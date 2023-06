Kaz Dağları’nın kekik kokulu lezzetleri

Balıkesir'de kendi ellerimizle topladığımız kekiklerin distilasyonunu yapıp bol aromalı lezzetleri tattığımız kekik hasadı etkinliği bu yıl Güre'de ilk kez yapıldı.Ülkemizin akciğeri konumunda olan, doğal güzelliği ve zengin bitki örtüsü ile dikkat çeken Kaz Dağları, Alp Dağları'ndan sonra en yüksek oksijen miktarını içeren bölgedir. Havası, termal suları, tarihi ve doğal zenginlikleriyle büyük ilgi gören Kaz Dağları'nın Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre bölümünde yılın ilk kekik hasadı yapıldı. İsmini Kaz Dağları'nın en yüksek zirvesinden alan 1774 Kazdağı Termal Butik Otel'in sahibi Avukat Hasan Demiraslan'ın düzenlediği kekik hasadı etkinliğine katılan misafirler, Kaz Dağları'nda trekking yaptıktan sonra efsane köy Kavurmacılar'da sepetlerini topladıkları kekiklerle doldurdu.Çayı, suyu, yağı ile şifa kaynağı olan, reçeli hatta tatlısı bile üretilen kekikler daha sonra otelin bahçesinde düzenlenen Workshop'ta geleneksel distilasyon yöntemiyle işlendi. Kekik ile yapılan eşsiz lezzetleri tatma fırsatı yakalayan gruba, gastronomiye ilgisini her fırsatta vurgulayan ünlü oyuncu Açelya Akkoyun da katıldı.Bu yıl ilk kez düzenlenen kekik hasadına ben de katıldım. Kekiği ile ünlü Kaz Dağları'nda kekik topladım, kekik suyu ve yağı çıkarımı distilasyon işlemine katıldım ve kekikli lezzetlerin tadına baktım. Meşhur Balıkesir kahvaltısını tattım. Dünyanın en zengin oksijen deposu Kazdağlarında doğanın temiz havanın tadını çıkardım.Başarılı hukuk yaşamı, siyasetçiliğin yanı sıra turizmci kimliğiyle de fark yaratarak bir hayalinin peşinden giden Hasan Demiraslan, ilkini gerçekleştirdikleri kekik hasadı etkinliğinin geleneksel hale getirilmesi için çaba sarf edeceklerini dile getirdi. 3 yıldır zeytin kırma, zeytin toplama, zeytinden tatlı, sabun yapma etkinlikleri yapan Demiraslan çifti, bu kez de kekik hasadı etkinliğine imza attı. Demiraslan, "Balıkesir kahvaltısında sunduğumuz zeytin, zeytinyağı, peynirler, tereyağı ve şarküteri ürünleri tamamen bölgemize özeldir. Üç yıldır düzenlediğimiz zeytin hasadı etkinliğimize eklediğimiz kekik hasadını da her yıl geleneksel olarak gerçekleştirmeyiarzuluyoruz. Bugün ikram ettiğimiz kekikli baklavamız da inşallah geleneksel tatlılarımız arasındaki yerini alır" dedi. Burada "Afiyet olsun, israf olmasın" sloganı ile kahvaltı için isteklerinizi formda işaretliyorsunuz, istediğiniz ürünleri enfes deniz ya da orman manzarasında odanızın balkonunda veya otelin restoranında yiyebiliyorsunuz.Balıkesir kahvaltısının en önemli özelliği bütün ürünlerin Balıkesir yöresine ait olması. Çoğunluğu kendi üretimleriolan ürünlerin bir kısmını yörenin en meşhur yerlerinden alıyorlar. Kahvaltıda yemiş olduğunuz ürünlerin çoğu otelin hobi bahçesinde üretiliyor.Yumurtalar kümeslerinde yetiştirdikleri tavuklardan, yeşillikler, sebzeler, hobibahçesinden. Bigadiç ilçesinden alınan ve benim memleketim olduğu için her gittiğimde aldığım meşhur tahin helvası, Osmanlı küflü peyniri ve taze loruna bayıldım. Özellikle Osmanlı küflü peynirini denemenizi tavsiye ederim. Kahvaltıda Edremit'in coğrafi işaretli çizik zeytini, kendi ürettikleri meşhur zeytinyağı harika. Kahvaltıda ayrıca ıtır reçeli (Bölgeye özgü aroma terapik bitki Ege ve Akdeniz bölgesinde yetişiyor.) kekik reçeli, bölgenin Kalım köyünde özel olarak ürettirdikleri pekmez ve tahin, peynir tabağında ayrıca kekikli sepet peyniri, tulum ve üç çeşit sütten yapılan beyaz peynir, söğüş tabağı, pişi ve bölgenin sucuğunu tadabilirsiniz. Yani Balıkesir Kahvaltısı size yöresel bir lezzet şöleni yaşatacak.Menü her akşam değişiyor. Biz, misafir olduğumuz akşam kekikli çorba ile başlangıç yaptık. Zeytinyağlılarda yoğurtlu semizotu, deniz börülcesi, kök salata ve levrek marin vardı, kök salatayı çok beğendim değişik lezzet.Ana yemekte ekşili ot, kinoa ve mantarlı pilav ile servis edilen kekikli levrek lokum değişik bir lezzet olmuş.Ana yemekte daha çok Balıkesir'in meşhur kuzusundan yapılan kuzu etli menüler tercih ediliyor. Balıkesir kuzusunun lezzeti de bu dağlarında yetişen kekikten geliyor. Tatlı olarak Balıkesir'in benim de çok sevdiğim meşhur höşmerim tatlısı ve kekikli baklava vardı. Kekikli baklava meşhur Güllüoğlu Baklavaları tarafından 1774 Termal Butik Otel için özel olarak üretilmiş.