Ege ve Malatya mutfağı Alaçatı’da buluştu

Ege’nin ot kültürü ile Anadolu’nun et kültürünü birleştiren oğlak etli Şevket-i Bostan, enginar beğendi, Kafkas kebabı, kuzu etli keşkek gibi farklı lezzetleri bir arada tatmak isteyenler rotayı Alaçatı’ya çevirebilir.

Masmavi denizi, pencerelerinden begonviller sarkan Arnavut kaldırımlı evleriyle masalların şirin kasabasıdır Alaçatı. 1800'lere dayanan tarihî dokusuyla sadece İzmir'in değil, dünyanın da en güzel yerlerinden biri olarak adlandırılır. Bugünkü lezzet durağımızda son yılların en nezih ve popüler tatil beldesi Alaçatı'nın yılın 365 günü açık simge mekanı Avrasya Lokantası'ndayız. Ege Bölgesi'ne has zeytinyağlı lezzetler ile birlikte ocakbaşı pide ve et çeşitlerini de tadabileceğiniz restoranın yemeklerinin sergilendiği vitrin adeta görsel bir şöleni andırıyor.

Malatya'da öğrendiği Anadolu mutfak kültürünü, Ege Mutfağı ile harmanlayan Mustafa Usta'nın farklı lezzetler yaratmakta ve sunmakta üstüne yok. Günümüzde artık kaybolan lezzetleri ortaya çıkarmayı kendisine misyon edinen Mustafa Usta esnaf lokantası çizgisini de kaybetmiyor. Bazı mekanlar kişiler vardır o bölge, yer ile bütünleşir o yöresinin markası simgesi olur. Avrasya Lokantası sahibi ve aşçısı Mustafa Dumanlıdağ da Alaçatı ile bütünleşmiş simgeleşmiş isim ve mekandır. 3 çeşit yemek yaparak başladığı restorandan bugün yüzün üzerinde yemek sunumuyla Alaçatı'nın gözde lezzet duraklarından birisi olmuş. Yetişme aşamasından mutfağına gelene kadar tüm ürünlerini dikkatle takip eden Mustafa Dumanlıdağ; Ege'nin en taze, en lezzetli mahsullerini seçiyor ve ortaya her gün yenilenen bir menü çıkarıyor. Bu menünün içinde özgün tatlara yer vermeye de özen gösteriyor. Alışılagelmiş tariflerin dışına çıkan Mustafa Dumanlıdağ, farklı lezzetleri bir araya getirerek müşterilerine yepyeni tarifleri deneyimleme fırsatı sunuyor. Bu da demek oluyor ki Avrasya Lokantası'nda benzerine rastlayamayacağınız yemeklerle karşılaşmak mümkün.

DOĞU BATI SENTEZİ

Marka, üç bileşenin ürünüdür; mirası ve kalıcı gelenekleri karakteristik davranış tarzı ve kültürü, gelişiminin sürekliliğini sağlayan rüyasıdır. Marka aynı zamanda örgütün kurumsal değerlerini ve kültürünü de yansıtır. Son olarak, ama en az diğerleri kadar önemlisi marka, işletmenin gerçekleştirmek için yola çıktığı rüyayı anlatır. Babasının izinden, ondan aldığı lezzetli elin, aşkın sevdanın peşinden giden bir isim Şef Mustafa Dumanlıdağ... Bir rüyanın peşinde yola çıkan, Alaçatı sevdalısı, Alaçatı'nın gurme turizm merkezi olması, zengin coğrafi konumunun avantajlarını kullanması, Alaçatı kent kimliğini tanıtmak için çalışan, aşçılık sektörüne ömrünü veren marka bir isim Avrasya Lokantası'nın sahibi, aşçısı, her şeyi. Aslen Malatyalı olan Mustafa Dumanlıdağ, meslek hayatına küçük yaşlarda başlamış.

Aşçı olan babasının yanında yetişen Dumanlıdağ, babasından öğrendiği Türk Mutfağı kültürünü bugünkü kuşaklarla yaşatmaya çalışmaktadır. Okulundan değil ama mutfağından yetişip 30 yıllık yemek tecrübesini Malatya'dan Alaçatı'ya taşıyan şef Mustafa Dumanlıdağ'ın 12 yıl önce hizmete açtığı Avrasya Lokantası Türk mutfağındaki doğu-batı sentezinin en güzel örneklerinden biri olarak deneyimli kadrosu ile 12 ay hizmet veriyor.

KEŞKEKTEN KEBABA

Yemeklerinde daima Ege'nin ot kültürü ile Anadolu'nun et kültürünü birleştiren oğlak etli Şevket-i Bostan, enginar beğendi, Kafkas kebabı, kuzu etli keşkek gibi doğu ile batının çok farklı lezzetlerine imza atan Avrasya Restoran'da ceviz tatlısı, enginar tatlısı, dilim kabak ya da yaprak kabak şeklinde farklı konseptlere sahip tatlılar da bulmak mümkün. Restoranda yöresel yemeklerden ve Ege mutfağından asla vazgeçilmiyor. Malzeme konusunda da çok seçici olduklarını belirten Mustafa Usta "Haftanın dört günü bizzat pazara giderim. Yemeklerde konserve kesinlikle kullanmayız. Etin kalitesine çok önem veririz" diyor.

GURME TURİZM MERKEZİ

Çeşme ve Alaçatı'da turizm sezonunun kısalığına karşın 365 gün hizmet veren Avrasya, Alaçatı'nın gurme turizm merkezi olması gerektiğini belirten Mustafa Dumanlıdağ, "Zengin coğrafi konuma sahip olan Alaçatı'da her türlü ot, zeytin, sakız koyunu, keçi peyniri ve daha bir çok doğal besin bulmak mümkün. Buraya gelen insanlara yörenin yemeklerini yedirmek istiyorum. Zira buraya gelen yerli yabancı herkes kentin kimliğini tanımak istiyor. Biz sıcak bir ortam yaratarak insanları burada tutmak istiyoruz" diyor.

SON SÖZ; Mutfak kültürümüze gastronomimize yeni bir bakış açısı vizyon ortaya koyarak Anadolu ile Ege mutfağını buluşturarak enfes bir lezzet ortaya çıkaran Şef Mustafa Dumanlıdağ'a ve Avrasya ailesine teşekkür ediyorum. Marka ve lezzet yolculuğunda başarılar diliyorum.