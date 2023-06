Ege’nin iki yakasını harmanlayan lezzetler

Doğa, tarih, mimari ve lezzet kenti' kendine özgü güzellikler barındıran Ayvalık'ın bir tılsımı var. Zeytinin ağacı da meyvesi kutsal... Ayvalık'ın gözbebeği olan Cunda Adası, renkli kültürü, sarımsak taşı evleri, tarihi dokusunu oluşturan kiliseleri, incecik kumlu mavi bayraklı cennet plajları, sahil boyu Ege'nin en leziz tatlarını sunan restoranları, doğal güzellikleri ile cennetten bir köşe. En çok da Arnavut kaldırımlı sokaklarında ıtır ağaçlarının kokusuyla karışan mistik havayı solumak için gidilir Cunda'ya.Yaz aylarının en güzel günlerinin yaşandığı bugünlerde Sarımsaklı Plajı'nda deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak, Ayvalık'ı, Cunda'yı yaşamak, o dokuyu solumak, Ayvalık'ın meşhur zeytinyağını tatmak için lezzet yolculuğumuzda bu hafta Cunda'da.Ayvalık merkezli bir marka olan "Ayvalık Balıkçısı Kerem" İzmir'de önce Bostanlı'da sonra da Alsancak Kordon'da kısa sürede lezzet tutkunlarının vazgeçilmezi oldu. Şimdi de mezeler, ot çeşitleri ve balığı ile Cunda'daki yeni şubesini açtı. Restoranda Girit ve Midilli mutfağından izler taşıyan Ege yemek kültürü ve Ayvalık mutfağının baş tacı zeytinyağı ile zenginleştirilerek sunuluyor.Ayvalık, çeşitli deniz ürünü ve balık mezeleriyle, papalinagibi özel balıklarıyla tanınıyor.Mübadillerin kasabası Ayvalık'ta, Midilli ve Girit mutfağının etkisini görmemek mümkün değil.Otlarla yapılan mezeler, balık yemekleri, sakızlı dondurma ve kurabiyeler, lor tatlısı ve lokma burada tatmanız gereken lezzetler arasında.Ayvalık Balıkçısı Kerem'de Ayvalık, Cunda, Girit ve Ege'nin zengin çeşitlerinden 200 meze, 50-60 çeşit ara sıcak sunuluyor. Hiçbir yerde olmayan mezeler, ara sıcaklar ve mekana özgü spesiyalleri internete dahi koymuyorlar.Bu çeşitlilik ve lezzete, tazelik, doğallık, yöreninzeytinyağı kalitesi de eklenince müşteri memnuniyeti ve başarı hikayesi kaçınılmaz oluyor.Ben ancak bir kısmını kendi damak zevkime göre tadabildim. Soğuk mezelerden, hardallı levrek marin, isli ahtapot, isli lakerda, fesleğenli köz patlıcan, Ayvalık balıkçı mezesi (Atatürk Mezesi), balzamikli karides ve sakal kalamar.Ara sıcaklardan Ahtapot tandır, sütlü levrek marin, Ayvalık lokumu, kremalı karidesli akkız ve yoğurtlu dil balığı mutlaka denenmeli.Soğuk mezeden tatlıya kadar her şey aynı kalite ve standartlarda.Tüm bu lezzetlerin arkasında bütün hayatını sektöre adayan bir isim var: Kerem Aksaç... Oğulları Zafer ve Doğukan Aksaç ile birlikte'Doğduğun yer değil, doyduğun yer' felsefesiyle Ayvalık'ın ona verdiklerini emekle ödemeye çalışan bir girişimci.Bulaşıkçılık ve komilikle Ayvalık'ta başladığı mesleğinde şimdi de Ayvalık markasına büyük katkı yapıyor.Edremit Körfezi'ndeki Ayvalık, tam bir Ege kasabası.Sadece deniziyle değil yemekleriyle de meşhur. Ayvalık deyince akla zeytinyağı, papalina balığı, tost, lokma ve sakız geliyor hemen. Ayvalık zeytinyağı, tescilli bir ürün. Kasabadaki lokantalarda zeytinyağı masalara geliyor. Zaten kurabiye dahil her şeyde zeytinyağı kullanılıyor.Ayvalık'ın çeşit çeşit otları, mezeleri, balığı, zeytinyağı ve dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajı ile çok özel bir yer ve marka olduğunu belirten Kerem Aksaç, "Ayvalık markasının her yerde tanıtılması ve hak ettiği değeri almasını istiyorum. Hayalim Ayvalık Balıçısı Kerem'i de bir dünya markası yapmak" dedi.