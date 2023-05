Zamanın durduğu sahilde lezzet keşfi

Urla hem son yıllarda açılan nefis 'şef restoranları', 'sıfır atık mutfakları', 'tarladan sofraya konsepti' ve de yerel lezzet mirasını sunan geleneksel restoranları ile son yıllarda Türkiye'nin önde gelen gastronomi üssü oldu. Bu hafta lezzet durağımız, Türkiye'nin incisi İzmir'in en güzel doğasıyla, dokusuyla, dingin, mütevazı, sakinliğin, huzurun son noktası, son dönemde dünya starlarının da tercihi olan Urla.Urla'nın Özbek köyü Akkum sahilinde çok özel bir yer olan Urla'nın İzmir'in simge mekanlarından Akın'ın Yeri'ndeyiz. 50 yılı aşkın bir geleneğin kültürün tarihin adı olan kurulduğundan bu yana 'huzur ve lezzetin buluştuğu yer' sloganıyla hizmet veren Akın'ın Yeri'nin müdavimleri arasında tanınmış iş insanları, siyasetçiler, sanat, magazin ve spor camiasının önde gelen isimleri bulunuyor. Urla Özbek, güler yüzlü güzel insanların huzur içinde yasadığı cennetten bir köşe sanki. Zaman asılı kalmış, hayat akmıyor. Akın'ın Yeri Urla merkezin dışında, Özbek Köyü'nün limanında yer alıyor, Urla'ya yaklaşık 10 km uzaklıkta. Güzel, sakin bir sahil olan Özbek limanında biraz gezinip, sonrasında balık ziyafetine oturulduğunda keyifli bir günün finalini muhteşem lezzetlerle yaparsınız. Rahmetli Akın Kuşcan'ın sıfırdan yaratıp Türkiye'nin sayılı balık restoranlarından birine dönüştürdüğü eşsiz bir lezzet durağı Akın'ın Yeri. Günümüzde bayrak, oğulları Mehmet ve Himmet ileeşlerinde. Bu lezzeti tatmak için oldukça dar, yer yer bozuk, kıvrımlı (ve geceleri kapkaranlık) bir yoldan geliyorsunuz.Ama gerek lezzetler gerek güler yüzlü hizmet, tüm yorgunluğunuzu alıyor ve buradan inanılmaz mutlu ayrılıyorsunuz.Yarım asır önce, derme çatma bir barakada başlayan lezzet yolculuğu bugün, Avrupa standartlarında hizmet ve kaliteye sahip. Marka olmak için bütünsel bir kalite anlayışına standardizasyona ve sürdürülebilirliğe sahip olmak gerekir. Her zaman taze deniz ürünleri ve birbirinden leziz mezeleriyle artık bir marka haline gelmiş olmasının sırrını daha ilk adımınızı attığınızda hissediyorsunuz. Buram buram aile sıcaklığı, birlik-beraberlik ve sevgi paylaşımı sizi sarıp sarmalıyor. Sanki lokantaya değil de bir eve gelmiş duygusuna kapılıyorsunuz. İlk girişte kapıda bir müşteri olarak değil, konuk gibi karşılanıyorsunuz.Ailenin kadınları mutfakta kendilerine pişirir gibi yemek yaparken, erkekler de arı hızı, karınca titizliğiyle sunumunu üstleniyor.Sevgi ve paylaşımın sonucu ortaya çıkan lezzetler, "Sanki anne eli değmiş" dedirtiyor.Akın'ın Yeri sevgi ve saygı temeli üzerine inşa edilmiş tam bir aile işletmesi.Yaz-kış açık olan mekan, Türkiye'nin seçkin gurmeleri ve medya tarafından yapılan organizasyonlarda birçok ödüller kazanmış bir işletme. Biri şömineli, diğeri akvaryumlu kapalı iki salon ve yazlık bahçeden oluşan 350 kişi kapasiteli mekan ne salaş, ne lüks, orta karar bir yer. Ancak her zaman son derece temiz ve hijyenik.Ege'nin en özel ve taze deniz ürünleri ile otları burada. Balık lokantasının kalitesi her şeyden önce tezgahından belli olur.Akın'ın Yeri'nin tezgahı her zaman göz kamaştırıyor. Çeşit olabildiğine zengin ve her şey taze. Mezeler ve ara sıcaklar da çok özel. Önden gelen yeşillikler ve otlar ise taptaze ve lezzetli. Seçim yapmakta zorlanacağınızı düşünüyorum. Dolayısıyla her gidişte farklı lezzetleri tatmakta yarar var. Restoranda sipariş verme şekli tezgâhın başına geçip istediğin balık, deniz mahsullü ve mezelerini seçtiğin ve masa numaranı söylediğin bir sistem şeklinde.Biz de tezgah başına geçtik. Hem balık tezgahından hem de meze dolabından bol bol çeşit denedik: çilek barbun, kalmar dolması, bebek kalamar ızgara, istridye, jumbo karides, şişte sardalya, balıklı pazı dolması, ahtapot ızgara, Ege otları, marine levrek ve hamsi... Lezzetlerin hepsi tazecikti, özellikle çilek barbuna ve kalamar dolmasına bayıldım. Menülerinde her yerde olmayan özgün çeşitlerinin olmasına ayrıca bayıldık. Günlük olarak mezattan alınan balıklar, mavi kuyruklu karidesler, kalamarlar, ahtapotlar, istiridyeler, aquadisler...Mezeler ve ara sıcaklar da çok özel. Özbek zeytini, radika, turp otu, rezene, kuzukulağı, yerelmalı süzme yoğurt, ahtapotlu şevketibostan, kırmızı soğanlı fava, sıcak ot tabağı, Ata meze, Akın meze, cevizli çıtır kabak, sardalya şiş, pazıya sarılmış deniz mahsullü dolma, ahtapotızgara, kalamar dolma, istiridye, şarap soslu aquadis, fırında sübye, fener kavurma, otlu levrek lokum, çıtır barbun, ızgara granyoz vs... Tatlı olarak ise katmer, bal badem, kaymaklı ayva tatlısı.Dolayısıyla her gidişte farklı lezzetleri tatmakta yarar var. Lezzet-kalite dengesine baktığınızda rakamlar kabul edilebilir.Sizin de aradığınız yenilikçi, ezber bozan, en iyi malzemelerle çalışıp dur durak bilmeden ortaya başka yerlerde olmayan bileşim ve lezzetler çıkaran bir mekan ise "Mutlaka deneyin" derim.Mehmet ve Himmet Kuşcan kardeşler, müşterilerden gelen istek üzerine lokantanın hemen yanında yine babalarının adıyla önceki yıl bir de butik otel açmışlar.Burası 5 yıldızlı otel standartlarında bir tesis. Tamamı deniz manzaralı 12 odası var. Dekorasyonundan malzeme seçimine kadar her şeyiyle bizzat ilgilenmişler.Kaliteden burada da taviz vermemişler.Küçük ama inanılmaz keyifli bir yer olmuş. "Yıllardır geç saate kalan misafirlerimizin yaşadığı konaklama ihtiyacını karşılarken Özbek turizmine de katkı sunmayı hedefledik" diyorlar.