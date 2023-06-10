Ege zamanını yaşatan lezzetler

u hafta lezzet rotamız yine Urla, çünkü şimdi tam Urla zamanı.Urla son dönemin en popüler bir gastronomi destinasyonu, müthiş gelişmeler var. Bizde bu gelişmelere, güzelliklere kayıtsız kalamıyor, lezzet rotamızı Urla'ya çeviriyoruz.Şehirden kaçışların en huzurlu ve en dingin adresi Urla... . Benim de çok sevdiğim Urla'nın en güzel yeri olan, Balıkçı barınağının da bulunduğu iskele bölgesi. Urla'ya gelen ziyaretçilerin de ana uğrak yeri . Klazomenai Antik Kentine ve Karantina adasına yakınlığı, iskele bölgesinin turistik merkez olmasında büyük etkisi var.Bu hafta lezzet durağımız İzmir'in doğasıyla, dokusuyla, dingin, mütevazı, sakinliğin, huzurun son noktası, son dönemde dünya starlarının da tercihi olan Urla İskele'de Yosun Balık. En taze deniz ürünlerinin, yakamozlar eşliğinde servis edildiği mekan, Urla'nın eşsiz ve kadim kültürünün izlerini taşıyor.Bayram Kama... 50 yıllık restoran işletmeciliğinin bütün kademelerinde çalışmış. Ömrünü bu sektöre adamış.17 yaşında başladığı bu meslekte Urla İskele'de şimdi Yosun Restoran ve Ayana Yosun iki mekanla hizmet veriyor.Baba Bayram Kama 1980'li yıllarda ilk Alsancak'ta çorba tandır işi ile ilk mekanını açmış. Sonra 10 yıl Marmaris'te dünya mutfağı üzerine iki katlı güzel bir mekanın işletmeciliğini yapmış.1995 yılında yolu Urla'ya düşmüş.Ortakları ile birlikte şimdi Urla iskelede sevgili dostum Oğuz Özer'in işlettiği Urla iskelenin simge mekanlarından Urla Yengeç'i işletmişler. 2004 yılında ortaklık bitince Yosun Urla'yı kuruyorlar.Urla iskelede 2 mekanla ilerlerken şu anda bayrağı genç, dinamik, eğitimli adeta bu işin içinde doğan oğulları Erkan ve Mehmet Ali Kama kardeşlere devrediyor. Urla İskelenin tarihi binalarından 120 kişi kapasiteli mekan denizin kenarında. İskelenin o muhteşem manzarasına hakim denizin iyot kokusunu alıyorsunuz."Neden Yosun'un tercih etsinler?" diye sorduğumda mekanın 2. kuşak genç dinamik temsilcisi Erkan Kama, "Babadan devraldığımız iş disiplinini işimize olan sevgimizi devam ettiriyoruz.Yılların tecrübesini geliştirerek yeni lezzetler ortaya çıkarıyoruz. Tazelik kalite ve hijyenden asla taviz vermiyoruz.El lezzetine önem veriyoruz, yıllardır aynı ustalarla birlikteyiz, çalışanlarımızın en azı 10 yıldır bizimle birlikte.Müşterilerimizin yarısından çoğu müdavim" diyor.Yosun Restoran'da, Birbirinden lezzetli deniz ürünleri var. Ege'nin ünlü otları ile birlikte enfes lezzetler ortaya çıkarıyorlar. Ürünlerini balıkları mezatlardan (Çeşmealtı, Özbek) alıyorlar.Otları, sebzeleri kendileri alıyorlar. İthal ürün değil yerli ürün kullanıyorlar. İstiridye, kalamar, ahtopot gibi mezelerin yanında, trança dahil balığın her türlüsü mevcut. Meze çeşitlerini saymakla bitmiyor. Hamsi salamura, levrek marin, deniz mahsullü salata, peynirli kuru domates, yoğurtlu patlıcan, peynirli Girit denenmeli. Mekanın spesiyallerinden olan Ahtapot karpaçyo, erikli enginar, nar ekşili patlıcanını ve yosun meze de benim önerdiklerim. Erikli enginar çok değişik farklı bir lezzet çok başarılı.Enginara erik çok yakışmış özel bir sosla servis edince tadına doyum olmuyor.Ara sıcaklar; öncelikle mekanın spesiyallerinden ve ilk kez burada yapılan deniz mahsullü eriştesini denemenizi tavsiye ederim. Ustalık budur diyorsunuz, havyarlı erişteyi de deneyebilirsiniz. Deniz mahsullü şevketi bostan, balık tandır, balık kokareç, karides mantı, levrek lokma, şarap soslu sübye, fesleğenli levrek, balık kavurma, ot kavurma, deniz mahsullü börek ve kalamar ve karides çeşitlerini tadabilirsiniz.Balık restoranlarının sınavı kalamarının lezzeti ve kalitesinden belli olur ustalık buradadır. Kalamar yerli çok usta bir el yapmış harikaydı bayıldım.Mekanın çok farklı ve özel lezzeti başka yerde bulamayacağınız elmalı ahtapot muhteşem. Ahtapot ile elma çok yakışmış sosu da harikaydı muhteşem.Çok başarılı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tatlı olarak mevsiminde ayva, kabak tatlısı olmak üzere peynir tatlısı, revani, fırın helva ve benim beğendiğim dondurmalı incir tatlısı.