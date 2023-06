Tarihi Sigara Fabrikası kültür sanat üretiyor

Geçen hafta Türkiye'nin zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtmayı amaçlayan Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası'ndaki etkinliğe katıldım.Benim açımdan çok duygulu eski anılara gittiğim bir etkinlik oldu. Uzun yıllar sosyal tesis yöneticiliğini yaptığım kurumun kültür ve sanat fabrikası olmasına çok sevindim.Yaklaşık 40 yıllık tarihiyle endüstriyel miras olan Alsancak Tekel Fabrikası, benim ve tüm Tekel mensuplarının İzmirlinin belleğinde önemli yere sahiptir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun olarak özgün malzemeler kullanılarak restorasyon ve renovasyon çalışmaları sonucunda İzmir Kültür Sanat Fabrikası olarak 29 Nisanda açılışı gerçekleşen tesis, bu kez kültür ve sanatın üretildiği bir fabrika olarak halkımızın hizmetine sunuldu.Mutfak kültürü, bir toplumun kendisini ve yaşama tarzını ifade şekillerinden biridir. Kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bir disiplin olan gastronomi kısaca mide bilimi olarak tıp alanında kullanılır. Ancak gastronomi ve mutfak bir araya gelince milletlerin mutfak kültürlerini yansıtır. Gastronomi denince akla her zaman yemek pişen yer ve yöre geliyor ancak bunun çok daha ötesinde bir şey gastronomi. Mutfak Kültürü ve gastronomi, kültürlerin toplumların birleştirici bir unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Yemek kültürü, sofraların etrafında birleşen insanları yakınlaştırıyor. Ortak bir dil konuşmalarını ve kültürlerin kaynaşmasını sağlıyor. Farklı mutfak kültürlerinin harmanlanması (füzyon mutfak) sonucu modern mutfakların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu kapsamda İzmir'de de hafta boyu gerçekleştirilen etkinlikler, kente özgü yiyeceklerin tanıtıldığı stantlarda çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.Programda lise öğrencileri tarafından hazırlanan Maraş tarhana çorbası, İzmir Ticaret Borsası ve İzmir Aşçılar Derneği'nce hazırlanan enginarlı pilav, İzmir Ticaret Odası tarafından ikram edilen İzmir lokması ve İzmir gevreği konuklara sunuldu. Ayrıca açılış programı kapsamında; Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenleri koordinatörlüğünde Adıyaman yöresinin Gül Şerbeti ve İzmir'in bilinen lezzetlerinden Sübye sunumu gerçekleştirildi. Öte yandan kurulan stantlarda katılımcılara Mastabe, Türk kahvesi, vişne şerbeti dağıtıldı. Her yaştan ziyaretçisini kültür ve sanatla buluşturmayı hedefleyen İzmir Kültür Sanat Fabrikası 20 bin m2 lik kapalı alan ve yaklaşık 9200 m2 lik peyzaj alanına sahiptir. İzmir Kültür ve Sanat Fabrikasının genç dinamik başarılı Müdiresi Şirin Ertem'in heyecanı enerjisini mutluluğunu hissediyorsunuz anlatırken adeta yaşıyor Ertem "Açılalı henüz çok kısa bir zaman olmasına karşın 3 haftalık bir zaman diliminde100'e yakın etkinlik ve 50.000 in üzerinde ziyaretçimizi ve konuklarımızı ağırladık. Hemen hepsinden aldığımız güzel ve olumlu geri dönüşler neticesinde İzmir'in Kültür, Sanat ve Sosyal anlamda büyük bir ihtiyacı karşıladığını bize göstermiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın vizyonu ve projeksiyonuyla hedeflediğimiz bu tablonun gerçekleşmiş olmasının bizler için ayrıca memnuniyet verici olduğunu mutlulukla ifade etmek isterim.Her yaştan ziyaretçilerimiz, İzmir'in kültür ve Sanat hayatına yöne veren nitelikteki etkinliklerimizi "izmirkültürsanatfabrikası.gov. tr" adresinde yer alan web sayfamızdan ve yine aynı isimle sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirler" dedi.Son söz; Tüm Bu zengin içeriğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından İzmir'imize kazandırılan ve Kentin yeni cazibe merkezine haline dönüşen bu büyük eserin İzmir halkına ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, emeği geçenleri kutluyorum.