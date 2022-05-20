Romanya’daki kültür sanat elçimiz: Yunus Emre Enstitüsü

Romanya'nın başkenti Bükreş'te günlük Türkçe yayınlanan tek yabancı gazete olan Gazete Balkan'ın 17. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında uzmanlık alanım olan "Markalaşma ve Marka" konferansı verdim. Bu arada bir dizi etkinliklere katıldım, ziyaretler gerçekleştirdim.

Romanya'daki Türk İş adamları Derneği'ni (TİAD) ziyaret ettim, çalışmalarını başarılarını dinleyince mutlu oldum.

KARİZMATİK BAŞKAN

Burada Türkiye'nin uluslararası alanda bilinirliğini ve itibarını artırmak, dünyanın her yerinde Türkiye ile bağ kuran dost insan sayısını artırmak için kurulmuş, bu süreçte başarılı çalışmalar yapmış olan Yunus Emre Enstitüsü'nün Başkanı Mustafa Yıldız'ı makamında ziyaret ettim. Kurumun faaliyetleri ve amacıyla ilgili kapsamlı bilgiler aldım kendisinden... Yıldız duruşu ve tavrı ile temsil kabiliyeti yüksek, işini sevgi ile yapan, Türk kültürünü özümsemiş karizmatik bir Başkan.

2009 yılında faaliyetlerine başlayan Enstitünün yurt dışında 63'ten fazla kültür merkezi bulunuyor. Merkezlerde verilen Türkçe eğitiminin yanı sıra farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarıyla yapılan iş birlikleri ile Türkoloji bölümleri ve Türkçe öğretimi destekleniyor. Kültür ve sanatımızı tanıtmak amacıyla birçok etkinlik düzenleniyor, ulusal ve uluslararası etkinliklerde ülkemiz temsil ediliyor.

Türkiye'nin kültürel diplomasi alanındaki yüzü olarak faaliyetlerini sürdüren Enstitü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2023 yılında kültür merkezi sayısını 100'e çıkarmayı, Türkçe öğretimi ve kültür-sanat faaliyetleriyle dünya toplumlarının Türkiye'yi daha yakından ve doğru kaynaklardan tanımasını, kültürlerarası etkileşim temelli faaliyetlerle dünya kültür mirasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yunus Emre Enstitüsü, adını 13. ve 14. yüzyıllarda yaşamış bir Anadolu mutasavvıfı Yunus Emre'den almış.. En önemli özelliği, insanî değerleri, insan sevgisini ve toplumsal barışı temsil eden bir sembol isim olmasıdır. İnsan odaklı bir anlayışla hareket eden Enstitüye Yunus Emre isminin seçilmesi tesadüf değil... Çünkü Yunus Emre, şiirleriyle sadece Türkçe'nin gelişimine önemli bir katkıda bulunmakla kalmamış, aynı zamanda evrensel değerler üzerine inşa edilmiş felsefesiyle, hiçbir din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin insanoğlunun barış ve ortak değerler etrafında birlikte yaşamasını amaçlayan mesajlar vermiştir. Yunus Emre Enstitüsü tüm faaliyetlerinde bu temel felsefeyi gözetmeyi bir hedef olarak belirlemiştir.

TÜRKÇE ÖĞRETİYOR

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü, 11 yıldır yetişkin ve çocuk grupları olmak üzere yüz yüze ve çevrim içi çok sayıda Türkçe kursu veriyor. Bunun yanı sıra ebrudan cam üfleme sanatına, konferanslardan çalıştaylara, çocuk korosundan okçuluğa kadar birçok kültür-sanat faaliyeti gerçekleştiriyor. Mustafa Yıldız, "Enstitüde halka açık Türkçe kursları bulunduğu gibi yaklaşık 2 yıldır devam eden Kamu Çalışanlarına Yönelik Türkçe Öğretimi Projesi de bulunuyor" dedi.

Türkçe Öğretimi Projesi kapsamında Romanya'da kamu kurumları, belediyeler ve yabancı diplomatlara Türkçe kursları veriliyor. Romanya ordusu, polis ve jandarma teşkilatı çalışanlarıyla üst düzey idarecileri kapsayan projede her yıl yaklaşık 2 bin kişi Türkçe öğreniyor.

Romanya'nın eski Başbakanı Victor Ponta da özel olarak Türkçe kursu alanlar arasında... Yıldız, "Bu kursları bizzat ben veriyorum" diyor. Enstitü ve RTÜK işbirliğinde düzenlenen Dijital Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı programında da sayın Ponta'nın konuşmasını Türkçe yapmasının bizleri gururlandırdığını da belirtmeden geçmeyelim.

Son söz; Anadolu'nun önemli medeniyetlerine sahip çıkan ve bu toprakların kültürel mirasını dünyanın farklı yerlerine taşımaya çalışan Türkiye'nin Bükreş'teki sesi olan Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe'nin kadim sesinin dünyaya duyurulmasında, tarihî ve kültürel mirasımızın tanıtılmasında önemli bir görev üstlenmiş... Bir Türk olarak gurur duydum, mutlu oldum.