyum olmuyor. Bugüne kadar birçok yerde kokoreç yemiş olabilirsiniz ama mutlaka 1912 Asmalı Karşıyaka'da tatmalısınız. Yakında servisi başlayacak... Arnavut ciğerinin ciğeri süt danasından. Çok iyi temizlenmiş ve çok temiz bir yağda tam kıvamında pişmiş. Bunların dışında ana yemekte et sote, sebzeli bonfile, antrikot, kuzu şiş, beğendili pirzola, kurban kavurma ve beyin tavayı deneyebilirsiniz. Tatlı olarak revani, Kemalpaşa, Çanakkale'nin peynir tatlısı ve sakızlı muhallebi bulunuyor.

Son söz; Bazen büyük iddialar ortaya koymadan da üretip insanlara hizmet edebilirsiniz. Yıllarca eğitimcilik yaptıktan sonra da bilgi, birikim, tecrübelerinizi kendi ortamınızda değerlendirebilirsiniz. Müfit Hocam da kendi değerlerini, kültürünü 1912 Asmalı ile yaşatmış. Lezzet dünyamıza kaliteyi, lezzeti zarafeti getirdiği için kendisini saygı ile selamlıyorum.