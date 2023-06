Ormandan tabağa sürdürülebilir Urla lezzetleri

Naif, nostaljik ve doğal keşifler sunan tarihi Urla kasabası, sahip olduğu güçlü gastronomi turizmini günden güne parlatan yarımadanın sunduğu güzelliklerle büyülemeye gelişmeye Türkiye'nin yıldızı olmaya devam ediyor. Bu hafta lezzet durağımız Türkiye'nin incisi İzmir'in en güzel doğasıyla, dokusuyla, dingin, mütevazı, sakinliğin, huzurun son noktası son dönemde gastronomi destinasyonu olan Urla'da Hiç Lokanta'dayız. Urla'nın gastronomi üssü ve destinasyonu olmasında büyük katkısı olan 'sıfır atık mutfakları' ve de 'ormandan tarladan sofraya konsepti' ile yerel lezzet mirasını sunan geleneksel restoranlarından birisi.160 yıllık tarihi taş binası, modern bir mimari anlayışla uygulanan uzun ve incelikli bir restorasyon sonucu yeniden kültürel ve sosyal değişimlere şahitlik etmiş Sanat Sokağı'nın tam merkezinde.. 2018 yılında açılan Hiç Lokanta ile 'Yenilebilir Orman' prensibiyle, doğadan topladığı ürettiği tüm organik ürünlerle hazırlanan, yerel tatların yalın yöntemlerle 'Yeni Urla Mutfağı' adı altında en son teknolojik donanımla yorumlandığı birlokanta. Urla'da 2400 dönüm arazide 60.000 zeytin ağacına yuva Organik Zeytin Ormanı ile gıdanın geleceğini bir bütün olarak gastronomi deneyimi ile tasarlayan bir eko-sistem. 2011 yılında Duygu Özerson Elakdar ve Taha Elakdar çiftinin Urla'ya yerleşerek zeytin ormanını devralmalarıyla başlayan serüvenin ilk meyvesi bugün Amerika Whole Foods Mağazalarına kadar uzanan Ödüllü zeytinyağının doğmasıyla devam etmektedir.Öyle saftır ki zeytinyağı; aslında Hiçtir. 'Hiç' bir ek istemez, süsleme kabul etmez, olduğu haliyle tüm doğanın gerçekliğinin aynasıdır.2400 dönüm arazide sadece zeytin yetişmiyor 30 farklı çeşit aromatik tıbbi bitki yetişiyor. Bu bitkileri sofraya taşıyarak Urla mutfağının markasının ortaya çıkması ve ilçenin bir gastronomi destinasyonu olması için çalışmışlar. Mevsime göre değişen menüsünü ortak akılla yaratan ve şarküteriden ekmeğe tüm ürünlerini kendi üreten bir mutfağı var.Hiç Lokanta'da öğlen ve akşam servisi bulunuyor. Hafta sonları farklı kahvaltı konseptleri var. İlk yıllarda Pazarsofrası kurmuşlar. 2 yıl sonra farklı bir kahvaltı sofrasında tamamen kendi üretimleri marmelatlar, şarküteri reçeller ve peynir çeşitleri ile çok keyifli bir aile masası kurmuşlar.Bu yıl da lokantada yiyebileceğiniz hem kahvaltı hem yemek Rula adını verdikleri mevsim sebze ve otları ile kendi şarküteri ürünleri ile yaptıkları özel bir lezzet.Dana jambonlu, rezeneli çeşitleri bulunmakta. Fermantasyona çok önem veriyorlar.Başlangıçlar Peynir Tabağı; Bergama tulum, Kars gravyeri, Aydilge, Erzurum çeçil, ev yapımı kopanisti, kayısı macunu, hünnap chutney, ceviz, biscottiler.Hiç mutfak üretimi et şarküteri tabağı, füme tırsi, kılıç balığı pastırması, Hiç orman salatası, siyah nohut humusu, dry aged pancar dilimleri, isli levrek ezmesi, ısırgan otu çorbası, taş fırında ekşi maya ekmek. Mekanın spesiyallerinden Orman Salatası'nı denemenizi tavsiye ederim. Yenilebilir 8- 10 çeşitaromatik tıbbi bitkilerle poşe armut, turşulanmış enginar veya mevsiminde kavunla servis edilmekte mutlaka denemenizi tavsiye ederim.Pancar ketçabı, isli hardal, yaban mersini peyniri, vegan ayçekirdeği peyniri inovasyonda çıta atlamış.Kokoreçi tamamen kendileri yapıyorlar, sunum cezbedici. Uzun pişmiş keçiyi mutlaka deneyin.Olgun yaştaki erkek keçi kullanılmış. Kuzu tandır gibi ama müthiş bir lezzet. Fermente koruk kullanıyorlar ve fırında yapıyorlar. Şef Ekin Can Kün bilgili, araştırmacı, mutfakta harikalar yaratıyor. Kaliteli zeytinyağı yemeklerin çehresini değiştiriyor, soslar çok ilginç ve başarılı.Ana yemekler; Taş fırında dana incik, uzun pişmiş ayva çarpması, çıplak ateşte rezene, orman otları, siyah pirinç, yabani sakız sosu, ekşi mayadan isli ekmek dolması, uzun pişmiş keçi tajin; hardal otu taze bakla kavurması, atıksız havuç sosu.Josper ızgarada kuzu sırt, dolgulu taze makarna, vegan kase, josper ızgarada ahtopot, ev yapımı pırasalı dana/ kuzu sosis.Toprağımız tatlısını da mutlaka denemelisiniz. Özel bir lezzet. Zeytin ormanı toprağı dokusunda yoğun çikolata, bereketi simgeleyen tuz, erken hasat zeytinyağı ve mevsimin yenilebilir çiçeklerle servis ediliyor.