Sanat galerisinde İzmir kahvaltısı

İzmir, 8 bin 500 yıllık tarihi, 36 uygarlığa ev sahipliği yapmış zengin coğrafyasıyla olağanüstü bir mutfak kültürüne sahip olan, Batı Anadolu'nun kadim kentlerinden biridir.Tarih boyunca Doğu Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri olması dolayısıyla ticari, sosyal ve kültürel alışverişin en hareketli mekânlarından birisi olmuştur. İzmir'in, yaklaşık 2500 yıllık merkezini oluşturan, 2020 yılının Nisan ayında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne dâhil olan İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı İzmir kent merkezinin tarihi ticari odağı olarak kent kültürünün sürdürülebilirliğinde önemli bir role sahiptir. Bu hafta lezzet durağımızda İzmir'in en eski otellerinden biri olan Atlas Oteli var. Otelin mutfağı da Ege'ye özgü lezzetleri barındırıyor.Atlas Otel'in yöresel kahvaltısına otel müşterisi olmasanız da gelebiliyorsunuz.Daha sonra yürüyüş mesafesinde İzmir'in tarihi değerlerini ziyaret edebilirsiniz.Aslına uygun restore eden oteli Muzaffer Tağıl ve eşi Bircan Tağıl işletiyor.Kahvaltıda İzmir'in kültürü yansıtılıyor.İzmir'in gevreğini, boyozunu, Bergama tulumunun en iyisini, en özelini sunuyorlar. Seferihisar'ın ata tohumundan karakılçık buğdayındanyapılan meşhur karakılçık ekmeği veriliyor.Aynı zamanda Türkiye'nin yöresel ürünleri de kahvaltısında sunuluyor.Kilis'ten zahter, Trabzon'dan bal, Afyon'dan sucuk geliyor. Misafirlere Muzaffer beyin annesinin Çeşme'deki bahçesinden gelen limonlarla yapılan limonata ikram ediliyor. Annesinin kendi elleriyle yaptığı çilek reçelinin de tadına doyum olmuyor. Ege otlarını Ege'ye özgü ürünlerin kullanıldığı gözlemeler de otel mutfağında pişiriliyor.Ege otlu peynirli ve patatesli gözleme çeşitleri çok seviliyor. Zeytinyağı Ayvalık'tan geliyor. Muzaffer bey çilek almak için özel Menemen Emrialem'e gidiyor. Otelin kahvaltısında menemen verilmekte, Siirt'ten gelen otlu peynirle yapılan yumurtalı peyniri tatmanızı tavsiye ederim, sucuklu yumurta ve lavaş pizza da kahvaltıda sunulanlar arasında. Gruplara istek doğrultusunda akşam yemeği veriliyor. İzmir'in meşhur sokak lezzetleri olan meşhur kokoreci, meşhur söğüşünü sunuyorlar. Otelde akşam yemeklerinde gruplara daha çok et, köfte ve çorba çeşitleri sunuluyor.